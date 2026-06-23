Omanul și Iranul au anunțat înființarea unui grup de lucru comun care va gestiona viitorul traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Noua structură va stabili serviciile oferite navelor comerciale și costurile aferente acestora, respectând reglementările globale din domeniu. Decizia vine în contextul încheierii recentei crize militare dintre Teheran și Washington, conform AFP.

În urma unei întrevederi oficiale desfășurate în Oman, autoritățile de la Teheran și Muscat au emis un document comun prin care își afirmă controlul legitim asupra acestei rute navigabile de o importanță strategică deosebită. Strâmtoarea a fost redeschisă recent, după o perioadă în care Iranul a blocat complet traficul în timpul conflictului militar cu Statele Unite.

Omanul şi Iranul, "ca state riverane, şi-au reafirmat angajamentul de a asigura trecerea în siguranţă prin strâmtoare (...), subliniind în acelaşi timp suveranitatea şi drepturile lor suverane asupra apelor teritoriale", se arată în declarația oficială a celor două state.

Planul de gestionare a traficului va fi elaborat în detaliu de experții ambelor țări, accentul fiind pus pe taxarea corectă a serviciilor de navigație și monitorizare.

Cele două ţări au convenit „să continue dialogul asupra acestei chestiuni prin intermediul unui grup de lucru comun pentru conveni un acord privind gestionarea viitoare a navigaţiei, serviciile care urmează să fie furnizate şi costurile asociate, în conformitate cu normele internaţionale”, menționează sursa citată.

Discuțiile la nivel înalt s-au bucurat de o atenție deosebită, delegația iraniană fiind primită direct de liderul de la Muscat. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au fost primiţi de sultanul Omanului, Haitham bin Tariq Al Said.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece în mod normal aproximativ o cincime din volumul total de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitate la nivel global. Înainte de izbucnirea conflictului armat declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, navigația prin această zonă nu era supusă restricțiilor sau taxelor speciale. Actualul armistițiu oferă doar o fereastră temporară de gratuitate pentru transportatori.

Memorandumul de înţelegere semnat săptămâna trecută între SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioadă în care cele două părţi s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv.

Regimul de navigație în regiune se va schimba definitiv după expirarea celor două luni de grație. Companiile de transport maritim trebuie să se aștepte la costuri suplimentare substanțiale, deoarece Teheranul intenționează să își valorifice poziția geografică dominantă.

După cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune "taxe de redevenţă" pentru serviciile prestate pe acest coridor, care "nu va reveni la situaţia precedentă războiului", a avertizat negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.