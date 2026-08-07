Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) a făcut un pas decisiv împotriva Rusiai, adoptând vineri, cu o majoritate covârșitoare, un nou pachet extrem de dur de sancțiuni. Măsurile vizează în mod direct sectorul energetic al Rusiei, având ca scop principal blocarea resurselor financiare folosite pentru finanțarea conflictului militar, anunță AFP.

Procedura legislativă nu este însă completă. Proiectul de lege trebuie trimis către Camera Reprezentanților pentru aprobarea finală. Totuși, votul din Camera Reprezentanților nu va avea loc mai devreme de începutul lunii septembrie, ca urmare a vacanței parlamentare.

Liderii politici de la Washington consideră că noile restricții economice vor schimba radical dinamica confruntării din Europa de Est, punând o presiune financiară fără precedent pe umerii Kremlinului.

„Această nouă lege ne apropie de un sfârşit al conflictului”, a dat asigurări senatorul republican Jim Risch, preşedinte al Comisiei pentru afaceri externe.

„Ea va avea un impact decisiv care merge dincolo de ceea ce poate fi realizat pe câmpul de luptă, ea va tăia fluxul de bani care alimentează maşina de război a lui Putin”, a adăugat alesul într-un discurs înainte de vot.

Elementul central al inițiativei legislative vizează direct industria de hidrocarburi. Proiectul impune taxe vamale drastice, de 500%, asupra tuturor importurilor provenite din Rusia, inclusiv pentru gaz și petrol.

În plus, pachetul legislativ include măsuri severe pentru partenerii comerciali ai Moscovei. Sunt prevăzute taxe vamale de 100% pentru primele cinci țări care importă gaz și petrol rusesc, printre acestea numărându-se China și India.

Pachetul include și noi sancțiuni individuale îndreptate împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a altor oficiali de rang înalt de la Kremlin. Totodată, pentru prima dată, Statele Unite țintesc în mod direct flota fantomă a Rusiei — ansamblul de nave maritime utilizate de Moscova pentru a eluda embargourile occidentale introduse după invadarea Ucrainei în 2022.

Textul legislativ poartă o semnificație simbolică deosebită, fiind denumit în onoarea lui Lindsey Graham, senatorul republican care a încetat din viață pe 11 iulie și care a fost un susținător vehement al înăspririi sancțiunilor împotriva Moscovei.

Cu doar o zi înainte de a se stinge din viață, Lindsey Graham anunțase, alături de un grup de senatori republicani și democrați, că a reușit să obțină acordul Casei Albe pentru trecerea acestor măsuri vizând hidrocarburile rusești, măsuri care fuseseră blocate până la acel moment de Donald Trump.

Darline Graham, sora regretatului senator, care i-a preluat locul în Senat, a subliniat importanța votului. În opinia sa, adoptarea proiectului nu doar că cinstește memoria fratelui ei, dar „îl va lovi pe Putin acolo unde îl doare.”

Legea cuprinde măsuri care "îi vizează în special pe cei care susţin războiul Rusiei în Ucraina", a declarat ea în hemiciclu înainte de votul de vineri.

Aceasta „forţează principalele ţări care păstrează economia Rusiei pe linia de plutire să facă o alegere simplă dar critică între afacerile cu America sau cumpărarea de energie rusească ieftină”, a adăugat noua senatoare.

Membrii comisiilor de specialitate din Senat consideră că fermitatea este singura cale prin care Rusia poate fi determinată să oprească ostilitățile.

Potrivit senatoarei democrate Jeanne Shaheen, membră a Comisiei de afaceri externe, „Vladimir Putin nu înţelege decât forţa şi nu răspunde decât la presiune.”

„Această lege reprezintă cea mai bună oportunitate a noastră de a face să se plieze maşina de război rusească şi de a-l forţa pe Putin să se aşeze la masa de negocieri”.