Cea mai sofisticată navă spion chineză ar monitoriza rachetele americane în Golful Oman

Mai multe publicații asiatice au relatat că nava chineză de spionaj Liaowang-1, considerată una dintre cele mai avansate platforme maritime de supraveghere ale Beijingului, ar fi fost observată în Golful Oman, în apropierea coastelor Iranului, potrivit site-ului united24media.com.

Nava chineză de supraveghere Liaowang-1, intrată în serviciu în primăvara anului 2025, este dotată cu un ansamblu complex de tehnologii concepute pentru a urmări lansările de rachete și pentru a monitoriza activitățile din spațiul cosmic.

Rolul principal al vasului este cel de supraveghere strategică, ceea ce îl transformă într-un instrument important pentru colectarea informațiilor de către China. Nava dispune de mai multe tipuri de radare, unele ascunse sub cupole radiotransparente, capabile să detecteze și să analizeze diferite semnale electronice. Aceste echipamente îi permit să colecteze date despre activități militare sensibile, inclusiv despre lansări de rachete sau posibile amenințări aeriene.

Cu o lungime de aproximativ 332 de metri și un deplasament de circa 30.000 de tone, Liaowang-1 este considerată una dintre cele mai avansate platforme maritime de informații aflate în serviciul Chinei. Sistemele de la bord ar include radare de ultimă generație, echipamente pentru război electronic și chiar instrumente optice performante, precum un telescop destinat monitorizării obiectelor spațiale.

RUMOR VS. REALITY: Tracking 🇨🇳 New Space-Tracking Ship Liaowang-1 There has been a lot of "information" recently circulating about the current status and location of China's new generation space-support and surveillance ship, the Liaowang-1. Let's look at the actual data to cut… pic.twitter.com/Pi0993fxP0 — MT Anderson (@MT_Anderson) March 9, 2026

Un aspect care atrage atenția analiștilor este potențialul rol al navei în evaluarea sistemelor de apărare antirachetă ale Statelor Unite și Israelului. Mai mult, experții spun că Liaowang-1 ar putea urmări lansări de rachete efectuate de aceste state, iar datele colectate ar putea fi transmise ulterior partenerilor militari ai Iranului pentru analiză.

Deși unele rapoarte arată că nava chineză Liaowang-1 ar fi fost deja desfășurată în Golful Oman, expertul OSINT MT Anderson a publicat pe platforma X că vasul se află încă în portul Shanghai și nu a părăsit China.

O eventuală desfășurare a unor nave chineze de colectare a informațiilor în apropierea Iranului ar putea influența semnificativ echilibrul strategic din Orientul Mijlociu. În contextul în care Statele Unite și Israelul își întăresc prezența militară în regiune, în special ca reacție la programele iraniene de rachete și drone, o implicare chineză în monitorizarea activităților militare ar putea oferi Teheranului un avantaj informativ în raport cu rivalii săi.

Deși Beijingul întreține relații strânse cu Iranul, implicarea sa directă rămâne discretă. Se speculează că ar putea exista nave de supraveghere chineze în zonă, însă nu la nivel vizibil precum nava spion Liaowang-1, cel puțin deocamdată.

Transmiterea de informații către Iran prin intermediul unei nave de supraveghere reflectă consolidarea legăturilor militare dintre Beijing și Teheran, un parteneriat care pare să câștige tot mai mult teren. În paralel, chiar dacă Liaowang-1 nu a părăsit încă portul Shanghai, există indicii că statul chinez sprijină activ dezvoltarea capabilităților navale și de rachete ale Iranului.

Recent, Iranul a fost aproape de finalizarea unui acord pentru achiziționarea rachetelor antinavă supersonice CM-302 de fabricație chineză. O astfel de achiziție majoră, menită să contracareze prezența navală americană în Golf, ar poziționa China ca un actor strategic important, furnizând Teheranului atât armament de ultimă generație, cât și, posibil, informații critice pentru confruntarea cu adversarii săi.