Camera Reprezentanților din SUA a votat marți în mod covârșitor adoptarea unui proiect de lege care face ca ora de vară să fie permanentă și pune capăt practicii de schimbare a ceasurilor de două ori pe an, implementată în majoritatea Statelor Unite încă din anii 1960, potrivit Reuters.

Votul de 308-117 trimite proiectul de lege la Senat. Dacă va fi adoptat, ceasurile nu vor mai reveni la ora standard în noiembrie, deși statele ar putea renunța la ora de vară pe tot parcursul anului dacă nu o respectă în prezent sau au votat pentru adoptarea unei ore standard permanente înainte de modificarea legii.

Susținătorii spun că schimbarea orelor perturbă somnul, crește numărul de accidente la locul de muncă și contribuie la mai multe accidente rutiere. De asemenea, aceștia susțin că menținerea orelor cu o oră înainte pe tot parcursul anului ar oferi mai multă lumină naturală seara și ar stimula activitatea economică în timpul lunilor de iarnă.

Criticii spun că schimbarea ar însemna că soarele răsare cu o oră mai târziu în diminețile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulți copii să călătorească la școală și mai mulți navetiști, muncitori în construcții, fermieri și alții să se îndrepte spre muncă înainte de ivirea zorilor. În unele locuri, soarele nu ar răsări decât aproape de ora 9 dimineața sau mai târziu, în toiul iernii.

Președintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri încetarea schimbării orei de două ori pe an și susține cu tărie măsura, iar Casa Albă a declarat marți că „ar elimina timpul, bătăile de cap și costurile implicate de schimbarea orelor de două ori pe an, economisind americanilor sute de milioane de dolari în valoare anual”.

Proiectul de lege se confruntă încă cu opoziția senatorului Tom Cotton, un republican din Arkansas, și a altora. Cotton a susținut că ora de vară permanentă ar duce la răsărituri de soare foarte târzii iarna și i-ar obliga pe copiii din multe părți ale țării să meargă la școală pe întuneric.

Luni, parlamentarii Camerei Reprezentanților au respins o cerere de a vota o propunere alternativă care ar fi făcut ca ora standard, în loc de ora de vară, să fie permanentă.

Airlines for America, un grup care reprezintă marii transportatori aerieni americani, și-a exprimat îngrijorarea, afirmând că proiectul de lege ar „avea implicații considerabile pentru aviație, inclusiv perturbări ale pasagerilor, poziționarea echipajului și a aeronavelor, precum și probleme de conectivitate internă și internațională... Orice modificare ar necesita un calendar de implementare care să reflecte aceste complicații globale”.

În luna mai, Comisia pentru Energie și Comerț a Camerei Reprezentanților a votat cu 48-1 în favoarea Legii privind protecția împotriva soarelui. Senatul SUA a votat în unanimitate în martie 2022 pentru a face ora de vară permanentă, dar Camera Reprezentanților nu a adoptat niciodată măsura din cauza opoziției.

Hawaii și Arizona nu respectă ora de vară. SUA a folosit ora de vară pe tot parcursul anului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a adoptat-o ​​din nou în 1974 pentru a reduce consumul de energie. Dar s-a dovedit a fi profund nepopulară, iar Congresul a abrogat-o mai târziu în acel an.

Reprezentantul democrat Frank Pallone a declarat marți că obiceiurile de navetă și de muncă s-au schimbat și că mult mai puțini elevi merg pe jos la școală. „Este timpul să punem capăt în sfârșit procesului de săritură înainte și cădere înapoi”, a spus Pallone.