Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran

Înainte de a intra în avalanșa de analize, comentarii și reacții generate de ofensiva americano-israeliană asupra Iranului, unele pertinente, altele la „gura sobei” câteva observații merită puse în context.

Deși regimul de la Teheran fusese deja zguduit anul trecut de penetrarea profundă a serviciilor israeliene în structurile sale de securitate, conducerea iraniană părea convinsă că a reușit să închidă breșa.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie 2026, liderul suprem și cercul său restrâns de securitate s-au reunit într-un complex guvernamental Hoseyniyeh-ye Jamaran considerat sigur (sala de ședințe era legată printr-un coridor scurt direct de casa sa privată, astfel încât liderul, care avea o sănătate șubredă în ultimii ani, să nu fie nevoit să se deplaseze pe distanțe mari).

Potrivit relatărilor din presa americană, CIA și Mossad le monitorizau mișcările, cunoșteau identitatea celor prezenți și au decis să accelereze calendarul loviturii. În plan regional, tabloul este mai nuanțat decât pare. Deși Arabia Saudită și-a închis oficial spațiul aerian pentru aeronavele implicate în atac, presa americană susține că liderul de facto al regatului, Mohammed bin Salman, l-ar fi încurajat pe președintele Trump, cu care a vorbit la telefon, să acționeze, argumentând că Iranul este mai vulnerabil ca niciodată.

Pe fondul negocierilor eșuate privind programul nuclear, administrația americană a susținut că Teheranul nu a fost niciodată serios în privința unui acord. Afirmația a fost privită cu scepticism, inclusiv de mediatorii regionali. Totuși, potrivit unor relatări recente, ultima ofertă iraniană ar fi permis păstrarea a mii de centrifuge avansate și îmbogățirea uraniului până la 20% — un nivel superior limitelor stabilite în acordul din 2015.

În Congresul SUA, mesajul transmis a fost clar: Israelul ar fi atacat „cu sau fără” sprijin american. Decizia Washingtonului a transformat însă o posibilă operațiune unilaterală într-un război deschis. Mulți au întrebat „de ce acum?”, mai ales în absența unei dovezi convingătoare privind o amenințare iminentă. Însă, odată ce conflictul a început, întrebarea centrală devine „ce urmează?”.

Liderul suprem a fost eliminat, dar structura regimului rămâne funcțională. Existau deja planuri de succesiune, iar influența Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice ar putea crește semnificativ în noul context. Istoria arată că războaiele sunt mai ușor de declanșat decât de încheiat. Iar în Iran, ecuația puterii este departe de a fi rezolvată.

Republicanii din Senatul SUA l-au susținut miercuri 4 martie 2026 pe președintele Donald Trump în campania sa militară împotriva Iranului, votând pentru blocarea unei rezoluții bipartizane care urmărea oprirea războiului aerian și impunea ca orice ostilități împotriva Iranului să fie autorizate de Congres. Senatul a votat 53 la 47 împotriva avansării rezoluției, în mare parte pe linii de partid — toți republicanii, mai puțin unul, votând împotriva moțiunii procedurale, iar toți democrații, mai puțin unul, susținând-o.

Orientul Mijlociu nu se pretează la judecăți simple. Este o regiune în care religia, petrolul, tribalismul și rivalitățile dintre marile puteri se suprapun permanent, făcând orice analiză superficială inutilă. Conflictul din Iran trebuie analizat din mai multe unghiuri clare, nu emoțional și nu simplificat.

Pentru Donald Trump, miza este simplă și rece din punct de vedere politic: să nu intre în alegerile de la mijlocul mandatului cu un război prelungit atârnat de gât. Cuvântul pe care îl evită cel mai mult este „mlaștină”. Tocmai acest calcul electoral ar putea cântări mai mult decât orice plan militar atunci când Washingtonul va decide momentul și termenii unei eventuale ieșiri din conflict.

Benjamin Netanyahu are propriul său pariu, la fel de personal. O victorie clară împotriva Iranului i-ar putea oferi impulsul necesar pentru alegeri anticipate și consolidarea puterii. Totuși, experiența ultimilor ani arată un paradox: succesele militare împotriva Hamas, Hezbollah sau altor adversari nu s-au tradus în câștiguri diplomatice durabile.

Fereastra istorică pe care i-ar putea-o deschide o slăbire a Iranului ar fi aceea a unor negocieri serioase cu palestinienii, pe baza unei formule cu două state. Fără un astfel de pas, victoriile de pe câmpul de luptă riscă să rămână simbolice, nu strategice. Miza regională este însă mult mai amplă. Un Iran dezarmat sau schimbat radical ar putea facilita cea mai amplă rundă de normalizări din istoria recentă a Orientului Mijlociu.

State precum Arabia Saudită, Liban, Siria sau Irak ar putea recalibra relația cu Israelul. Dar condiția este esențială: Israelul să nu anexeze Gaza sau Cisiordania și să accepte o separare reală, cu o perspectivă statală credibilă pentru palestinieni.

Întrebarea rămâne dacă Netanyahu va alege acest drum — sau dacă electoratul israelian îl va forța să o facă. Un lucru este cert: Orientul Mijlociu traversează cel mai fluid și imprevizibil moment de la revoluția iraniană din 1979. Vechea ordine se erodează, iar noua arhitectură regională nu este încă definită. Într-un asemenea context, inclusiv scenariile care astăzi par improbabile rămân posibile.

Privit astfel, conflictul nu este doar o confruntare militară, ci o ecuație complexă în care moralitatea, forța și economia se influențează reciproc. Prima dimensiune este cea morală. Regimul de la Teheran și-a reprimat sistematic propria populație, a exportat instabilitate prin rețele de proxi și a sacrificat dezvoltarea unei societăți cu o moștenire istorică remarcabilă. În acest sens, prăbușirea sa ar putea deveni un moment de cotitură major pentru regiune — șansa unui Iran orientat spre cetățeni, nu împotriva lor.

A doua dimensiune este realismul strategic. Puterea aeriană poate distruge baze, infrastructură și poate elimina lideri, dar nu poate crea automat o ordine politică nouă. Un sistem consolidat timp de decenii nu se dezintegrează doar sub presiune militară. Rezultatul ar putea fi o tranziție către un regim mai pragmatic — dar la fel de probabil poate apărea fragmentare, lupte interne și instabilitate regională cu efecte în lanț.

A treia dimensiune este economică. Durata și intensitatea conflictului nu vor fi dictate doar de dinamica militară, ci și de reacția piețelor și a opiniei publice. Creșterea prețurilor la energie afectează direct consumatorii și poate eroda sprijinul politic intern, în special în Statele Unite. O inflație persistentă poate transforma un pariu strategic într-un cost electoral major, accelerând presiunea pentru o soluție negociată.

De la revoluția din 1979, Iranul a funcționat ca principala forță de destabilizare a Orientului Mijlociu, construind o rețea de grupări armate prin care a exercitat control indirect asupra Siriei, Libanului, Irakului și Yemenului. Oriunde a ajuns această influență, reformatorii moderați au fost marginalizați, iar tensiunile sectare au fost alimentate deliberat pentru a menține dependența față de Teheran.

Paradoxal, chiar slăbirea militară a regimului iranian — rezultat al campaniilor israeliene și americane din ultimii doi ani — a produs efecte pozitive pe care decenii de diplomație nu le reușiseră. Siria lui Assad, susținut și menținut artificial de Iran, s-a prăbușit. Libanul a scăpat de tutela sufocantă a Hezbollah și a dat naștere celui mai funcțional guvern din ultimele decenii, condus de premierul Nawaf Salam și președintele Joseph Aoun.

Nu este, deci, surprinzător că moartea lui Khamenei este primită în regiune cu un amestec de ușurare discretă și bucurie nedisimulată. Dincolo de geopolitică, există și o realitate culturală adesea ignorată: societatea iraniană este printre cele mai natural orientate spre Occident din întreaga regiune. Dacă această înclinație va putea în sfârșit să se exprime liber, fără să fie înăbușită de un aparat represiv și de o ideologie islamistă impusă cu forța, perspectivele unui Orient Mijlociu mai stabil și mai deschis devin pentru prima dată credibile.

Unul dintre cele mai revelatoare strigăte ale protestatarilor iranieni a fost: „Nu Gaza, Nu Liban — viața mea pentru Iran." Această scandare spune totul despre fractura profundă dintre un regim obsedat de exportul revoluției și un popor epuizat de sărăcie și sacrificii impuse în numele unor cauze străine. Nu este întâmplător că rachetele iraniene au vizat tocmai aeroporturile, porturile și hotelurile statelor din Golf — simboluri ale unui Orient Mijlociu care a ales modernizarea și integrarea în locul confruntării perpetue.

A fost, în cuvintele strategistului Nadim Koteich, „Orientul Mijlociu vechi atacând Orientul Mijlociu nou." Nadim Daoud Koteich este un jurnalist libanez șiit originar din orașul Ainatha, districtul Bint Jbeil. Este analist politic gazda emisiunii „Tonight with Nadim", un show zilnic de știri și comentarii pe canalul pan-arab Sky News Arabia.

Moartea lui Khamenei pune capăt și unui dublu joc practicat cu cinism timp de decenii: regimul iranian striga „Moarte Americii" și „Moarte Israelului", pretinzând simultan dreptul de a fi tratat ca un stat normal și de a îmbogăți uraniu în scopuri „pașnice." Trump și Netanyahu au pus în cele din urmă capăt acestei ipocrizii.

O răsturnare populară rapidă pare improbabilă — opoziția este neorganizată, lipsită de un lider unificator și dezarmată în fața unui aparat de securitate încă funcțional. Scenariul cel mai realist este o Republică Islamică 2.0: figuri pragmatice precum fostul președinte Hassan Rouhani sau fostul ministru de externe Javad Zarif ar putea prelua inițiativa și negocia cu Washingtonul un acord care să sacrifice programul nuclear și rețeaua de proxi-uri în schimbul ridicării sancțiunilor și supraviețuirii instituționale a regimului.

Un astfel de acord ar putea fi tentant pentru Trump, dornic să evite un război prelungit și o criză economică alimentată de prețuri record la energie. Nu este, deci, întâmplător că Trump a admis deja că este dispus să negocieze. Există însă un risc mai profund, adesea subestimat: în Orientul Mijlociu, căderea unui dictator nu duce automat la democrație. Duce adesea la dezordine. Libia a implodat. Siria a explodat. Iranul ar putea urma oricare dintre aceste căi, cu o agravare suplimentară: perșii reprezintă doar 60% din populație, restul fiind un mozaic de azeri, kurzi, arabi, luri și baluci, fiecare cu legături etnice dincolo de granițe.

Fragmentarea Iranului nu este un scenariu exotic — este o posibilitate reală, iar consecințele economice ar fi devastatoare la nivel global: prețul petrolului la 150 de dolari pe baril, Strâmtoarea Hormuz închisă, 20% din comerțul mondial cu energie blocat. Există și o lecție geopolitică mai largă pe care Beijingul nu o poate ignora. Eficiența cu care armamentul american a neutralizat sistemele antiaeriene rusești ale Iranului și a eliminat în câteva ore elita militară a unui stat de 90 de milioane de locuitori ridică întrebări serioase despre calculele militare ale Chinei față de Taiwan. Totodată, imaginile cu iranieni dansând pe străzi la vestea morții propriului lider suprem ar trebui să dea de gândit unui regim care și-a construit legitimitatea pe represiune și loialitate forțată.

În doar 36 de ore, Iranul a lovit toate statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, vizând aeroporturi internaționale, porturi comerciale și alte obiective strategice. Deși Teheranul a susținut că țintele au fost instalații militare americane, imaginile verificate și relatările din regiune indică atacuri care au afectat masiv infrastructura civilă și economică.

Transportul aerian a fost paralizat, livrările de petrol perturbate, iar cel puțin șase militari americani au fost uciși. Au fost lovite aeroporturi majore, inclusiv cel din Dubai, precum și cele din Bahrain, Kuweit și Erbil. Porturile au suferit, la rândul lor, pagube semnificative: la Jebel Ali, lângă Dubai, o explozie puternică a dus la suspendarea temporară a operațiunilor, iar instalații din Abu Dhabi și Duqm (Oman) au fost, de asemenea, atacate.

În paralel, în Iran, amploarea victimelor rămâne neclară din cauza întreruperilor de comunicații, însă autoritățile au raportat peste 200 de morți. Impactul economic este imediat. Orice perturbare a traficului prin Strâmtoarea Hormuz — rută esențială pentru exporturile de petrol din Golf — produce unde de șoc globale, afectând piețele energetice, transportul maritim și costurile de asigurare.

Țintele Iranului nu au ocolit marile centre urbane ale regiunii. Duminică dimineață, coloane dense de fum se ridicau deasupra mai multor orașe din zona Golfului Persic, după ce loviturile de represalii au vizat obiective de la Manama, capitala Bahrainului, până la Dubai. În Emirate, flăcările au cuprins etajele inferioare ale hotelului de lux Fairmont Palm, iar cerul, deasupra falezelor luminate artificial, a fost acoperit de nori groși de fum. Cel mai grav bilanț civil s-a înregistrat însă în Israel.

O rachetă iraniană a lovit un adăpost antiaerian într-o zonă rezidențială din Beit Shemesh, la aproximativ 30 de kilometri vest de Ierusalim. Cel puțin nouă persoane au fost ucise, potrivit serviciilor de urgență israeliene, care au continuat operațiunile de căutare printre dărâmături, temându-se că alte victime ar putea fi încă prinse sub ruine.

La Manama, hotelul Crown Plaza a fost lovit duminică dimineață, iar imagini video arată cum turnurile din spate au fost înghițite de un nor dens de fum gri. După disipariția fumului, intrarea hotelului era carbonizată, ferestrele sparte, iar firma aproape distrusă. Resturi acopereau aleea de acces, în timp ce echipele de intervenție se grăbeau spre clădire. Și zone rezidențiale din Bahrain au fost afectate. O dronă de tip Shahed a intrat direct într-un turn înalt, provocând o explozie care a incendiat cel puțin trei etaje. Un alt bloc rezidențial a fost lovit separat, iar flăcările s-au extins rapid pe fațadă.

Iranul a vizat deliberat infrastructura economică vitală — aeroporturi, porturi, rafinării de petrol — pentru a impune costuri maxime Occidentului și aliaților săi. Toate statele din Consiliul de Cooperare al Golfului au fost vizate în mai puțin de 24 de ore, o premieră istorică. EAU a interceptat 165 de rachete balistice, 2 rachete de croazieră și 541 de drone, Kuweitul a interceptat 97 de rachete și 283 de drone, iar Bahrainul 45 de rachete și 9 drone.

În 1991, Saddam Hussein a lansat 42 de rachete Scud asupra Israelului. Strategia lui era simplă, dar cinică: dacă Israelul ar fi ripostat, statele arabe din coaliția condusă de SUA (Egipt, Arabia Saudită, Siria) s-ar fi aflat în poziția imposibilă de a lupta alături de Israel împotriva unui alt stat arab. Coaliția s-ar fi fracturat. Sub presiunea SUA, Israelul a rămas pasiv (reținere strategică), iar statele arabe au rămas în coaliție.

Mai mult, atacurile au demonstrat că Saddam este o amenințare regională pentru toți, nu doar pentru Occident. Iranul face astăzi aceeași greșeală, dar la o scară tehnologică mult mai mare. Lansarea rachetelor balistice direct de pe teritoriul iranian către Israel (cum a fost atacul din aprilie 2024 sau cel din octombrie 2024) produce trei efecte contraproductive pentru Teheran: pentru prima dată, avioane iordaniene, radare saudite și tehnologie americană/israeliană au lucrat împreună pentru a intercepta rachetele iraniene.

Iranul a reușit ceea ce decenii de diplomație americană au eșuat: integrarea militară de facto a Israelului în regiune. Când lansezi sute de proiectile și 99% sunt interceptate, „mitul invincibilității” iraniene se evaporă. Aceasta invită la o ripostă mai dură, deoarece adversarii nu se mai tem de arsenalul tău de descurajare.

Atât timp cât Iranul acționa prin „proxi” (Hamas, Hezbollah, Houthi), statele arabe puteau rămâne neutre. Atacul direct balistic forțează aceste state să aleagă tabăra stabilității (SUA/Israel) în detrimentul haosului iranian. Iranul construiește coaliția care îl va elimina și se bazează pe conceptul de auto-izolare strategică.

Strategia iraniană are efect de bumerang și duce la accelerarea vânzărilor de arme SUA către arabi și instalarea sistemelor THAAD în regiune. Saddam Hussein a supraviețuit anului 1991, dar regimul său a rămas sub sancțiuni paralizante și izolare totală până la prăbușirea sa finală în 2003. Iranul se află în același punct de cotitură. Prin utilizarea rachetelor balistice, Teheranul a transformat un conflict „sub pragul războiului” într-o confruntare directă.

Dacă statele arabe (în frunte cu Arabia Saudită) decid că Iranul este o amenințare mai mare la adresa tronurilor lor decât este Israelul pentru cauza palestiniană, atunci noua ordine regională va fi construită fără (sau împotriva) Iranului. În geopolitică, forța excesivă necontrolată politic se transformă în slăbiciune. Iranul crede că își demonstrează puterea, dar în realitate oferă vecinilor săi un motiv legitim să se înarmeze și să se alieze împotriva sa. Pe scurt, Iranul a atacat țările din Golf dintr-o combinație de furie, calcul strategic și disperare — dar riscă să repete una dintre cele mai mari greșeli din istoria militară a regiunii.

Dispariția lui Ali Khamenei marchează cel mai important moment de inflexiune pentru Iran de la revoluția din 1979. Mai mult decât un șef de stat, el a fost ultimul mare reprezentant al generației fondatoare a Republicii Islamice și arhitectul direcției sale ideologice, militare și strategice timp de peste trei decenii.

Născut în 1939 la Mashhad, într-o familie clericală, Khamenei s-a format în seminariile de la Qom, sub influența lui Ruhollah Khomeini, și a devenit activ în mișcarea anti-Șah. A fost arestat de mai multe ori înainte de 1979, experiențe care i-au consolidat reflexul de neîncredere față de opoziția internă și influența externă.

După revoluție, a urcat rapid în ierarhie: deputat, lider al rugăciunii de vineri la Teheran, apoi președinte între 1981 și 1989. În același an, după moartea lui Khomeini, a fost desemnat Lider Suprem, funcție din care a dominat sistemul politic iranian până la moarte. Mandatul său a trecut prin mai multe faze: consolidarea puterii în interior, sprijinirea și apoi limitarea reformiștilor, extinderea programelor de rachete și a programului nuclear, precum și proiectarea influenței regionale prin rețelele aliate din Orientul Mijlociu.

A acceptat cu reticență acordul nuclear din 2015, dar retragerea SUA din 2018 i-a întărit linia dură. În ultimii ani, a gestionat crize majore: asasinarea lui Qassem Soleimani, protestele declanșate de moartea Mahsei Amini și deteriorarea poziției regionale a Iranului. Sub conducerea sa, puterea s-a centralizat aproape complet în biroul Liderului Suprem.

Președinții au devenit executanți administrativi, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și aparatul de securitate au fost consolidate și loializate. O întreagă generație de elite politice și militare s-a format în cadrul sistemului modelat de el.

Khamenei a eliminat sistematic orice potențial rival. Liderii opoziției din 2009 au rămas în arest la domiciliu, reformiștii au fost marginalizați, iar foști aliați au fost îndepărtați din centrul puterii. În acest sens, el nu a fost doar conducătorul Iranului, ci pilonul sistemului însuși. Absența sa deschide un vid pe care nimeni nu îl poate umple cu ușurință.

Moartea lui Ali Khamenei deschide cea mai sensibilă întrebare politică a momentului: cine va deveni următorul Lider Suprem? Răspunsul depinde de un factor esențial — dacă Republica Islamică rămâne funcțională sau intră într-o criză instituțională majoră, amplificată de proteste și lupte interne pentru putere.

Până în 2024, favorit era fostul președinte Ebrahim Raisi, dar moartea sa într-un accident de elicopter a anulat acel scenariu. Acum elitele iraniene s-au grabit și și-au ales liderul. Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca succesor al liderului suprem al Iranului are loc într-un context aproape fără precedent în istoria Republicii Islamice.

Decizia a fost luată în timp ce conflictul militar din regiune este în plină desfășurare, iar clădirile Adunării Experților – instituția responsabilă constituțional de numirea liderului suprem – au fost atacate atât la Qom, cât și la Teheran. Situația ridică imediat întrebări serioase despre condițiile în care s-a desfășurat procesul de vot și despre legitimitatea sa procedurală.

Potrivit informațiilor disponibile, în momentul atacurilor mai puțin de jumătate dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților se aflau în clădire. Nu este clar câți au participat efectiv la vot, iar această lipsă de transparență alimentează suspiciuni privind caracterul reprezentativ al deciziei. În mod normal, alegerea liderului suprem este unul dintre cele mai solemne și atent organizate procese instituționale ale statului iranian.

Faptul că o astfel de decizie a fost luată în condiții de criză militară și de securitate complică inevitabil percepția asupra legitimității sale. Situația devine și mai delicată dacă este privită prin prisma ideologiei fondatoare a Republicii Islamice. Revoluția din 1979 a fost construită explicit pe respingerea monarhiei ereditare a șahului. În acest context, o succesiune de tip tată-fiu reprezintă o contradicție profundă cu spiritul revoluționar inițial.

Sistemul politic iranian va trebui, inevitabil, să gestioneze această tensiune ideologică internă, mai ales în fața unui cler și a unei societăți sensibile la orice semn de transformare a republicii într-o formă de dinastie religioasă. Profilul lui Mojtaba Khamenei reflectă, la rândul său, această combinație de forță politică și vulnerabilitate instituțională. Principalul său avantaj este relația solidă cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), consolidată încă din perioada războiului Iran–Irak.

În realitatea politică iraniană, influența asupra IRGC este esențială, deoarece această structură militară și economică reprezintă unul dintre pilonii reali ai puterii statului. De asemenea, Mojtaba Khamenei a petrecut ani întregi în proximitatea centrului decizional, funcționând în umbra tatălui său într-un rol informal, dar influent.

Experiența sa amintește de rolul pe care Ahmad Khomeini l-a avut în jurul ayatollahului Ruhollah Khomeini după revoluție: o figură discretă, dar profund familiarizată cu mecanismele interne ale regimului. În plus, loialitatea sa ideologică față de principiile revoluției islamice nu este contestată în interiorul cercurilor conservatoare. În același timp, există vulnerabilități importante care pot complica consolidarea autorității sale.

Mojtaba Khamenei nu deține titlul de ayatollah, iar constituția iraniană prevede explicit că liderul suprem trebuie să fie un cleric de rang înalt, cu autoritate religioasă recunoscută. Această problemă nu este doar simbolică, ci una juridică și doctrinară, care ar putea provoca rezistență în interiorul establishmentului religios.

Un alt obstacol major îl reprezintă sancțiunile impuse de Statele Unite încă din 2019. Acestea limitează semnificativ marja sa de manevră diplomatică și complică orice posibilă deschidere externă în viitor. În plus, spre deosebire de alți lideri ai republicii islamice, Mojtaba nu a ocupat niciodată o funcție publică oficială, ceea ce ridică întrebări despre legitimitatea sa politică în ochii unor segmente ale clerului și ale elitei politice.

În fine, informațiile despre o campanie discretă de consolidare a statutului său religios sugerează că rangul clerical ar fi fost pregătit în mod artificial pentru a-l face eligibil pentru funcția supremă. Dacă această percepție se confirmă, ea ar putea genera opoziție în rândul clericilor tradiționaliști, pentru care ierarhia religioasă trebuie să fie rezultatul unei recunoașteri autentice, nu al unei construcții politice.

Alegerea lui Mojtaba Khamenei în fruntea sistemului iranian transmite un mesaj clar despre raportul real de forțe din interiorul Republicii Islamice. Momentul în care a fost făcută această desemnare – în plină presiune militară și în condițiile unor lovituri directe asupra centrelor instituționale ale regimului – sugerează că procesul de succesiune nu mai este dominat de cler, ci de aparatul de securitate.

În termeni practici, decizia indică faptul că Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a preluat controlul efectiv asupra tranziției de putere. Un lider fără o bază religioasă solidă și fără autoritate clericală independentă devine, inevitabil, dependent de sprijinul structurilor de securitate pentru a-și menține poziția. Această dependență structurală modifică echilibrul tradițional al regimului.

Spre deosebire de modelul inițial al Republicii Islamice, în care autoritatea religioasă era fundamentul puterii politice, noua configurație sugerează o inversare a raportului: aparatul militar devine garantul principal al legitimității liderului. În acest sens, Mojtaba Khamenei riscă să fie perceput mai degrabă ca liderul de facto al unui sistem dominat de IRGC decât ca un lider suprem independent, în linia ayatollahului Ruhollah Khomeini sau chiar a tatălui său, Ali Khamenei, care dispuneau totuși de o anumită autoritate religioasă proprie.

În paralel, reacția internațională indică faptul că noua conducere de la Teheran nu va beneficia de o perioadă de acomodare diplomatică. Mesajul transmis de serviciul de informații israelian Mossad pe platforma X – potrivit căruia „indiferent cine va fi ales, soarta sa este pecetluită” – depășește registrul retoricii obișnuite. Este, în esență, un avertisment strategic că Israelul nu intenționează să își modifice poziția militară sau politică în funcție de identitatea noului lider suprem.

Prin această declarație, Tel Avivul semnalează că presiunea asupra Iranului va continua indiferent de schimbările din vârful regimului (vezi mai jos o scurtă analiză). Pentru Mojtaba Khamenei, acest context creează o dilemă imediată. Dacă ar încerca o deschidere diplomatică sau negocieri cu Occidentul, o parte a establishmentului iranian ar putea interpreta acest gest drept un semn de slăbiciune într-un moment critic.

Pe de altă parte, continuarea confruntării externe se desfășoară într-un context în care Iranul a suferit deja lovituri militare semnificative, iar capacitatea de răspuns a regimului este testată pe mai multe fronturi simultan. Pe termen scurt, evoluția situației poate urma mai multe scenarii. Primul este cel al consolidării puterii.

În acest caz, Mojtaba Khamenei ar reuși să creeze o alianță stabilă între IRGC și clerul conservator în jurul său, folosind conflictul extern ca factor de mobilizare internă. Istoria politică a Iranului, dar și a altor state aflate în situații similare, arată că amenințările externe pot întări coeziunea unor regimuri care în condiții normale ar părea fragile.

Un al doilea scenariu este cel al fragmentării interne. Lipsa unei legitimități religioase clare ar putea alimenta tensiuni în interiorul establishmentului clerical, unde există deja rivalități vechi și diferențe doctrinare. În același timp, diverse facțiuni din interiorul IRGC sau din aparatul politic ar putea exploata vulnerabilitățile constituționale ale noii conduceri pentru a-i contesta autoritatea.

Există și un al treilea scenariu, mai pragmatic. Sub presiunea combinată a conflictului militar și a sancțiunilor economice, noul lider suprem ar putea folosi tranziția de putere ca argument pentru o ajustare a poziției Iranului față de Occident. O astfel de strategie ar permite regimului să prezinte eventualele negocieri nu ca o capitulare, ci ca o recalibrare strategică într-o nouă etapă politică.

În esență, alegerea lui Mojtaba Khamenei pare mai degrabă rezultatul unui calcul de supraviețuire al sistemului decât expresia unui proces religios sau constituțional clasic. Este pariul făcut de Garda Revoluționară că un lider cu conexiuni interne puternice, chiar dacă lipsit de o legitimitate clericală deplină, poate menține stabilitatea regimului într-un moment de presiune extremă.

Dacă acest pariu se va dovedi câștigător va depinde, în mare măsură, de evoluția conflictului militar și de capacitatea regimului de a-și conserva coeziunea internă în săptămânile și lunile care urmează. Din punct de vedere militar putem spune că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au efectuat atacuri multiple asupra mai multor complexe militare din sud-estul Teheranului pe 4 martie, complexe care adăpostesc sediile mai multor servicii și ramuri ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), precum și ale altor forțe de securitate internă.

Loviturile IDF care au vizeat mai multe sedii afiliate IRGC din Teheran ar putea face parte dintr-un efort de a perturba lanțul de comandă și control iranian, dar acestea ar putea urmări și alte efecte, precum suprimarea și degradarea capacităților de represalii interne ale Iranului. Complexele din sud-estul Teheranului conțin sediile a trei dintre serviciile IRGC, inclusiv Forțele Terestre IRGC, Marina IRGC și Forța Quds IRGC.

Pe fondul loviturilor israeliene și al slăbirii regimului de la Teheran, reapare o întrebare care părea, până recent, marginală: ar putea Iranul să revină la o monarhie constituțională? Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, a făcut un apel public la mobilizare împotriva Republicii Islamice, îndemnând iranienii „să revendice Iranul”.

În contextul operațiunilor militare care au vizat comandanți ai IRGC și infrastructura de securitate, ideea unei schimbări de regim nu mai pare pur teoretică. Nemulțumirea populară acumulată în ani de represiune, criză economică și izolare internațională a erodat serios legitimitatea actualei conduceri.

În acest climat, Pahlavi se prezintă drept o alternativă laică și stabilizatoare, promițând o tranziție ordonată și evitarea haosului post-regim. Deși nu a cerut explicit restaurarea monarhiei, asocierea sa istorică și sprijinul vizibil din diaspora readuc în discuție modelul unei monarhii constituționale. Rămâne însă întrebarea esențială: este nostalgia suficientă pentru a construi o majoritate politică într-o societate profund schimbată față de 1979?

Recentul atac, denumit Epic Fury, a deschis o veritabilă Cutie a Pandorei, fără un obiectiv final limpede și fără o strategie vizibilă de de-escaladare. Înaintea loviturilor, Teheranul avertizase că va riposta. Acum, presiunea de a răspunde este uriașă, iar nivelul de risc regional a crescut abrupt. Chiar slăbit, regimul iranian rămâne periculos.

Din iunie încoace, și-a reconstruit arsenalul de rachete balistice într-un ritm descris de evaluări militare israeliene drept „rapid”. Iranul poate lansa sute de rachete asupra bazelor americane și poate activa rețeaua sa de aliați și grupări proxi din regiune. Mesajul președintelui Donald Trump către iranieni — „când vom termina, preluați-vă guvernul” — sugerează o miză politică ambițioasă. Dar drumul spre o revoltă capabilă să răstoarne regimul este departe de a fi clar.

Loviturile aeriene pot distruge infrastructură și pot elimina lideri, însă nu creează automat o alternativă politică organizată. Societatea iraniană este fragmentată, neînarmată și confruntată cu unul dintre cele mai bine securizate state din regiune. Chiar și sub presiune, sistemul păstrează instrumente coercitive solide — Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, serviciile de informații și forțele de securitate internă — concepute tocmai pentru a supraviețui momentelor de criză extremă.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a confirmat oficial eliminarea completă a prezenței navale iraniene din Golful Oman în cadrul operațiunii „Epic Fury", campanie militară coordonată cu Israelul, declanșată în noaptea de 27 spre 28 februarie, la ora locală 01:15, vizând peste 1.000 de ținte. Imaginile satelitare confirmă scufundarea a cel puțin trei nave la baza navală Konarak: fregata ușoară IRIS Jamaran și corvetele IRIS Bayandor și IRIS Naghdi. O a doua corvetă din clasa Jamaran a fost scufundată la cheu în Chah Bahar.

Portavionul de drone IRIS Shahid Bagheri și nava-bază IRIS Makran, o fostă petrolieră reconvertită în platformă militară, au fost distruse în portul Bandar Abbas în primele ore ale operațiunii. Președintele Trump a actualizat public bilanțul pe măsură ce rapoartele soseau de la Pentagon — duminică seară anunța nouă nave scufundate, luni cifra ajunsese la zece — adăugând că sediul central al Marinei iraniene fusese „în mare parte distrus".

Victoria navală nu a venit fără costuri: CENTCOM a confirmat trei militari americani uciși și cinci răniți grav. Teheranul a răspuns cu salve masive îndreptate spre Israel și bazele americane din Golf. Cel puțin 282 de rachete și 833 de drone iraniene au fost interceptate de sistemele de apărare ale statelor din regiune. De la Londra a venit un semnal elocvent al amplitudinii conflictului: asociația de asigurări maritime Steamship Mutual a suspendat acoperirea de risc de război pentru întregul Golf Persic și apele adiacente.

Washingtonul susține că a eliminat capacitatea Iranului de a bloca Strâmtoarea Hormuz. Experții avertizează însă că amenințarea s-a scufundat, la propriu: submarinele de mici dimensiuni și unitățile de scafandri pentru sabotaj submarin rămân operaționale și reprezintă o vulnerabilitate greu de neutralizat — cu atât mai îngrijorătoare în contextul temerilor legate de cablurile submarine din Marea Roșie și Oceanul Indian.

Când rachetele americane și israeliene loveau Teheranul în dimineața zilei de 28 februarie, la mii de kilometri distanță, în birourile de la Moscova și de pe liniile de front din Ucraina, se făceau calcule rapide. Lumea nu are un singur front activ. Are mai multe simultan, iar ceea ce se întâmplă în Iran nu rămâne în Iran. Putin nu a trebuit să facă nimic pentru a profita de această criză. Atenția Washingtonului, resursele militare occidentale și capitalul diplomatic al Europei sunt acum consumate de un alt conflict, la mii de kilometri de Donbas.

Presiunea asupra Rusiei în Ucraina scade automat, fără ca Moscova să fi mișcat un deget. La aceasta se adaugă un bonus economic deloc neglijabil: cu exporturile iraniene de petrol perturbate și Strâmtoarea Hormuz amenințată, prețul barilului a explodat, iar Rusia — unul dintre marii exportatori mondiali — încasează venituri suplimentare masive exact când are nevoie de ele. Dependența Moscovei de dronele iraniene Shahed era cândva o vulnerabilitate strategică. Nu mai este.

Rusia produce acum aceste drone în masă pe propriul teritoriu, la uzinele din Tatarstan, cu versiuni îmbunătățite și mai greu de bruiat. Chiar dacă Iranul ar cădea mâine, liniile de front din Ucraina nu s-ar schimba imediat. Pentru Kiev, situația este profund contradictorie.

Pe de o parte, slăbirea Iranului — furnizorul care a trimis mii de drone ce au devastat rețeaua energetică ucraineană — este o veste bună pe termen lung. Ucrainenii au studiat ani întregi dronele Shahed pe propriul cer și sunt acum atât de buni la doborârea lor încât experții ucraineni ajută statele din Golf să facă față acelorași amenințări. O ironie dureroasă, dar și o dovadă de adaptabilitate.

Pe de altă parte, fiecare rachetă Patriot consumată în apărarea bazelor americane din Bahrain sau Kuwait este o rachetă Patriot care nu ajunge la Harkiv sau Odesa. Fiecare oră petrecută de Washington gestionând criza iraniană este o oră mai puțin dedicată presiunii asupra Moscovei. Ucraina nu a încetat să existe pe harta geopolitică americană, dar a coborât, inevitabil, câteva poziții în lista priorităților.

Neavertizată, neconsultată și incapabilă să influențeze deznodământul, se confruntă simultan cu două crize care îi amenință direct interesele: un război la granițele sale estice și o criză energetică în Golf, de unde importă gaz lichefiat de când a renunțat la gazul rusesc. O inflație declanșată de prețuri record la energie ar lovi direct economiile europene deja fragilizate și ar alimenta mișcările politice extremiste care cer ieșirea din alianțele occidentale. Războiul din Iran nu se desfășoară în vid.

Este un eveniment cu unde de șoc globale, iar cel care le gestionează cel mai bine nu este neapărat cel care a tras primul. Putin nu a tras nimic — și totuși se numără printre principalii beneficiari ai haosului. Ucraina plătește un preț colateral pentru eliminarea unui furnizor al dușmanului său. Europa privește neputincioasă. Și într-un Orientul Mijlociu în flăcări, ordinea globală pe care am cunoscut-o se rescrie, pagină cu pagină, în timp real.

Speranțele Ucrainei de aderare accelerată la Uniunea Europeană au fost spulberate la o cină la Bruxelles, 4 martie 2026, unde ambasadorii UE i-au transmis șefului de cabinet al Ursulei von der Leyen că statele membre nu vor accepta controversata propunere de „extindere inversă" a Comisiei (adica aderarea și apoi realizarea condițiilor de aderare). Această rezistență închide efectiv modelul „întâi membership, integrare mai târziu" pe care executivul îl promova în speranța că Ucraina va adera la UE până în 2027.