Peste 240 de cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost confirmate în Europa de la începutul actualului sezon de transmitere, iar România se numără printre țările în care au fost raportate îmbolnăviri.

Potrivit celui mai recent raport săptămânal al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), până miercuri au fost înregistrate în total 241 de cazuri de infectare la om.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Italia, unde au fost confirmate 139 de cazuri, și în Grecia, cu 61 de cazuri.

În Spania au fost înregistrate 17 cazuri, iar în Macedonia de Nord au fost raportate 13.

România a raportat șase cazuri de infectare cu virusul West Nile. Alte patru cazuri au fost confirmate în Franța, în timp ce Germania a raportat un singur caz.

La sfârșitul lunii iulie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat creșterea nivelului de vigilență după apariția mai multor cazuri de febră West Nile în sudul Europei.

Virusul West Nile circulă în mod obișnuit între țânțari și păsări, însă țânțarii infectați îl pot transmite și oamenilor. Perioada în care apar cel mai frecvent infectările este cuprinsă între lunile iulie și septembrie.

Potrivit Institutului Robert Koch (RKI), organismul german responsabil de controlul și prevenirea bolilor, cele mai multe persoane infectate nu își dau seama că au contractat virusul.

Din acest motiv, specialiștii estimează că numărul real al infectărilor este mai mare decât cel al cazurilor raportate oficial.

În formele severe, infecția poate afecta sistemul nervos și poate duce la apariția unor boli precum encefalita sau meningita.

În prezent, nu există un vaccin împotriva virusului West Nile și nici un tratament antidot. În cazul persoanelor infectate, medicii tratează simptomele și oferă îngrijire de susținere.

Pentru reducerea riscului de infectare, OMS recomandă călătorilor să evite pe cât posibil înțepăturile de țânțari, inclusiv prin purtarea unor haine care acoperă pielea și utilizarea substanțelor repelente.