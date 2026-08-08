Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) solicită Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) să organizeze o consultare tehnică înainte de definitivarea programului „Casa Verde Baterii 2026”, care beneficiază de un buget de 400 de milioane de lei.

Organizația avertizează că regulile programului trebuie stabilite astfel încât finanțarea publică să nu ducă la creșterea artificială a prețurilor bateriilor de stocare.

APCE a transmis solicitarea ministrului Mediului și conducerii AFM înainte de publicarea proiectului Ghidului de finanțare în consultare publică.

Asociația spune că dorește să prezinte propuneri privind modul de achiziție și decontare a bateriilor, astfel încât beneficiarii să poată cumpăra echipamente performante la prețuri apropiate de cele practicate în mod normal pe piață.

În argumentația sa, APCE face referire la experiența programului anterior de finanțare a sistemelor de stocare derulat prin PNRR și REPowerEU.

Potrivit asociației, în unele situații ar fi existat diferențe importante între valoarea de piață a unor baterii și valoarea finanțării publice acordate pentru acestea. APCE susține că echipamente estimate la aproximativ 1.000-2.000 de euro ar fi ajuns să fie decontate în cadrul unor scheme cu finanțări de până la 5.000 de euro.

Afirmația privind prețurile echipamentelor aparține APCE și nu este însoțită, în comunicarea organizației, de o analiză comparativă detaliată a modelelor de baterii, capacităților, costurilor de instalare și configurațiilor tehnice. Din acest motiv, diferența invocată nu poate fi generalizată la întregul program anterior.

Schema REPowerEU prevedea însă condiții tehnice pentru echipamentele de stocare. Printre acestea se numărau o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh, minimum 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare și o perioadă de garanție de zece ani.

Un alt element important este mecanismul de decontare. Autoritățile au precizat că nu pot obliga instalatorii să cumpere baterii de la anumiți furnizori, verificarea fiind concentrată pe respectarea cerințelor tehnice stabilite prin ghid.

Programul pregătit pentru 2026 are un buget de 400 de milioane de lei. Suma a fost inclusă în bugetul Administrației Fondului pentru Mediu aprobat de Guvern în luna mai.

Ministerul Mediului a anunțat că noul program este destinat bateriilor pentru prosumatori și stocării energiei. Obiectivul este creșterea capacității de stocare a energiei produse din surse regenerabile și reducerea cantității de energie fotovoltaică injectată în rețea în perioadele în care producția este ridicată.

Suma este una importantă pentru piața de stocare, însă numărul efectiv al beneficiarilor va depinde de valoarea finanțării acordate fiecărui solicitant.

Ghidul programului urmează să stabilească elementele esențiale: valoarea voucherului, capacitatea minimă a bateriei, criteriile de eligibilitate, condițiile tehnice și modalitatea de decontare.

Tocmai aceste prevederi sunt cele asupra cărora APCE cere o discuție tehnică înainte ca documentul să intre în etapa formală a consultării publice.

Una dintre principalele probleme ridicate de asociație este legată de relația dintre valoarea finanțării și prețul efectiv al echipamentelor.

Într-un program în care statul stabilește un plafon fix de finanțare, există riscul ca prețurile ofertate de furnizori și instalatori să se adapteze la valoarea maximă a ajutorului. APCE susține că regulile trebuie construite astfel încât competiția între furnizori să rămână reală, iar beneficiarii să nu ajungă să plătească indirect prețuri mai mari pentru echipamente finanțate din bani publici.

Asociația propune, în acest context, discutarea mecanismelor de achiziție și decontare încă din etapa de elaborare a ghidului.

„Consultarea publică poate perfecționa un proiect bine construit. Nu poate repara un proiect greșit din temelii”, transmite Dan Pîrșan, președintele APCE.

Organizația susține că este pregătită să prezinte autorităților propriile propuneri tehnice privind achiziția și decontarea bateriilor.

Pentru beneficiarii care dețin deja sisteme fotovoltaice, „Casa Verde Baterii 2026” este importantă deoarece finanțarea este orientată către stocare, într-un moment în care numărul prosumatorilor a crescut, iar rețelele trebuie să gestioneze cantități tot mai mari de energie produsă local.

Bugetul de 400 de milioane de lei este confirmat oficial în bugetul AFM pentru 2026. În schimb, condițiile concrete de accesare și mecanismul de finanțare vor depinde de ghidul programului.

Pentru APCE, etapa de elaborare a regulilor este esențială pentru evitarea unor probleme întâlnite, în opinia organizației, în schemele precedente. Consultarea tehnică solicitată de asociație ar urma să ofere autorităților și reprezentanților prosumatorilor posibilitatea de a discuta înainte de lansare criteriile tehnice, modul de achiziție și controlul prețurilor.