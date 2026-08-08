Social

Virusul care se răspândește în Europa. România a confirmat deja șase cazuri

Comentează știrea
Virusul care se răspândește în Europa. România a confirmat deja șase cazuriSursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Peste 240 de cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost confirmate în Europa de la începutul actualului sezon de transmitere, iar România se numără printre țările în care au fost raportate îmbolnăviri.

Potrivit celui mai recent raport săptămânal al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), până miercuri au fost înregistrate în total 241 de cazuri de infectare la om.

Italia și Grecia au raportat cele mai multe cazuri

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Italia, unde au fost confirmate 139 de cazuri, și în Grecia, cu 61 de cazuri.

În Spania au fost înregistrate 17 cazuri, iar în Macedonia de Nord au fost raportate 13.

România a raportat șase cazuri de infectare cu virusul West Nile. Alte patru cazuri au fost confirmate în Franța, în timp ce Germania a raportat un singur caz.

OMS recomandă vigilență în sezonul țânțarilor

La sfârșitul lunii iulie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat creșterea nivelului de vigilență după apariția mai multor cazuri de febră West Nile în sudul Europei.

Virusul West Nile circulă în mod obișnuit între țânțari și păsări, însă țânțarii infectați îl pot transmite și oamenilor. Perioada în care apar cel mai frecvent infectările este cuprinsă între lunile iulie și septembrie.

virusul West Nile

virusul West Nile

Majoritatea persoanelor infectate nu au simptome

Potrivit Institutului Robert Koch (RKI), organismul german responsabil de controlul și prevenirea bolilor, cele mai multe persoane infectate nu își dau seama că au contractat virusul.

Din acest motiv, specialiștii estimează că numărul real al infectărilor este mai mare decât cel al cazurilor raportate oficial.

În formele severe, infecția poate afecta sistemul nervos și poate duce la apariția unor boli precum encefalita sau meningita.

Nu există vaccin sau tratament antiviral specific

În prezent, nu există un vaccin împotriva virusului West Nile și nici un tratament antidot. În cazul persoanelor infectate, medicii tratează simptomele și oferă îngrijire de susținere.

Pentru reducerea riscului de infectare, OMS recomandă călătorilor să evite pe cât posibil înțepăturile de țânțari, inclusiv prin purtarea unor haine care acoperă pielea și utilizarea substanțelor repelente.

Stiri calde

16:19 - Țânțarii nu înțeapă oamenii la întâmplare. Ce îi face să aleagă anumite persoane
16:10 - Obiectele din bucătărie care adună cele mai multe bacterii. Le folosești zilnic
16:02 - Rechinii primesc o nouă misiune în Atlantic. Datele lor ar putea ajuta la anticiparea uraganelor
15:50 - Distruși în bombardamentele din 1944, au revenit pe Palatul Universității: vulturul și cei doi grifoni. Imagini impre...
15:41 - Un interlop condamnat la 10 ani a primit un regim mai blând. A fost trecut la regim închis
15:32 - Explozia de la granița cu Bulgaria. Sofia spune că o dronă a intrat dinspre nord. MApN: Nu a fost detectată în România
15:24 - Alina Pușcău, noi detalii de pe patul de spital. Ce tratament urmează la UCLA
15:14 - Pericol în drum spre mare. Situația care i-a făcut pe drumari să anunțe Poliția

HAI România!

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Proiecte speciale