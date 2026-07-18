Regina Maria a avut o viață plină de dramatism și dezamăgiri personale. În plan politic, a înfruntat drame enorme alături de soțul ei, Regele Ferdinand. Și-a menținut vie speranța, s-a expus pericolului îmbolnăvirii în Marele Război. Toate acestea i-au ruinat sănătatea, Regina murind la aproape 63 de ani din care 46 i-a dedicat României.

20 iulie 1927-18 iulie 1938 este perioada văduviei Reginei Maria a României. Durerea dispariției soțului pe care dacă nu l-a iubit, l-a respectat a fost mărită de atitudinea fiului Carol al II-lea. Acesta, după Restaurație, i-a făcut multe probleme.

Regina Maria a avut parte de suferințe sufletești și fizice în ultimii 8 ani de viață. Marginalizată la Balcic, păstra legătura cu Barbu A. Știrbei, amicul ei și, zice-se, amantul ei, ultimul dintr-o lungă serie. Cu el ar fi avut cel puțin doi dintre copiii care oficial ar fi fost ai lui Ferdinand: Principesa Ileana și Prințul Mircea.

S-a scris că ar fi intervenit între Carol și Nicolae, băieții ei. Cum Carol ar fi vrut să-și împuște fratele, glonțul ar fi nimerit-o pe mama lui. Corsaul Mariei ar fi atenuat din șoc, dar a atins un plămân. Regina Maria a trăit ani de zile cu un pneumotorax, care s-ar fi agravat. Nu e exclusă nici o ciroză hepatică de care ar fi suferit. În vara anului 1938, după un sejur în Italia, a ajuns la Dresda. Aici a găsit-o prima decadă a lunii iulie 1938. Din 1933, Germania era condusă de Adolf Hitler. Din păcate, tratamentele nu au dat rezultate. Regina Maria a decis să revină acasă.

Regina Maria a avut parte de suferințe sufletești și fizice în ultimii 8 ani de viață. Marginalizată la Balcic, păstra legătura cu Barbu A. Știrbei, amicul ei și, zice-se, amantul ei, ultimul dintr-o lungă serie. Cu el ar fi avut cel puțin doi dintre copiii care oficial ar fi fost ai lui Ferdinand: Principesa Ileana și Prințul Mircea.

S-a scris că ar fi intervenit între Carol și Nicolae, băieții ei. Cum Carol ar fi vrut să-și împuște fratele, glonțul ar fi nimerit-o pe mama lui. Corsaul Mariei ar fi atenuat din șoc, dar a atins un plămân. Regina Maria a trăit ani de zile cu un pneumotorax, care s-ar fi agravat. Nu e exclusă nici o ciroză hepatică de care ar fi suferit. În vara anului 1938, după un sejur în Italia, a ajuns la Dresda. Aici a găsit-o prima decadă a lunii iulie 1938. Din 1933, Germania era condusă de Adolf Hitler. Din păcate, tratamentele nu au dat rezultate. Regina Maria a decis să revină acasă.

Hitler, dorind să apropie opinia publică din România, de Germania, ar fi dorit ca Regina Maria să vină în România cu avionul său personal. Numai că Regina a ales trenul. Călătoria i-a agravat starea, deși a fost ales traseul cel mai scurt, prin Ardeal, spre Predeal-Sinaia. La 18 iulie 1938, o hemoragie masivă i-a fost fatală. Se afla la Castelul Pelișor.

Regina a dorit ca inima ei să ajungă la Balcic, în Dobrogea, unde trăise ani frumoși de liniște și pace sufletească. Trupul, evident, i-a fost dus la Curtea de Argeș, lângă Regele Ferdinand. Inima din 1940, a fost dusă la Bran, castel care i-a fost făcut cadou de către statul român.

Regina Maria a lăsat un testament tulburător în care și-a rezolvat datoriile și a dispus de bunurile sale, dar și un testament sentimental în care și-a mărturisit dragostea pentru România! Din fericire, n-a mai trăit să vadă România Mare în ruine!