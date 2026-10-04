Germania continuă să își reconfirme rolul de partener strategic pentru Ucraina în contextul conflictului declanșat de Rusia. Cancelarul german Friedrich Merz a efectuat duminică dimineață o vizită neanunțată la Kiev, sosit cu trenul în capitala ucraineană, pe fondul activării sirenelor de alarmă aeriană din cauza atacurilor rusești. În cadrul întrevederii dintre liderul de la Berlin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au fost perfectate angajamente financiare și militare masive, anunță AFP.

Rezultatele discuțiilor dintre cei doi șefi de stat s-au concretizat printr-un pachet substanțial de asistență destinat sprijinirii defensivei și infrastructurii ucrainene.

„Există un nou pachet de sprijin pentru Ucraina – un pachet cuprinzător în valoare de peste 1,3 miliarde de euro”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.

Livrările prevăzute în acest pachet includ armament și echipamente speciale, dar și resurse direcționate către consolidarea sectorului energetic, o componentă critică pentru populație în perspectiva sezonului rece. Apărarea antiaeriană a constituit o temă prioritară pe agenda de discuții, având în vedere intensificarea bombardmentelor aeriene efectuate de forțele ruse.

Pe lângă ajutorul direct de peste 1,3 miliarde de euro, delegațiile celor două țări au semnat documente de cooperare extinse, a căror valoare totală atinge suma de 8,5 miliarde de euro. Înțelegerile vizează parteneriate strategice pe termen lung în domeniul securității, producției de armament, achizițiilor militare și comenzilor plasate industriei de apărare germane.

De asemenea, au fost stabilite proiecte comune desfășurate direct pe teritoriul Ucrainei, o componentă esențială fiind intensificarea cooperării pentru combaterea atacurilor cu drone. Potrivit relatărilor din presa germană, noul pachet ar putea cuprinde mii de drone interceptoare de generație nouă, proiectate pentru a neutraliza dronele Shahed cu propulsie cu reacție utilizate de forțele ruse.

În timpul prezenței sale la Kiev, cancelarul Friedrich Merz a vizitat sediul Academiei de Științe, obiectiv afectat recent de un atac aerian lansat de armata rusă. Liderul german a folosit acest cadru pentru a transmite un apel direct conducerii de la Moscova.

„Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem pregătiți pentru discuții. Suntem pregătiți să vorbim despre încheierea acestui război. Dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a declarat Merz.

Oficialul de la Berlin a condamnat distrugerile provocate infrastructurii civile din capitala ucraineană, subliniind că bombardamentele neîntrerupte reprezintă „crime de război comise zilnic”.