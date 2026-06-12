SpaceX a stabilit cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din SUA, la 135 de dolari pe acțiune, ceea ce face ca producătorul de rachete și nave spațiale al lui Elon Musk să fie una dintre cele mai valoroase companii din lume, potrivit Reuters.

IPO-ul a strâns o sumă record de 75 de miliarde de dolari din vânzarea a 555,56 milioane de acțiuni, ducând astfel evaluarea furnizorului de servicii spațiale, sateliți și inteligență artificială la 1,77 trilioane de dolari, un record pentru o ofertă publică inițială.

Reuters a relatat săptămâna trecută că firma a stabilit prețul la 135 de dolari.

Prețurile stabilite joi au pus capăt unui efort de luni întregi, care a dus la realizarea celui mai ambițios proiect de până acum al lui Musk, chiar dacă a răsturnat o serie de tradiții financiare și chiar dacă unii analiști se întreabă dacă evaluarea sa ridicată este justificată.

SpaceX se va clasa pe locul șapte printre firmele listate la bursa americană atunci când acțiunile sale vor începe să se tranzacționeze pe Nasdaq, vineri, deși a înregistrat pierderi anul trecut, iar alte mega-capitalizări îi depășesc cu mult veniturile.

Acest lucru face ca valorarea companiei mai mai mare decât a unor firme precum JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway și Eli Lilly sau a altor giganți tehnologici precum Meta Platforms și Tesla, tot a lui Musk.

„Adevăratul test va fi modul în care piața va percepe IPO-ul în următoarele săptămâni, nu doar într-o singură zi”, a declarat Adam Sarhan, director executiv al 50 Park Investments din New York.

„Prețul a fost corect - nici prea ridicat, nici prea scăzut. Evident, investitorii individuali cumpără și, în acest stadiu, ei reprezintă o componentă importantă a acestui proces. Trebuie să vedem cum se concretizează după prima zi de tranzacționare.”

Vânzarea doboară recordul anterior pentru cel mai mare IPO deținut vreodată de gigantul petrolier de stat Saudi Aramco, care a strâns 25,6 miliarde de dolari la bursa din Riyadh în decembrie 2019, ducând evaluarea companiei la 1,71 trilioane de dolari. În termeni ajustați la inflație, Aramco a strâns 33,2 miliarde de dolari pentru o valoare de 2,21 trilioane de dolari.

Evaluarea SpaceX de 1,77 trilioane de dolari, bazată pe 13,08 miliarde de acțiuni în circulație, ar putea crește în continuare dacă cei care subscriu își exercită dreptul de a vinde acțiuni suplimentare, o decizie luată de obicei în termen de 30 de zile de la ofertă. Reuters a relatat anterior că SpaceX solicita o evaluare de 1,75 trilioane de dolari.

Compania a comunicat prețul IPO-ului puțin după ora 19:00 GMT, când întâlnirea privind prețurile cu bancherii s-a încheiat și piețele americane erau încă deschise, într-un „prospect gratuit” depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse.

SpaceX a emis un comunicat de presă o jumătate de oră mai târziu. De obicei, întâlnirea privind prețurile și anunțul prețului de IPO au loc după închiderea tranzacțiilor regulate, la ora 16:00, deoarece emitenții de valori mobiliare sunt precauți cu privire la evenimentele macroeconomice sau de știri care influențează fluctuația prețurilor și care afectează vânzarea de acțiuni în timpul tranzacțiilor regulate.

Comunicarea este cel mai recent exemplu în care Musk a executat cel mai aclamat debut pe Wall Street în propriile sale condiții. SpaceX a rezervat 30% din acțiuni pentru cumpărătorii individuali, un număr neobișnuit de mare, și a decis prețul de ofertă de joi înainte de evenimentul itinerant pe care bancherii și investitorii l-au folosit de mult timp pentru a negocia termenii IPO.

„Prețurile SpaceX se află într-un teritoriu necunoscut. Nu am văzut niciodată prețul anunțat în locul procesului normal de descoperire a prețului pe baza comenzilor”, a declarat Rick Meckler, partener la Cherry Lane Investments din New Vernon, New Jersey.

„Există un accent atât de mare pe retail încât probabil este puțin indiferent față de prețuri.”

Musk a insistat, de asemenea, cu rezultate mixte, pentru includerea timpurie a indexului, care ar crea o bază mai largă de cumpărători de acțiuni SpaceX și a structurat guvernanța companiei pentru a păstra un control puternic al fondatorilor. Musk va deține 82% din puterea de vot a SpaceX după IPO.

Piața IPO din SUA este pregătită să-și revină brusc în acest an, după o perioadă anterioară de volatilitate. Goldman Sachs a prognozat că veniturile ar putea crește de patru ori, ajungând la un record de 160 de miliarde de dolari în 2026, impulsionate de un portofoliu care include nu doar SpaceX, ci și companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic.