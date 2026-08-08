Unele persoane sunt mult mai atractive pentru țânțari decât altele, iar cercetătorii au identificat unul dintre principalii factori care ar putea explica această diferență: compoziția chimică a mirosului emanat de piele. Un studiu realizat de cercetători de la Rockefeller University și publicat în revista Cell arată că persoanele preferate de țânțari au niveluri mai ridicate de anumiți acizi carboxilici la nivelul pielii.

Descoperirea oferă o explicație pentru o situație cunoscută de multe persoane: într-un grup, unii oameni sunt înțepați în mod repetat, în timp ce alții par să fie aproape ignorați.

Cercetătorii au observat că această preferință a țânțarilor poate fi surprinzător de stabilă în timp, ceea ce sugerează că nu este vorba doar despre ceea ce a mâncat o persoană sau despre produsele de igienă folosite într-o anumită zi.

Pentru a afla ce îi face pe anumite persoane mai atractive pentru țânțari, oamenii de știință au comparat mirosurile provenite de la mai mulți voluntari. În experimente, țânțarii au avut posibilitatea de a alege între diferite probe de miros uman.

Cercetătorii au identificat persoane care erau în mod constant foarte atractive pentru insecte și persoane care prezentau o atractivitate mult mai redusă. Analiza chimică a probelor a arătat că pielea „magneților pentru țânțari” conținea cantități mai mari de acizi carboxilici.

Acești compuși fac parte din chimia naturală a pielii. Ei sunt legați de sebum și de activitatea microorganismelor care trăiesc în mod normal pe suprafața pielii. Compoziția exactă a mirosului corporal diferă de la o persoană la alta, iar această diferență pare să influențeze modul în care țânțarii își aleg gazda.

Țânțarii nu se bazează pe un singur semnal atunci când caută o persoană. Ei folosesc o combinație de indicii, inclusiv dioxidul de carbon expirat, căldura și compușii volatili proveniți de la piele.

Cercetarea publicată în Cell a arătat că receptorii olfactivi ai țânțarilor au un rol important în detectarea mirosului uman. Atunci când anumite componente ale sistemului lor de detectare a mirosurilor au fost modificate genetic, insectele au prezentat o atracție mult redusă față de mirosul uman.

Un alt studiu a arătat că microbiomul pielii contribuie la producerea mai multor compuși volatili care influențează comportamentul țânțarilor. Cercetătorii au identificat inclusiv substanțe care pot reduce aterizarea insectelor pe piele în condiții experimentale.

Ideea că anumite persoane sunt înțepate pentru că ar avea „sânge dulce” nu reprezintă o explicație științifică pentru fenomen. Cercetările indică mai degrabă rolul semnalelor senzoriale pe care țânțarii le detectează înainte de a ajunge la sânge.

În cazul studiului de la Rockefeller University, diferențele dintre persoane au rămas vizibile în experimente desfășurate pe perioade lungi. Cercetătorii au concluzionat că nivelul și combinația compușilor de pe piele pot contribui semnificativ la diferențele individuale de atractivitate pentru țânțari.

Rezultatele nu explică doar de ce unii oameni sunt mușcați mai des. Ele pot avea și implicații pentru dezvoltarea unor metode mai eficiente de combatere a țânțarilor.

Țânțarii sunt vectori pentru numeroase boli infecțioase, iar capacitatea lor de a identifica rapid oamenii este esențială pentru transmiterea agenților patogeni. Înțelegerea substanțelor care îi atrag ar putea permite cercetătorilor să dezvolte în viitor repelente sau capcane care să interfereze mai precis cu mecanismele prin care insectele își găsesc gazdele.

Cercetarea nu înseamnă însă că nivelul acizilor carboxilici este singurul factor care determină dacă o persoană va fi înțepată. Atracția țânțarilor este un proces complex, în care interacționează mai multe semnale chimice și senzoriale.