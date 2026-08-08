Operațiunea de intervenție pe Dunăre pentru menținerea nivelului apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă a continuat sâmbătă. Două barje încărcate au fost deja scufundate controlat în brațul Bala, după o operațiune care a durat aproximativ 11 ore.

Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de sâmbătă. Cele patru nave sunt utilizate pentru formarea unor praguri artificiale care să contribuie la redirecționarea unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat finalizarea primei etape a operațiunii.

„Operaţiune reuşită! După 11 ore de la începutul manevrelor, şi cea de-a doua barjă a fost scufundată controlat în Dunăre (braţul Bala)”, a anunțat Ionel Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oficialului din Ministerul Transporturilor, procedura presupune coborârea lentă a barjelor în poziția stabilită de specialiști.

Apa este pompată în „coferdamuri”, astfel încât barjele să poată fi coborâte până la suprafața apei. Ulterior, acestea sunt umplute, pentru ca scufundarea să se realizeze cât mai echilibrat.

„Continuăm!”, a transmis Ionel Scrioșteanu după încheierea operațiunii.

Două dintre barje sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două sunt poziționate în amonte, oblic față de direcția curentului. Amplasarea lor urmărește formarea a două praguri artificiale, care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Scopul intervenției este limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că debitele Dunării urmează să rămână staționare în următoarele zile, înainte de o ușoară creștere prognozată începând cu 13 august.

„Debitul Dunării la intrarea în ţară este astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) şi se va menţine la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staţionare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va creşte şi va ajunge la 1.450 mc/s, cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă”, a transmis ANAR.

La Cernavodă, nivelul Dunării a coborât cu încă 2 centimetri față de ziua precedentă și a ajuns la -218 centimetri. Este același nivel înregistrat pe 3 august.

Potrivit ANAR, intervențiile realizate până acum au permis câștigarea a cel puțin patru zile în ceea ce privește menținerea nivelurilor necesare funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică atingerea nivelului de -230 de centimetri în data de 13 august, după care nivelul este estimat să rămână staționar.

„Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi. Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autorităţile au reuşit să câştige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuată de Forţele Armate Române şi operaţiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menţinerea debitelor minime necesare funcţionării CNE Cernavodă”, a precizat ANAR.