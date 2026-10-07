Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite nu cred, în acest moment, că moartea angajatei din institutul rus de cercetare a ciumei are legătură cu o armă biologică. Autoritățile ruse susțin că situația este sub control, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a cerut Moscovei informații suplimentare pentru a putea evalua mai clar riscurile.

„O vom afla foarte curând, dar noi credem asta”, a răspuns preşedintele american, întrebat despre această ipoteză la Casa Albă. „Ei spun că situaţia este întru totul sub control”, a afăugat despre autorităţile ruse.

Cu o zi înainte, marți, Donald Trump declarase că are programată o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre posibilul caz de ciumă apărut la un institut de cercetare din Siberia.

Într-o discuție cu jurnaliștii la Casa Albă, Trump spunea că va vorbi cu Putin despre situație „foarte curând”. Autoritățile sanitare au început o anchetă după moartea unei angajate a unui institut specializat în combaterea ciumei. Autoritățile ruse au atribuit decesul unei pneumonii cu o cauză care nu a fost încă stabilită.

Întrebat ce informații are comunitatea americană de informații despre caz, Trump a afirmat că Statele Unite poartă „discuții foarte aprofundate” pe această temă.

„Probabil vom putea prezenta informații despre acest lucru mâine”, a declarat Trump.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis marți că situația prezintă un risc „foarte scăzut” în afara Rusiei.

Agenția ONU a anunțat că se află în contact cu autoritățile ruse după informațiile privind moartea, săptămâna trecută, a unei femei care lucra la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk pentru Siberia și Orientul Îndepărtat.

Trump declarase luni și că Statele Unite sunt pregătite să ofere ajutor Rusiei dacă va fi nevoie.

„Este o boală dură. Știți, este o boală pe care obișnuiam să o putem controla, dar, cumva, acei microbi au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Autoritatea sanitară din Rusia a anunțat miercuri că nu există pericolul izbucnirii unei epidemii în Siberia după moartea angajatei institutului de cercetare.

În același timp, OMS a cerut Moscovei mai multe informații despre cauza decesului. Potrivit autorităților ruse, femeia avea 28 de ani și a murit vinerea trecută în urma unei pneumonii de origine încă necunoscută.

Cazul a provocat îngrijorare la nivel internațional și a intrat inclusiv în atenția președintelui american Donald Trump. Aproximativ 200 de persoane au fost plasate inițial în carantină.

Autoritățile sanitare internaționale și presa urmăresc cu atenție cazurile de pneumonie cu origine necunoscută, în special după pandemia de COVID-19. Pandemia a început cu un grup de cazuri de boală respiratorie severă, cu răspândire rapidă, apărute în China.

Totuși, cauza unui caz individual de pneumonie nu poate fi întotdeauna identificată.

Directoarea Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, Erica Schwartz, a declarat în cadrul unui eveniment că agenția este pregătită să monitorizeze și să verifice călătorii. Ea a afirmat însă că riscul pentru Statele Unite este extrem de scăzut.

OMS a anunțat inițial că, pe baza datelor disponibile public, estimează că riscul pentru populație asociat cazului din Rusia este scăzut.

Miercuri, organizația a transmis însă, în timpul unei conferințe de presă, că nu poate realiza o evaluare mai amplă a riscului din cauza informațiilor insuficiente furnizate de autoritățile ruse.

Rospotrebnadzor, autoritatea sanitară din Rusia, a anunțat miercuri că începe să renunțe la măsurile de precauție introduse după apariția cazului. Decizia a fost luată după ce instituția a concluzionat că nu există riscul declanșării unei epidemii.

Rospotrebnadzor a transmis și că a pus la dispoziția OMS cele mai recente informații disponibile. Potrivit autorității ruse, niciuna dintre persoanele care au intrat în contact cu angajata decedată, Darya Shipilova, nu a fost depistată cu ciumă.

Aproximativ 90% dintre persoanele plasate în carantină au fost lăsate să plece după efectuarea a aproape 5.000 de teste de laborator. Testele nu au identificat niciun agent patogen periculos.

Autoritatea sanitară rusă a mai anunțat că Darya Shipilova fusese vaccinată și, prin urmare, era „imună la infecțiile periculoase cu care lucra”. Instituția nu a anunțat însă ce a provocat pneumonia care a dus la moartea femeii. De asemenea, autoritățile nu au explicat până în prezent modul în care aceasta s-a îmbolnăvit.