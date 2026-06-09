SpaceX se pregătește pentru listarea sa bursieră și introduce mai multe schimbări neobișnuite pentru o ofertă publică inițială (IPO), potrivit informațiilor publicate înaintea debutului tranzacționării, potrivit agenției Reuters.

Compania fondată de Elon Musk a stabilit deja prețul de 135 de dolari pe acțiune și urmărește o evaluare de aproximativ 1,8 trilioane de dolari.

Noutățile au atras atenția investitorilor deoarece se abat de la procedurile utilizate în mod tradițional pe Wall Street. Oferta finală urmează să fie stabilită pe 11 iunie, iar tranzacționarea ar putea începe o zi mai târziu pe Nasdaq.

Cea mai importantă schimbare este decizia SpaceX de a anunța prețul acțiunilor înaintea turneului de prezentare către investitori.

În mod normal, companiile folosesc aceste întâlniri pentru a testa cererea și pentru a ajusta intervalul de preț. De această dată, investitorii primesc practic o ofertă cu preț prestabilit, ceea ce transformă procesul într-un exercițiu de promovare, nu de negociere.

O altă noutate este intenția SpaceX de a rezerva până la 30% din ofertă investitorilor de retail.

Procentul este considerabil mai mare decât la majoritatea IPO-urilor de mari dimensiuni, unde instituțiile financiare primesc de regulă cea mai mare parte a acțiunilor disponibile.

Strategia pare să mizeze pe popularitatea lui Elon Musk și pe interesul ridicat al investitorilor individuali pentru companie.

Angajații vor putea vinde mai devreme o parte din participații Documentele listării arată că angajații SpaceX vor putea să vândă o parte dintre acțiunile deținute înainte de expirarea perioadei standard de blocare de șase luni.

Măsura este rar întâlnită la oferte de asemenea dimensiuni și reprezintă o flexibilizare a regulilor aplicate în mod obișnuit după listare.

Prospectul de listare indică faptul că Elon Musk va controla aproximativ 85,1% din drepturile de vot după finalizarea operațiunii.

De asemenea, structura de guvernanță propusă limitează capacitatea acționarilor de a influența deciziile companiei, consolidând controlul fondatorului asupra direcției strategice a SpaceX.

Cererea investitorilor rămâne puternică Potrivit Reuters, interesul pentru oferta publică este foarte ridicat, cererea depășind semnificativ valoarea acțiunilor puse în vânzare.

Investitorii pariază în mare măsură pe proiectele viitoare ale companiei, inclusiv dezvoltarea rețelei Starlink și a programului Starship, aflat încă în faza de testare.