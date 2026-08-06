Fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Olga Stefanișîna, este cercetată de autoritățile anticorupție din țara sa pentru presupusă îmbogățire ilegală și pentru declarații false de avere, potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Procurorii susțin că mai multe bunuri pe care le-ar fi deținut în realitate au fost înregistrate pe numele unor persoane apropiate, fără să fie declarate oficial.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat că Olga Stefanișîna este suspectată de îmbogățire ilegală cu peste 13,9 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 333.000 de dolari, precum și de declararea unor informații false în declarațiile de avere.

Potrivit anchetatorilor, fosta ambasadoare ar fi deținut în fapt două apartamente din complexul rezidențial Faina Town din Kiev, însă acestea figurau pe numele unei prietene. Valoarea estimată a proprietăților este de aproape 11 milioane de hrivne, adică aproximativ 265.000 de dolari.

Ancheta mai arată că aceasta ar fi folosit un apartament din complexul rezidențial de lux Lvivska Ploshcha, situat în centrul Kievului, imobil înregistrat pe numele mamei sale.

Totodată, un loc de parcare și mai multe spații nerezidențiale din același ansamblu figurau pe numele tatălui său, iar un automobil Mercedes-Benz GLC 220 d era înregistrat pe numele unui subordonat. Procurorii susțin că niciunul dintre aceste bunuri nu a fost inclus în declarațiile sale de avere.

Procurorii susțin că Olga Stefanișîna ar fi negociat și achiziționarea unei case din apropierea Kievului, evaluată la aproximativ 550.000 de dolari.

Conform anchetei, planul prevedea plata a 250.000 de dolari în numerar, iar diferența urma să fie acoperită prin transferul celor două apartamente din complexul Faina Town către proprietar. Tranzacția nu s-a mai concretizat, iar NABU consideră că fosta ambasadoare a renunțat la cumpărare după ce a fost numită într-o funcție diplomatică peste hotare.

Anchetatorii afirmă că veniturile oficiale ale fostei ambasadoare nu ar fi fost suficiente pentru achiziționarea bunurilor investigate.

În aproximativ un an și jumătate petrecut la conducerea ambasadei Ucrainei din Statele Unite, aceasta ar fi încasat circa 3,7 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 89.000 de dolari. În același interval, cheltuielile efectuate din conturile sale bancare s-ar fi ridicat la aproximativ 4,2 milioane de hrivne, adică în jur de 101.000 de dolari.

Olga Stefanișîna este cercetată pentru îmbogățire ilegală și declarații false în declarațiile de avere, potrivit Codului penal al Ucrainei.

Miercuri, procurorii anticorupție i-au adus noi acuzații fostei ambasadoare, iar dosarul a fost intens relatat de presa ucraineană.

Stefanișîna a respins acuzațiile și a descris situația drept „o furtună într-un pahar cu apă”.

Procurorii au solicitat instituirea unei cauțiuni de 13,1 milioane de hrivne, aproximativ 292.000 de dolari. Fosta ambasadoare a cerut reducerea sumei, invocând cheltuielile generate de revenirea din Statele Unite în Ucraina și costurile procesului.

Joi, instanța anticorupție a decis reducerea cauțiunii la 6 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 134.000 de dolari.

Olga Stefanișîna a declarat că nu dispune de fondurile necesare pentru achitarea sumei stabilite de judecători.

Fosta ambasadoare a fost eliberată din funcție la 3 august 2026.