Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările de vreme severă și a emis coduri galbene și portocalii de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile joi și vineri. În timp ce unele regiuni vor fi afectate de vijelii, ploi torențiale și grindină, în altele temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Joi, între orele 12:00 și 23:00, un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică va fi în vigoare în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali.

Meteorologii anunță vijelii cu rafale de 70-90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină cu diametrul de 2-4 centimetri. În intervale scurte, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp și, izolat, vor depăși 50 l/mp.

Tot joi, în același interval, un Cod galben va viza Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei. În aceste zone sunt prognozate rafale de 50-70 km/h, local de peste 80 km/h, averse torențiale și grindină de mici dimensiuni.

Vineri, între orele 12:00 și 23:00, Codul galben de instabilitate atmosferică va fi valabil în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 km/h, iar pe arii restrânse rafalele vor depăși 80 km/h. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 40-60 l/mp.

Pe lângă avertizările de furtuni, ANM a emis și noi coduri de caniculă.

Joi, între orele 10:00 și vineri, ora 10:00, un Cod portocaliu este în vigoare pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În unele regiuni sunt prognozate și nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-22 de grade.

Un nou Cod portocaliu va intra în vigoare vineri, la ora 10:00, pentru județele Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde maximele vor ajunge tot la 35-38 de grade.

Joi, un Cod galben de caniculă este valabil în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, unde temperaturile vor ajunge până la 37 de grade.

Vineri, avertizarea Cod galben va viza Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei. Meteorologii estimează temperaturi maxime între 31 și 37 de grade, iar în unele zone minimele vor rămâne între 20 și 24 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.