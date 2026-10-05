Ciumă pneumonică din Rusia. SUA monitorizează cazul suspect

Statele Unite monitorizează informațiile privind un posibil caz fatal de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk din Siberia, iar Departamentul de Stat al SUA solicită autorităților ruse să comunice rapid și cu exactitate datele despre incident, potrivit Fox News.

Cazul, care a atras atenția autorităților americane și a agențiilor federale de sănătate, nu a fost prezentat de Washington drept un diagnostic definitiv, iar mai multe detalii rămân neconfirmate.

Potrivit unui oficial al Departamentului de Stat, autoritățile americane sunt la curent cu informațiile despre decesul raportat în regiunea Irkutsk și urmăresc situația împreună cu Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și alte agenții federale. Oficialul a subliniat că informațiile disponibile sunt încă incomplete și a cerut Moscovei să comunice ceea ce știe despre caz.

Incidentul a fost raportat în regiunea Irkutsk, în sud-estul Siberiei. Relatările apărute în ultimele zile indică faptul că persoana decedată era o angajată în vârstă de 28 de ani a unui institut de cercetare specializat în combaterea ciumei din regiune. Presa internațională relatează că femeia a dezvoltat o formă severă de pneumonie înainte de deces.

În jurul cazului au apărut informații despre un posibil incident de laborator. Potrivit relatărilor citate de Axios, pe 25 septembrie ar fi avut loc un incident în timpul manipulării agentului patogen asociat ciumei pneumonice. Aceste informații provin din relatări locale și nu au fost prezentate de Departamentul de Stat drept fapte confirmate.

Autoritățile sanitare din regiune au luat măsuri de supraveghere a persoanelor care ar fi putut intra în contact cu angajata. Unele relatări indică faptul că aproape 200 de persoane au fost plasate sub observație medicală după deces.

Departamentul de Stat a transmis că urmărește îndeaproape cazul împreună cu CDC și alte instituții americane. Potrivit oficialului citat de Fox News, siguranța cetățenilor americani aflați în străinătate reprezintă o prioritate, iar Statele Unite își coordonează informațiile cu aliații și partenerii din regiune.

Fostul ofițer CIA Dan Hoffman a declarat pentru Fox News Digital că este de așteptat ca serviciile americane să colecteze informații din mai multe surse pentru a clarifica circumstanțele incidentului. El a menționat, de asemenea, că ambasada SUA de la Moscova ar putea discuta situația cu oficialii ruși, în special pentru evaluarea eventualelor riscuri pentru cetățenii americani aflați în Rusia.

Declarațiile lui Hoffman reprezintă o evaluare a unui fost oficial american și nu confirmă existența unei epidemii sau originea infecției.

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis. Potrivit CDC, boala poate fi transmisă oamenilor în principal prin mușcătura puricilor infectați care trăiesc pe rozătoare sau, în anumite situații, prin contact direct cu animale infectate.

Forma pneumonică afectează plămânii și necesită intervenție medicală rapidă. CDC precizează că tratamentul trebuie început imediat atunci când există suspiciunea de ciumă, fără a aștepta confirmarea finală a analizelor de laborator. Tratamentul se bazează pe antimicrobiene, administrate intravenos sau oral în funcție de gravitatea bolii și de situația clinică a pacientului.

CDC arată că ciuma este o boală gravă, dar poate fi tratată cu antibiotice atunci când terapia este administrată prompt. Pentru formele pneumonice severe există scheme de tratament cu antimicrobiene recomandate de autoritățile medicale.

În cazul din Irkutsk, principala necunoscută rămâne confirmarea diagnosticului și stabilirea modului în care ar fi putut apărea infecția. Existența unui caz suspect nu înseamnă automat că este vorba despre o transmitere extinsă în comunitate.

Pentru autoritățile internaționale, stabilirea rapidă a diagnosticului, identificarea persoanelor expuse și clarificarea circumstanțelor sunt esențiale pentru evaluarea riscului. În cazul ciumei pneumonice, identificarea rapidă a unei persoane bolnave este importantă deoarece forma pulmonară poate necesita măsuri speciale de control al infecției și evaluarea contacților apropiați.

Departamentul de Stat a recomandat, de asemenea, cetățenilor americani care călătoresc în străinătate să se înscrie în programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP), prin care pot primi informații și alerte oficiale privind siguranța.

În acest moment, informațiile disponibile indică un caz suspect de ciumă pneumonică asociat cu un deces în regiunea Irkutsk, nu confirmarea unei epidemii de amploare în Rusia. Statele Unite monitorizează situația și solicită autorităților ruse date exacte și actualizate, în timp ce autoritățile sanitare locale urmăresc persoanele care ar fi putut fi expuse.

Clarificarea diagnosticului și a circumstanțelor în care a apărut cazul va fi esențială pentru evaluarea riscului pentru populație și pentru stabilirea eventualelor măsuri suplimentare de sănătate publică.