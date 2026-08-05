Prognoza meteo 5 august. Valul de căldură care a cuprins România continuă să câștige în intensitate, aducând temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și fenomene meteorologice violente pe spații restrânse. Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală va trece de pragul de alarmă în majoritatea regiunilor, în timp ce nopțile vor deveni de-a dreptul tropicale.

Vremea devine deosebit de caniculară, iar disconfortul termic va fi resimțit intens de populație. Valoarea indicelui temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse.

Maximele termice ale zilei se vor situa între 30 și 31 de grade în zona litoralului și vor urca până la 40 sau chiar 41 de grade în Câmpia de Vest. Nici orele nopții nu vor aduce prea multă răcoare. Valorile minime se vor încadra între 9 și 12 grade în estul Transilvaniei, ajungând la 25-26 de grade în dealurile Crișanei și în nordul Moldovei, configurând o noapte tropicală în cea mai mare parte a teritoriului.

Deși cerul va rămâne mai mult senin pe parcursul zilei, orele după-amiezii și ale serii vor aduce înnorări temporar accentuate. În zona Carpaților Orientali sunt așteptate averse ce pot acumula între 5 și 10 litri pe metrul pătrat, iar izolat peste 15-20 de litri pe metrul pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta izolat și în restul regiunilor montane, precum și în zonele joase din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu rafale de 40-50 km/h și posibile vijelii.

În Capitală, valul de căldură va fi extrem de persistent și de intens. Canicula va crea un disconfort termic deosebit, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va urca până la 37-38 de grade Celsius, iar minima nu va coborî sub 18-21 de grade, asigurând o nouă noapte tropicală. Cerul va fi variabil ziua și senin noaptea, cu un vânt care va sufla slab până la moderat.

La Cluj-Napoca, meteorologii anunță de asemenea vreme caniculară, cu o maximă ce va atinge 36 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele pragului critic va fi depășit.

Valul de aer cald își va face simțită prezența și în regiunile de munte. Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza vor apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice, în special în Carpații Orientali, Munții Apuseni și grupele vestice ale Carpaților Meridionali. Cantitățile de apă pot depăși izolat 20 de litri pe metrul pătrat, iar vântul poate lua aspect de vijelie.

În zonele de coastă, amiaza va aduce vreme călduroasă și un disconfort termic ridicat, indicele ITU atingând pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla moderat, iar temperaturile se vor încadra între maxime de 30-33 de grade și minime nocturne de 21-24 de grade.