Instalațiile pe cablu din Sinaia au fost blocate

Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia s-au oprit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 13:20, după ce un copac a căzut peste liniile de alimentare cu energie electrică dintre Cota 1000 și Cota 2000. Persoanele aflate în gondole și telecabine au fost coborâte cu ajutorul motoarelor diesel, iar aproximativ 150 de turiști rămași la Cota 1400 și Cota 2000 au fost evacuați după reluarea parțială a alimentării, au anunțat reprezentanţii administraţiei Gondolei Sinaia.

Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite sâmbătă după-amiază, în urma unei avarii generale produse pe rețeaua de alimentare cu energie electrică dintre Cota 1000 și Cota 2000. Incidentul a fost provocat de prăbușirea unui copac peste cablurile de tensiune. Oprirea alimentării a afectat Gondola Sinaia, Gondola Carp, primul tronson al telecabinei și Sania Alpină.

Administratorii instalațiilor au anunțat că avaria a fost înregistrată în jurul orei 13:20. Persoanele surprinse în instalațiile aflate în mișcare au fost evacuate prin folosirea sistemelor diesel.

„Azi, în jurul orelor 13:20, am înregistrat o avarie generală în reţeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 şi Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalaţiilor noastre - Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 şi Sania Alpină. S-a procedat la evacuarea turiştilor prezenţi pe linie cu motoarele diesel, la informarea societăţii Electrica SA privind avaria şi au fost căutate soluţii pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 şi Cota 2000”, informează reprezentanţii administraţiei Gondolei Sinaia.

În urma opririi instalațiilor, aproximativ 150 de persoane au rămas temporar la Cota 1400 și Cota 2000, fiind căutate soluții pentru coborârea acestora.

Potrivit administratorilor domeniului, avaria a apărut după ce un copac s-a prăbușit peste liniile care asigură alimentarea cu energie electrică.

Un echipaj al companiei de electricitate a urcat pe munte și a intervenit pentru identificarea și remedierea problemelor produse în rețea.

Alimentarea cu energie electrică a fost reluată ulterior la Cota 1400, ceea ce a permis repornirea unei părți dintre instalații.

Gondola Sinaia, care face legătura dintre stațiune și Cota 1400, a fost repornită după reluarea alimentării cu energie. A fost pus în funcțiune și cel de-al doilea tronson al telecabinei, care circulă între Cota 1400 și Cota 2000.

Cele două instalații urmau să fie folosite pentru evacuarea persoanelor rămase pe munte după producerea avariei.

Gondola Carp, care circulă între Cota 1400 și Cota 2000, nu va putea fi repusă în funcțiune în următoarele ore.

Punctul de transformare de la Cota 2000 a fost afectat de avarie, iar instalația nu poate funcționa până la remedierea completă a problemei.