Evenimentul istoric

Pe 18 iulie 1938, Regina Maria părăsea această lume cu profundă durere

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Pe 18 iulie 1938, Regina Maria părăsea această lume cu profundă durere
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Din cuprinsul articolului

Regina Maria a avut o viață plină de dramatism și dezamăgiri personale. În plan politic, a înfruntat drame enorme alături de soțul ei, Regele Ferdinand. Și-a menținut vie speranța, s-a expus pericolului îmbolnăvirii în Marele Război. Toate acestea i-au ruinat sănătatea, Regina murind la aproape 63 de ani din care 46 i-a dedicat României.

Regina Maria, aproape 11 ani de văduvie

20 iulie 1927-18 iulie 1938 este perioada văduviei Reginei Maria a României. Durerea dispariției soțului pe care dacă nu l-a iubit, l-a respectat a fost mărită de atitudinea fiului Carol al II-lea. Acesta, după Restaurație, i-a făcut multe probleme.

Regina Maria a avut parte de suferințe sufletești și fizice în ultimii 8 ani de viață. Marginalizată la Balcic, păstra legătura cu Barbu A. Știrbei, amicul ei și, zice-se, amantul ei, ultimul dintr-o lungă serie. Cu el ar fi avut cel puțin doi dintre copiii care oficial ar fi fost ai lui Ferdinand: Principesa Ileana și Prințul Mircea.

S-a scris că ar fi intervenit între Carol și Nicolae, băieții ei. Cum Carol ar fi vrut să-și împuște fratele, glonțul ar fi nimerit-o pe mama lui. Corsaul Mariei ar fi atenuat din șoc, dar a atins un plămân. Regina Maria a trăit ani de zile cu un pneumotorax, care s-ar fi agravat. Nu e exclusă nici o ciroză hepatică de care ar fi suferit. În vara anului 1938, după un sejur în Italia, a ajuns la Dresda. Aici a găsit-o prima decadă a lunii iulie 1938. Din 1933, Germania era condusă de Adolf Hitler. Din păcate, tratamentele nu au dat rezultate. Regina Maria a decis să revină acasă.

Eșecul tratamentului în Germania

Regina Maria a avut parte de suferințe sufletești și fizice în ultimii 8 ani de viață. Marginalizată la Balcic, păstra legătura cu Barbu A. Știrbei, amicul ei și, zice-se, amantul ei, ultimul dintr-o lungă serie. Cu el ar fi avut cel puțin doi dintre copiii care oficial ar fi fost ai lui Ferdinand: Principesa Ileana și Prințul Mircea.

Regina Maria

Regina Maria. Sursă foto: captură video

S-a scris că ar fi intervenit între Carol și Nicolae, băieții ei. Cum Carol ar fi vrut să-și împuște fratele, glonțul ar fi nimerit-o pe mama lui. Corsaul Mariei ar fi atenuat din șoc, dar a atins un plămân. Regina Maria a trăit ani de zile cu un pneumotorax, care s-ar fi agravat. Nu e exclusă nici o ciroză hepatică de care ar fi suferit. În vara anului 1938, după un sejur în Italia, a ajuns la Dresda. Aici a găsit-o prima decadă a lunii iulie 1938. Din 1933, Germania era condusă de Adolf Hitler. Din păcate, tratamentele nu au dat rezultate. Regina Maria a decis să revină acasă.

Regina Maria a murit acasă

Hitler, dorind să apropie opinia publică din România, de Germania, ar fi dorit ca Regina Maria să vină în România cu avionul său personal. Numai că Regina a ales trenul. Călătoria i-a agravat starea, deși a fost ales traseul cel mai scurt, prin Ardeal, spre Predeal-Sinaia. La 18 iulie 1938, o hemoragie masivă i-a fost fatală. Se afla la Castelul Pelișor.

A fost plânsă de toată țara

Regina a dorit ca inima ei să ajungă la Balcic, în Dobrogea, unde trăise ani frumoși de liniște și pace sufletească. Trupul, evident, i-a fost dus la Curtea de Argeș, lângă Regele Ferdinand. Inima din 1940, a fost dusă la Bran, castel care i-a fost făcut cadou de către statul român.

Regina Maria a lăsat un testament tulburător în care și-a rezolvat datoriile și a dispus de bunurile sale, dar și un testament sentimental în care și-a mărturisit dragostea pentru România! Din fericire, n-a mai trăit să vadă România Mare în ruine!

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