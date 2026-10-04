Cancelarul german Friedrich Merz efectuează duminică o vizită la Kiev pentru a-și manifesta sprijinul ferm față de Ucraina, în contextul în care capitala ucraineană se confruntă cu o intensificare severă a atacurilor aeriene rusești, care au vizat din nou infrastructura strategică, conform AFP.

Atacurile recente au vizat în mod special podurile care traversează râul Nipru. Două dintre cele opt poduri din Kiev au fost lovite în ultimele zile de drone rusești cu reacție, un tip de muniție greu de interceptat. Aceste bombardamente au provocat ambuteiaje uriașe și au blocat traficul în mare parte din oraș.

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a transmis duminică dimineață un mesaj privind ultimele incidente, la scurt timp după ce autoritățile emiseseră o alertă aeriană referitoare la dronele care se îndreptau spre oraș.

„Coliziune pe Podul de Nord. Serviciile de urgenţă se îndreaptă la faţa locului”, a anunţat primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

Șeful guvernului de la Berlin a sosit în capitala ucraineană în cursul dimineții. În cadrul primei sale declarații, cancelarul german a subliniat că securitatea europeană depinde direct de evoluția conflictului din Ucraina.

„Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare”, a afirmat Friedrich Merz într-un comunicat oficial. „Dacă Rusia nu este oprită, maşina sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”, a adăugat acesta.

Oficialul german este însoțit în această deplasare de ministra Economiei, Katherina Reiche, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale de la Berlin.

Surse din cadrul delegației germane indică faptul că vizita include anunțarea unui nou pachet de sprijin militar în valoare de aproximativ un miliard de euro. Această sumă va fi direcționată în special către achiziția de sisteme destinate apărării împotriva dronelor de atac rusești.

Pe lângă sprijinul militar, Berlinul urmează să aloce 350 de milioane de euro pentru refacerea și protejarea infrastructurii ucrainene înainte de sezonul rece. Autoritățile de la Kiev se tem de un nou val de atacuri masive asupra centralelor electrice, similar celor din 2025, când milioane de cetățeni au rămas fără energie electrică și căldură la temperaturi extrem de scăzute.

Parteneriatul economic dintre companiile germane și cele ucrainene reprezintă un alt punct important pe agenda discuțiilor de la Kiev.

„Astăzi îi voi spune preşedintelui Zelenski: «Puteţi continua să contaţi pe sprijinul nostru»”, a declarat Merz în comunicatul dat publicității.

La sosirea în gara din Kiev, cancelarul german a fost întâmpinat de ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiga. Oficialul ucrainean a confirmat că programul include discuții detaliate cu președintele Volodimir Zelenski, axate pe teme bilaterale, securitate europeană și strategie internațională.

„Ucraina şi Germania au construit un parteneriat strategic solid şi suntem hotărâţi să îl aprofundăm şi mai mult”, a scris Andrii Sibiga pe rețeaua socială X.

Vizita cancelarului Friedrich Merz în Ucraina are loc într-un moment politic complicat la Berlin. Șeful guvernului german se confruntă cu o scădere a popularității pe plan intern, în urma unor înfrângeri electorale regionale suferite în fața formațiunii de extremă dreapta AfD.

Partidul AfD, care se află pe primul loc în intențiile de vot la nivel național, militează deschis pentru oprirea sprijinului financiar și militar acordat Ucrainei și susține normalizarea relațiilor diplomatice și economice cu Federația Rusă.