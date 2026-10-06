Comisia Europeană urmărește „foarte îndeaproape” situația din Siberia, după moartea unei angajate a unui laborator specializat în agenți patogeni periculoși. Aproximativ 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală, însă autoritățile ruse nu au confirmat până acum existența unui focar de ciumă pulmonară.

Incidentul a avut loc la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk. O tehniciană de laborator a murit vineri, după ce, potrivit informațiilor apărute, ar fi spart o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei.

Decesul a fost atribuit oficial unei „pneumonii cu o etiologie necunoscută”. Situația a determinat autoritățile să ia măsuri de precauție în regiune, iar aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu laboratorul au fost plasate sub supraveghere medicală strictă.

Autoritățile ruse nu au confirmat până în prezent existența unui focar de ciumă, însă informațiile despre incident au provocat îngrijorare și în afara țării.

„Suntem la curent cu informaţii privind incidentul care a avut loc într-un laborator în Rusia, care pare să implice un agent patogen responsabil de ciumă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei. „ Sănătatea publică este mereu o prioritate a noastră, ne aflăm astefl în contact cu cercetători de la Centrul European de Prevenţie şi Control al Bolilor (ECDC)”, a anunţat el. „Urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă”, a subliniat el.

Comisia Europeană este pregătită să coordoneze un eventual răspuns între statele membre dacă evoluția situației o va impune.

Ciuma pulmonară este o infecție severă a plămânilor provocată de bacteria Yersinia pestis. Boala se poate transmite prin picături respiratorii infectate în cazul unui contact apropiat.

Ciuma pulmonară are o mortalitate ridicată, însă poate fi tratată eficient cu antibiotice moderne.

„Suntem mult mai bine pregătiţi de eventuale pandemii”, după pandemia covid-19, a estimat purtătorul de cuvânt al Comisiei, care subliniază că statele membre dispun de stocuri de antibiotice.

Comisia Europeană obține actualizări despre situația din Rusia prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății.

Contactele directe dintre autoritățile ruse și cele europene sunt puternic limitate după invazia Rusiei în Ucraina.

Pentru moment, Comisia Europeană nu intenționează să convoace o reuniune specială și nici să adopte măsuri de urgență.

Reacția Washingtonului este similară celei de la Bruxelles. Departamentul de Stat al SUA a anunțat că urmărește situația „îndeaproape” și a cerut Moscovei să ofere informații „precise”, în mod „rapid şi deschis”.

Comisia Europeană a cerut, la rândul său, o „comunicare rapidă şi transparentă”. Ciuma nu a mai fost prezentă în Europa de peste 50 de ani.