Meningita, holera și ciuma continuă să provoace îmbolnăviri și decese la nivel global, în ciuda tuturor avansurilor înregistrate de medicina modernă în privința prevenției și tratamentului. Cele mai recente date oferite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) indică o agravare a bilanțului în ceea ce privește holera, în timp ce focare active de meningită și cazuri de ciumă sunt în continuare semnalate în mai multe regiuni ale globului.

Meningita bacteriană afectează în special statele din așa-numita „centură africană a meningitei”, o zonă geografică ce se extinde din Senegal până în Etiopia, unde valurile epidemice reapar periodic.

În cursul anului 2025, un număr de 24 din cele 26 de țări situate în această regiune au raportat peste 20.000 de cazuri suspecte și aproape 1.000 de decese. În statele care au transmis date comparabile atât pentru 2024, cât și pentru 2025, numărul total al îmbolnăvirilor a înregistrat o scădere cu 5,9%, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Campaniile de imunizare au redus substanțial una dintre formele severe ale bolii. Începând cu anul 2010, odată cu introducerea vaccinului împotriva meningococului de tip A, cazurile atribuite acestei bacterii au scăzut cu peste 99% în rândul populațiilor vaccinate. În țările care au adoptat acest vaccin nu a mai fost confirmat niciun caz din 2017. În prezent, în regiune se introduce un ser mai avansat, ce oferă protecție împotriva a cinci tipuri de meningococ, Niger devenind în 2025 prima țară care a derulat o campanie națională cu noul vaccin.

În România, cazurile de meningită meningococică rămân rare. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 35 de cazuri în 2025, dintre care unul a fost fatal. În anul 2026, până la cea mai recentă raportare a instituției, au fost confirmate 10 cazuri.

Deși este o afecțiune ce poate fi prevenită și tratată eficient, holera continuă să facă mii de victime. Mai mult de un deces din cinci raportate în 2025 s-a produs în afara unităților sanitare, ceea ce arată că numeroși pacienți nu au beneficiat la timp de îngrijire medicală.

Pe parcursul anului 2025, un număr de 47 de țări au raportat către Organizația Mondială a Sănătății peste 450.000 de cazuri de holeră și aproximativ 8.000 de decese. Bilanțul deceselor a crescut cu 30% comparativ cu anul precedent, deși numărul total al îmbolnăvirilor a fost mai mic. Acesta reprezintă cel mai ridicat număr anual de decese provocate de holeră raportat organizației din 1999 până în prezent. Reprezentanții OMS avertizează că cifrele reale sunt probabil mult mai mari, pe fondul cazurilor neraportate.

Șapte state – Angola, Bangladesh, Republica Democratică Congo, Nigeria, Sudanul de Sud, Sudan și Yemen – au concentrat aproximativ 90% din totalul cazurilor și deceselor înregistrate la nivel mondial. Continentul african a fost cel mai grav afectat, înregistrând o creștere cu 34% a cazurilor și cu 58% a deceselor față de 2024.

„Nimeni nu ar trebui să moară astăzi de holeră, când avem instrumentele necesare pentru a preveni și trata această boală”, au transmis reprezentanții OMS.

Ciuma, una dintre bolile responsabile pentru unele dintre cele mai cumplite pandemii din istoria umanității, continuă să infecteze oameni. În perioada cuprinsă între anii 2019 și 2025, zece țări au raportat către OMS cazuri umane suspecte de ciumă, iar în șase dintre acestea îmbolnăvirile au fost confirmate oficial.

În intervalul menționat au fost înregistrate aproape 4.000 de cazuri suspecte și peste 400 de decese, ceea ce reprezintă o rată a mortalității de 11%. Majoritatea îmbolnăvirilor au fost concentrate în Republica Democratică Congo și Madagascar, unde bacteria continuă să persiste în anumite zone endematice.

Ciuma este cauzată de o bacterie și se transmite în mod obișnuit între animale prin intermediul puricilor, având capacitatea de a infecta și oamenii. Există posibilitatea ca boala să fie prezentă și în state care nu transmit raportări oficiale.

Conform precizărilor OMS, monitorizarea atentă a populațiilor de rozătoare și de alte animale, alături de o intervenție promptă în cazul apariției unor focare, rămân măsuri esențiale pentru detectarea timpurie a bolii, limitarea răspândirii și prevenirea unor epidemii majore.