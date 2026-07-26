În România, virusul West Nile a provocat opt îmbolnăviri de la începutul sezonului de supraveghere, iar două persoane au murit, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Cele două victime erau persoane vârstnice, care sufereau și de alte afecțiuni.

Potrivit instituției, cazurile au fost raportate la persoane din mai multe categorii de vârstă: una între 20 și 29 de ani, două între 30 și 39 de ani, una între 40 și 49 de ani, una între 50 și 59 de ani, două între 70 și 79 de ani și una la o persoană cu vârsta de peste 80 de ani.

„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-23.07.2026 au fost înregistrate 8 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 5 cazuri confirmate şi 3 cazuri probabile. S-au înregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, anunță INSP.

Patru dintre pacienți sunt bărbați și patru sunt femei. De asemenea, jumătate dintre cazuri provin din mediul urban, iar celelalte din mediul rural.

Potrivit INSP, persoanele diagnosticate au fost expuse în județele Argeș, Botoșani, Cluj, Iași, Mureș și Suceava, precum și în municipiul București. Cele două decese au fost înregistrate în județele Argeș și Suceava.

Specialiștii le recomandă oamenilor să reducă riscul înțepăturilor de țânțari prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea substanțelor repelente și a insecticidelor în locuințe și în apropierea acestora.

Totodată, este recomandată montarea plaselor de protecție la ferestre, eliminarea bălților din apropierea gospodăriilor și îndepărtarea recipientelor cu apă stagnantă și a deșeurilor menajere care pot favoriza înmulțirea țânțarilor.

Printre cele mai frecvente simptome se numără febra, durerile de cap, oboseala accentuată, durerile musculare și articulare, greața, vărsăturile, diareea și apariția unei erupții pe piele. În cele mai multe cazuri, aceste manifestări dispar în câteva zile sau săptămâni.

În cazuri rare, în special la persoanele vârstnice sau la cele cu sistem imunitar slăbit, infecția poate evolua către forme severe, care afectează sistemul nervos central. Acestea se pot manifesta prin febră mare, rigiditate a gâtului, confuzie, tremurături, slăbiciune musculară, convulsii, tulburări de vedere, paralizie sau chiar comă. În astfel de situații este necesară prezentarea de urgență la medic.