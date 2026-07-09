Vecinătatea centralei nucleare iraniene de la Bushehr a fost lovită de proiectile americane în a doua parte a zilei de azi, însă atacul nu a provocat victime sau pagube materiale semnificative, conform informațiilor transmise de presa iraniană și preluate de AFP.

Bombardamentele au vizat mai multe puncte strategice din regiune, generând îngrijorare la nivel global din cauza apropierii de obiectivele atomice ale Teheranului. Reprezentanții autorităților locale au confirmat rapid incidentele, încercând să ofere asigurări cu privire la starea de securitate a civililor.

„În această după-amiază au avut loc atacuri asupra mai multor locaţii din provincia Bushehr, inclusiv perimetrul centralei nucleare, baza militară Choghadak şi un port de pescuit din sudul provinciei”, a declarat viceguvernatorul provinciei Bushehr, Ehsan Jahanian. „Conform datelor iniţiale, acestea nu au provocat victime până în prezent”, a mai spus acelaşi oficial.

Obiectivul din Bushehr reprezintă singura centrală atomoelectrică pe care Iranul o deține în prezent. Aceasta funcționează pe baza unui parteneriat strâns cu Moscova, utilizând exclusiv combustibil nuclear rusesc. Pentru a preveni riscurile asociate proliferării armelor atomice, reziduurile rezultate în urma proceselor tehnologice sunt preluate înapoi de Federația Rusă.

În acest moment, o singură unitate a centralei de pe țărmul Golfului Persic este pe deplin operațională, în timp ce un al doilea reactor se află în faza de construcție, tot prin colaborare cu specialiștii ruși. Un număr de aproximativ 600 de experți de la Moscova, dintre care 250 cu statut permanent, au fost detașați pe teritoriul iranian pentru a asigura buna funcționare a obiectivului.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a personalului tehnic a fost evacuată de urgență după ce forțele din SUA și Israel au declanșat primele atacuri aeriene de amploare pe data de 28 februarie. De la acel moment, zona din jurul centralei a fost ținta mai multor valuri de bombardamente.

Noua ofensivă a Washingtonului a fost reluată în urmă cu două zile. Statele Unite își justifică acțiunile militare acuzând Teheranul că a încălcat în mod flagrant memorandumul de înțelegere semnat pentru încetarea ostilităților. Potrivit oficialilor americani, decizia vine ca reacție directă după ce forțele iraniene au atacat, la începutul săptămânii, trei nave comerciale care navigau în perimetrul strategic al Strâmtorii Ormuz.

Reacția de la Casa Albă nu a întârziat să apară. Președintele american Donald Trump a subliniat că documentul de pace nu mai are nicio valoare juridică sau militară în contextul noilor agresiuni din regiune. Memorandumul fusese semnat recent, pe data de 17 iunie, aducând o relaxare temporară a sancțiunilor economice și permițând redeschiderea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Acest pact inițial ar fi trebuit să deschidă calea unei perioade de negocieri diplomatice de 60 de ore pentru stabilirea unui acord final, care să rezolve definitiv dosarul nuclear iranian și ridicarea restricțiilor economice.

Operațiunile militare americane s-au intensificat masiv pe parcursul ultimelor 24 de ore. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat lovituri precise asupra a aproape 90 de ținte cu caracter militar situate de-a lungul litoralului iranian. Printre obiectivele distruse se numără sisteme avansate de apărare aeriană, echipamente de monitorizare a zonelor de coastă, depozite logistice de drone și rachete, precum și diverse facilități navale.

Efectele acestor confruntări au fost resimțite direct la nivel de personal. Bilanțul provizoriu publicat de autoritățile de la Teheran indică cel puțin 14 persoane decedate și alte 78 rănite în ultimele 48 de ore. Ca răspuns la atacurile aviației americane, forțele iraniene au ripostat lansând lovituri direcționate împotriva bazelor militare din regiune gestionate de Statele Unite.