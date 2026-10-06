Rusia neagă un posibil focar de ciumă. OMS evaluează riscul

Rusia neagă un posibil focar de ciumă. Autoritățile ruse au negat marți că ar fi impus măsuri speciale pentru combaterea ciumei în regiunea Irkutsk, după informațiile privind moartea unei angajate a unui institut de profil. Femeia ar fi putut intra în contact cu bacteria în urma unui accident de laborator, însă analizele post-mortem nu au confirmat boala, iar OMS estimează un risc moderat spre scăzut pentru regiune, relatează AFP.

Săptămâna trecută, o tehniciană a institutului de combatere a ciumei din regiunea Irkutsk, Siberia, ar fi murit după ce s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică. Autoritățile ruse susțin însă că boala nu a fost confirmată drept cauză a decesului.

Agenția de supraveghere sanitară Rospotrebnadzor a negat și informațiile apărute într-un document distribuit online, potrivit cărora ar fi fost introduse măsuri speciale în regiune.

„Dorim să clarificăm faptul că documentul și informațiile în cauză nu provin din surse oficiale și sunt neadevărate”, a declarat agenția pe Telegram. „Nu s-au luat astfel de decizii în acest moment”, au precizat reprezentanții agenției, subliniind că situația sanitară din regiune este stabilă.

Publicația rusă „People Of Baikal” relata vineri că tehniciana de laborator Darya Shipilova, în vârstă de 28 de ani, s-ar fi putut infecta cu ciumă pneumonică după ce o eprubetă s-ar fi spart.

Și alte publicații au relatat despre o posibilă legătură între moartea tinerei și un accident produs în laboratorul institutului.

Potrivit „People Of Baikal”, până la 200 de persoane cu care femeia ar fi putut intra în contact ar fi fost plasate în carantină.

Oficialii ruși au anunțat însă că testele realizate după deces nu au identificat bacteria care provoacă boala.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat luni că o inspecție realizată de Rospotrebnadzor a stabilit că femeia a murit de pneumonie, iar cauza decesului a rămas „nedeterminată”.

„În probele biologice prelevate de la tânăra femeie nu s-au găsit microorganisme legate de activitatea sa profesională”, a declarat Kobzev.

Guvernatorul a mai spus că, după moartea femeii, „nu au mai existat cazuri noi de personal al institutului de combatere a ciumei care să fi solicitat asistență medicală”.

Ciuma este o infecție bacteriană care poate apărea în mai multe forme. Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă dintre acestea și se poate transmite pe cale respiratorie. Ciuma bubonică, în schimb, este transmisă prin intermediul puricilor infectați.

Forma pneumonică poate provoca insuficiență pulmonară și poate deveni fatală dacă tratamentul nu este administrat la timp, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

„Evaluarea inițială a riscului realizată de OMS pe baza informațiilor disponibile estimează că riscul este moderat până la scăzut pentru Irkutsk”, a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva.

Acesta a spus că riscul este scăzut pentru Rusia în ansamblu și foarte scăzut pentru restul Europei.

Specialiștii în sănătate consideră că există un risc redus ca boala să se răspândească la scară largă în afara cercului persoanelor care ar fi avut contact direct cu un eventual caz.

Dr. Glenn Wortmann, de la MedStar Washington Hospital Center, a declarat că ciuma pneumonică nu se transmite cu ușurință și poate fi tratată cu antibiotice. Acesta a spus că sunt șanse mici ca boala să se răspândească pe scară largă în Rusia sau să ajungă în Statele Unite.

Infecția poate fi transmisă prin picături respiratorii eliminate de o persoană infectată atunci când tușește.

Wortmann a spus însă că, în general, pentru transmitere este necesar un contact apropiat, față în față, deoarece picăturile respiratorii nu se deplasează pe distanțe mari.