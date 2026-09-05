Aproximativ 50 de membri ai Statului Major Comun al armatei americane au fost supuși în această vară unor teste poligraf, în cadrul unei anchete privind scurgeri de informații către presă, inclusiv date referitoare la reducerea stocurilor de muniții în timpul războiului cu Iranul. Testarea, descrisă de oficiali drept neobișnuit de amplă, a vizat atât militari, cât și angajați civili, potrivit The New York Times și CBS News.

The New York Times a relatat, citând oficiali guvernamentali, că aproximativ 50 de persoane din cadrul Statului Major Întrunit au trecut prin teste poligraf. Investigația vizează informații care ar fi ajuns la jurnaliști, inclusiv date despre modul în care războiul din Iran ar fi dus la diminuarea unor stocuri de muniții esențiale.

CBS News a relatat, la rândul său, că amploarea testărilor desfășurate în această vară indică existența unei investigații mai largi. Potrivit mai multor persoane care cunosc direct situația, FBI nu a fost implicat în aceste teste poligraf.

Luna trecută, anchetatorii i-au întrebat pe ofițeri militari și pe angajații civili dacă au divulgat informații despre nivelul redus al stocurilor americane de muniții.

Într-o declarație pentru ziar, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că departamentul "nu comentează personalul intern sau chestiunile de investigație, ci ia în serios toate scurgerile de informații clasificate de securitate națională și investighează în consecință".

CBS News a relatat că printre persoanele vizate s-au numărat unii dintre cei mai importanți oficiali ai armatei americane. Potrivit a trei surse citate sub protecția anonimatului, președintele Donald Trump a fost furios din cauza scurgerilor de informații.

Una dintre surse a afirmat că doar un grup foarte restrâns de persoane avea acces la detaliile clasificate privind munițiile și că existau inclusiv îngrijorări legate de posibilitatea ca cineva să acționeze în interesul unui serviciu de informații străin.

Testele poligraf sunt folosite periodic în cazul unor oficiali militari și civili de rang înalt, însă numărul mare de persoane chemate pentru verificări în acest caz a fost descris de oficiali drept extrem de rar. Câteva zeci de persoane au trecut prin aceste teste la începutul verii, printre ele aflându-se oficiali ai Comandamentului Central al SUA, dar și alți comandanți combatanți.

Întrebările au vizat mai multe aspecte legate de securitatea națională. Două dintre surse au spus că nimeni nu a picat întrebările concepute pentru a stabili dacă oficialii respectivi au divulgat informații către presă.

La câteva săptămâni după începutul războiului din Iran, CBS News și alte instituții media au publicat informații privind ritmul rapid în care Statele Unite consumau unele dintre cele mai avansate muniții finite din arsenal.

În luna iulie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul și Departamentul de Justiție au format o echipă comună pentru identificarea și urmărirea penală a persoanelor suspectate că au divulgat presei informații guvernamentale sensibile.

Măsura a extins considerabil un demers care fusese început anterior chiar în biroul lui Hegseth.

Secretarul Apărării a acordat Biroului Consilierului General al Pentagonului, condus de Earl Matthews, o autoritate extinsă pentru solicitarea de informații, documente și sprijin în investigațiile privind scurgerile de date.

Oficialii și angajații Pentagonului au primit instrucțiuni să trateze cu prioritate aceste solicitări și să răspundă în termen de două zile.