Generalul-maior rus Anton Grunis, comandantul Brigăzii a 4-a separate de infanterie motorizată, a fost ucis pe 12 septembrie într-un atac cu drone în regiunea Donețk ocupată de Rusia, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdiâ, potrivit Reuters

Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”, a susținut că atacul a fost efectuat de militarii ucraineni din cadrul Brigăzii 427 „Rarog”, folosind drone, iar Grunis se afla într-un punct de dislocare al trupelor ruse.

Moartea generalului a fost confirmată separat de comandantul rus Apti Alaudinov.

Anton Grunis conducea Brigada a 4-a separată de infanterie motorizată a Gărzii, unitate implicată în luptele din regiunea Donețk. Generalul devenise cunoscut public în Rusia după ce, în luna iulie, i-a prezentat lui Vladimir Putin informații despre operațiunile militare din zona orașului Kostiantînivka.

Rusia a susținut că forțele sale au capturat orașul, însă Ucraina a respins afirmația. Evaluări independente citate de Reuters au indicat că trupele ruse au pătruns în anumite zone, fără ca Moscova să fi obținut controlul deplin asupra localității.

La sfârșitul lunii august, Grunis a primit „Steaua de Aur” și titlul de „Erou al Rusiei”. Ministerul rus al Apărării a prezentat distincția drept o recunoaștere pentru curajul și eroismul demonstrat în timpul serviciului militar. La ceremonia de premiere, generalul se afla printre ofițerii decorați de conducerea militară rusă.

Robert Brovdi a anunțat că Grunis a fost „eliminat” pe 12 septembrie, într-un atac desfășurat pe timp de noapte în teritoriul ocupat al regiunii Donețk. Potrivit acestuia, operațiunea a fost executată de Brigada 427 „Rarog”, parte a Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Comandantul ucrainean a susținut, de asemenea, că Grunis este al șaptelea comandant rus de nivel brigadă, divizie sau armată despre care Forțele pentru Sisteme Fără Pilot afirmă că a fost ucis de dronele lor.

Ukrainian attack drones struck the headquarters of the Russian 4th Separate Guards Motor Rifle Brigade on Saturday, killing the brigade’s commander, Major General Anton Grunis. pic.twitter.com/ZBg1CeUsmg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 16, 2026

Reuters nu a putut verifica independent afirmația privind responsabilitatea ucraineană. În același timp, moartea lui Grunis a fost confirmată de generalul-locotenent Apti Alaudinov, care nu a oferit detalii despre circumstanțele decesului.

Informații despre moartea lui Grunis apăruseră anterior în surse rusești, iar ulterior au fost confirmate de Alaudinov. Acesta a transmis că generalul „a murit erou, îndeplinindu-și până la capăt datoria”, fără să precizeze cauza morții sau locul exact al atacului.

Potrivit relatărilor din presa ucraineană și internațională, moartea generalului survine la doar aproximativ două săptămâni după primirea titlului de „Erou al Rusiei”. Grunis avea 48 de ani și fusese prezentat în presa rusă drept unul dintre comandanții implicați în operațiunile din zona Kostiantînivka.

Eliminarea lui Grunis se înscrie într-o serie de operațiuni ucrainene care vizează comandanți și structuri militare rusești în teritoriile ocupate. Utilizarea dronelor a devenit una dintre principalele componente ale războiului dintre cele două armate, atât pentru atacarea pozițiilor de pe front, cât și pentru lovirea unor ținte aflate în spatele liniilor.

Pentru Rusia, moartea unui comandant de nivel general are o importanță militară și simbolică, mai ales în cazul lui Grunis, care fusese decorat recent și apăruse în comunicările oficiale de la Moscova.

În acest caz, însă, informațiile disponibile trebuie diferențiate clar: moartea lui Anton Grunis este confirmată și de surse rusești, în timp ce responsabilitatea directă a atacului este revendicată de Ucraina și nu a fost verificată independent de Reuters.