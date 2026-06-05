SpaceX intenționează să își lanseze oferta publică inițială la prețul de 135 de dolari pe acțiune, nivel comunicat deja băncilor implicate în tranzacție, potrivit unor surse citate de Reuters.

Dacă prețul va fi menținut, compania fondată de Elon Musk ar urma să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari, într-o operațiune care ar deveni cea mai mare ofertă publică inițială realizată vreodată pe piețele financiare.

Informația apare în contextul în care SpaceX a început seria de întâlniri cu investitorii înaintea debutului bursier programat pentru 12 iunie.

Potrivit surselor Reuters, interesul pentru acțiunile companiei este atât de ridicat încât cererea depășește nivelurile întâlnite în cazul celor mai căutate listări din ultimii ani.

În mod tradițional, companiile care se pregătesc de listare folosesc perioada de roadshow pentru a testa apetitul investitorilor și, în unele cazuri, pentru a ajusta prețul final al acțiunilor.

În cazul SpaceX, mesajul transmis până acum pieței este diferit. Sursele afirmă că firma le-a comunicat băncilor că ținta rămâne 135 de dolari pe acțiune, nivel anunțat deja în documentația actualizată depusă înaintea IPO-ului.

Decizia este interpretată ca un nou semn că Elon Musk dorește să conducă procesul de listare după propriile reguli, într-un mod care se abate de la practicile obișnuite de pe Wall Street.

Totuși, sursele au precizat că prețul final poate fi modificat până la momentul debutului la bursă.

Primele întâlniri cu investitorii au început joi, iar feedback-ul primit de echipele implicate în ofertă este extrem de pozitiv.

Trei surse familiarizate cu desfășurarea roadshow-ului au declarat pentru Reuters că interesul investitorilor este excepțional. Potrivit uneia dintre acestea, analiștii implicați în tranzacție primesc până la 20 de apeluri pe zi din partea investitorilor interesați să participe la ofertă.

Pentru comparație, o ofertă publică foarte căutată generează în mod obișnuit între 10 și 15 apeluri zilnic.

Nivelul ridicat al cererii este unul dintre motivele pentru care SpaceX pare dispusă să mențină prețul anunțat anterior.

Una dintre cele mai importante noutăți apărute în timpul roadshow-ului este implicarea directă a lui Elon Musk în promovarea operațiunii.

Directorul executiv al SpaceX a participat prin videoconferință la un eveniment organizat de JPMorgan pentru investitori. Potrivit Reuters, apariția sa a fost adăugată în ultimul moment la programul întâlnirii.

În timpul discuției moderate de directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, Musk a oferit cea mai clară explicație de până acum privind decizia de a lista compania.

„Intrăm într-o nouă fază majoră de creștere și avem nevoie de capital pentru acest lucru”, a declarat fondatorul SpaceX.

El a adăugat că se simte „destul de bine” în privința estimărilor financiare ale companiei și că veniturile au devenit „mult mai previzibile” decât în trecut.

Declarațiile sunt importante deoarece SpaceX a evitat ani la rând accesarea piețelor publice, preferând să se finanțeze prin investiții private.

La prețul de 135 de dolari pe acțiune, SpaceX ar urma să atingă o capitalizare bursieră de aproximativ 1.750 de miliarde de dolari.

O asemenea valoare ar transforma compania într-unul dintre cele mai importante nume listate la nivel mondial imediat după debutul pe bursă.

Interesul investitorilor este alimentat atât de afacerile actuale ale companiei, cât și de planurile sale pe termen lung. SpaceX operează lansări comerciale de rachete, dezvoltă rețeaua globală de internet prin satelit Starlink și investește masiv în proiectele asociate explorării și colonizării planetei Marte.

Evaluarea companiei este susținută inclusiv de perspective futuriste legate de infrastructură spațială, comunicații orbitale și viitoare centre de date amplasate în spațiu.

Amploarea listării este reflectată și de campania desfășurată de instituțiile financiare implicate.

JPMorgan, Bank of America și Morgan Stanley organizează în aceste zile prezentări dedicate clienților interesați de IPO.

La sediul nou al JPMorgan din New York, ecrane uriașe au difuzat imagini cu lansări de rachete SpaceX, în timp ce mesajul „Go for Launch” a fost proiectat în lobby-ul clădirii.

Aproximativ 3.500 de clienți ai JPMorgan au urmărit prezentarea dedicată companiei.

Bank of America a organizat la rândul său evenimente pentru clienții diviziilor de administrare a averilor și Merrill Lynch. Peste 5.000 de investitori au fost invitați să participe la prezentările organizate în întreaga țară.

Morgan Stanley va găzdui un eveniment similar la începutul săptămânii viitoare, la care vor participa directori SpaceX și membrii echipei care coordonează listarea.

În timp ce interesul pentru IPO continuă să crească, compania a primit și o veste mai puțin favorabilă.

S&P Global a anunțat joi că nu modifică regulile de includere în principalii săi indici bursieri.

Decizia reduce șansele ca SpaceX să intre rapid în indicele S&P 500 după debutul pe bursă.

Pentru companiile listate, includerea în acest indice este importantă deoarece poate atrage fluxuri suplimentare de capital din partea fondurilor de investiții care urmăresc automat performanța pieței americane.

Chiar și fără o includere imediată în S&P 500, oferta publică a SpaceX este deja considerată unul dintre cele mai importante evenimente financiare ale anului și una dintre cele mai urmărite listări din ultimele decenii.