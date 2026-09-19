Pentagonul a publicat un nou lot de documente despre fenomenele aeriene neidentificate (UAP, OZN în română), iar printre acestea se află dosare despre un program militar care a analizat concepte precum motoarele warp, găurile de vierme și propulsia antigravitațională, potrivit CBSNews.

Este a șasea tranșă de documente făcută publică în cadrul programului american de desecretizare a informațiilor despre UAP. Lotul conține 71 de fișiere: 67 provenite de la Departamentul Apărării și patru de la autorități locale din Colorado.

Documentele includ 55 de fișiere PDF, 15 materiale video și o înregistrare audio. Majoritatea, 64 dintre cele 71 de fișiere, conțin în continuare informații redactate.

O parte importantă a noii tranșe este legată de Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), inițiativă creată în 2008 de Defense Intelligence Agency pentru studierea unor posibile amenințări aerospațiale pe termen lung. Programul s-a încheiat în 2012.

Printre documente se află 37 de rapoarte tehnice care tratează subiecte precum motoare warp, găuri de vierme, antigravitație, propulsie bazată pe masă negativă și tehnologii de camuflare. Multe dintre aceste documente erau deja disponibile public, însă noile versiuni includ și informații care fuseseră anterior ascunse.

Pentagonul precizează însă că rapoartele trebuie privite drept materiale de referință și sinteză, nu drept cercetări originale, iar publicarea lor nu reprezintă o validare a conceptelor analizate.

Unul dintre documentele tehnice, redactat în 2010, analizează cazuri în care trei persoane au raportat probleme medicale după ceea ce autorii au descris drept evenimente aerospațiale anormale.

Printre simptome se numărau înroșirea și încălzirea pielii, căderea părului și, într-un caz, semne asociate cu expunerea la radiații. Documentul nu stabilește însă că aceste probleme au fost provocate de o navă sau de o tehnologie extraterestră.

Noua tranșă include și imagini surprinse de camere militare, în care apar obiecte a căror natură nu a fost stabilită. Un incident din 2022, în Orientul Mijlociu, descrie obiecte cu dimensiuni estimate la 1-2 metri, care se deplasau cu viteze diferite și își schimbau frecvent direcția.

Printre materiale se află și documente istorice despre investigațiile americane asupra OZN-urilor. O înregistrare din 1952 îl prezintă pe Edward Ruppelt, unul dintre responsabilii celebrului Project Blue Book, explicând că aproximativ 20% dintre cele 800 de cazuri analizate până atunci rămăseseră fără o explicație.

Pentagonul continuă publicarea documentelor OZN în tranșe, pe măsură ce acestea sunt identificate și desecretizate.