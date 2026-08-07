Scufundarea primelor două dintre cele patru barje pregătite pentru redirecționarea unei părți din debitul Dunării ar urma să fie finalizată vineri seară, după ce operațiunea a fost amânată anterior de două ori. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că intervenția a fost încetinită de condițiile din teren și că soluțiile tehnice au fost adaptate de specialiști.

„Se termină astăzi scufundarea celor două barje, sunt măsuri de siguranţă care sunt luate, s-a înclinat barja într-o parte, sunt curenţi, s-a încetinit, s-au modificat soluţiile de a fi legate două barje între ele, sunt măsuri ale specialiştilor care trebuie respectate", a afirmat, vineri seară, Radu Miruţă, aflat la locul operaţiunilor.

Radu Miruță a explicat că Ministerul Transporturilor pune în aplicare, prin Administrația Fluvială a Dunării de Jos, soluția propusă de specialiștii Administrației Naționale Apele Române.

Ministrul interimar al Apărării a vorbit și despre precipitațiile apărute vineri, arătând că acestea nu se află în bazinul Dunării.

El a spus că, inclusiv în situația în care ar ploua în Austria, ar fi nevoie de aproape trei săptămâni până când efectele s-ar vedea în albia Dunării din România.

Miruță nu a oferit detalii privind costurile operațiunii de scufundare a barjelor. El a declarat însă că, deși este stare de alertă, a cerut „transparenţă” în privința cheltuielilor.

Ministrul a fost întrebat și dacă scufundarea celor patru barje poate crea probleme pentru navigația pe Dunăre.

"Eu sunt specialist în reţele software - comunicaţii. Sunt nişte oameni care şi-au asumat cu propria pregătire profesională un raport ca de expertiză, un raport tehnic care a stat la baza şi hotărârii CNSU, care a stat la baza şi a etapelor, pasul unu - dinamitarea stâncii, pasul doi - scufundarea barjelor, dragarea la intersecţia braţelor Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistenţa hidraulică. Eu am încredere în specialişti, ducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac", a spus Miruţă.

Autoritățile continuă intervențiile pentru scufundarea celor patru barje încărcate. Două dintre acestea sunt poziționate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două sunt amplasate în amonte, oblic față de direcția curentului.

Barjele urmează să formeze două praguri artificiale, cu rolul de a favoriza redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Operațiunea urmărește limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.

Situația hidrologică rămâne însă dificilă. Potrivit specialiștilor, debitul Dunării la intrarea în țară era vineri de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, iar această valoare este estimată să se mențină pe parcursul întregii săptămâni.