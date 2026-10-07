Președintele american Donald Trump a anunțat că va avea „foarte curând” o convorbire telefonică cu Vladimir Putin pentru a discuta despre cazul suspect de ciumă pneumonică din regiunea Irkuțk, Siberia, potrivit agenției Associated Press.

Discuția vine după moartea unei angajate de 28 de ani a Institutului de Cercetare Antipestă din Irkuțk și în contextul în care Statele Unite și Organizația Mondială a Sănătății cer Rusiei mai multe informații despre incident.

Cazul nu a fost confirmat drept ciumă. Autoritățile ruse spun că femeia a murit de pneumonie cu o cauză încă nedeterminată, iar testele efectuate asupra persoanelor care au intrat în contact cu ea nu au identificat cazuri de ciumă. Aproximativ 200 de persoane au fost inițial plasate sub supraveghere medicală.

Donald Trump a dezvăluit marți, 6 octombrie, la Casa Albă, că are programată o discuție cu Vladimir Putin pe tema situației din Siberia.

Întrebat de jurnaliști dacă a discutat deja cu liderul de la Kremlin despre cazul suspect, Trump a răspuns că urmează să o facă „foarte curând”. Președintele american a mai spus că administrația de la Washington poartă „discuții foarte aprofundate” pe această temă și că ar urma să fie disponibile mai multe informații.

Anunțul vine la o zi după ce Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să ajute Rusia dacă situația sanitară o va impune. Președintele american a descris ciuma drept o boală gravă și a spus că Washingtonul va oferi sprijin dacă va fi necesar.

Cazul a devenit cunoscut după moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani care lucra la Institutul de Cercetare Antipestă din Irkuțk.

Femeia a murit pe 2 octombrie după ce a dezvoltat o pneumonie a cărei origine nu a fost stabilită. Presa rusă a relatat despre posibilitatea ca aceasta să fi fost expusă la bacteria care provoacă ciuma pneumonică, inclusiv în urma unui presupus incident de laborator. Până în prezent, însă, autoritățile nu au confirmat o asemenea legătură.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătatea publică, a transmis că nu au fost găsite microorganisme asociate activității profesionale a femeii în probele biologice analizate. În rândul persoanelor monitorizate au fost identificate alte infecții, inclusiv COVID-19 și rinovirus, dar nu cazuri de ciumă.

Organizația Mondială a Sănătății urmărește situația și a cerut autorităților ruse să furnizeze informații complete despre caz și rezultatele investigațiilor.

Potrivit OMS, Rusia a informat organizația că nu există cazuri confirmate de ciumă în orașul Irkuțk, iar persoanele care au intrat în contact cu angajata decedată au fost testate pentru agenți patogeni periculoși. Evaluarea internațională indică, în acest moment, un risc scăzut pentru populația generală.

Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut, la rândul său, Moscovei să ofere mai multe informații. Washingtonul monitorizează situația, în timp ce oficialii americani au subliniat că este nevoie de date suplimentare pentru a putea evalua eventualele măsuri de răspuns.

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis. Forma pneumonică este una dintre cele mai grave, deoarece poate fi transmisă prin particule respiratorii și poate evolua rapid dacă nu este tratată.

OMS precizează că boala poate fi tratată eficient cu antibiotice atunci când diagnosticul este stabilit rapid. În același timp, organizația subliniază că forma pneumonică netratată poate fi fatală.

În cazul din Irkuțk, însă, autoritățile nu au confirmat existența unui focar de ciumă. Investigațiile continuă, iar atenția internațională se concentrează în principal asupra stabilirii cauzei exacte a decesului și asupra verificării informațiilor contradictorii apărute în spațiul public.

Kremlinul a salutat oferta lui Donald Trump de a ajuta Rusia, afirmând că este pozitiv faptul că Statele Unite s-au oferit să ofere sprijin. În același timp, autoritățile ruse au insistat că situația este sub control și au respins informațiile potrivit cărora în regiune ar exista un focar confirmat de ciumă.

Deocamdată, data exactă a convorbirii dintre Trump și Putin nu a fost anunțată public. Discuția este așteptată pe fondul presiunilor exercitate de Washington și OMS pentru clarificarea situației sanitare din Siberia.