Blocul Național Sindical (BNS) solicită interzicerea utilizării testelor poligraf în procesul de angajare și introducerea unor sancțiuni pentru angajatorii care le impun candidaților. Reprezentanții organizației susțin că o astfel de practică aduce atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și depășește limitele prevăzute de legislația muncii.

Reprezentanții organizației sindicale afirmă că, în ultima perioadă, au fost raportate tot mai multe situații în care persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost obligate să accepte testarea cu detectorul de minciuni ca etapă a selecției pentru ocuparea unor posturi.

Potrivit BNS, impunerea unei astfel de condiții poate conduce la tratamente inechitabile între candidați și nu are legătură directă cu evaluarea competențelor profesionale necesare pentru exercitarea unei funcții.

„Utilizarea testului poligraf încalcă flagrant principiul nediscriminării, prevăzut și sancționat de art. 5 din Codul Muncii. Condiționarea accesului la un loc de muncă de acceptarea unei astfel de testări creează un tratament diferențiat între candidați pe criterii care nu au legătură cu aptitudinile profesionale sau cu capacitatea de a îndeplini atribuțiile postului”, arată BNS.

Sindicaliștii subliniază că legislația muncii le permite angajatorilor să solicite exclusiv informații relevante pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale candidaților. În opinia acestora, utilizarea poligrafului depășește acest cadru și poate ridica probleme privind respectarea normelor referitoare la protecția datelor personale.

De asemenea, organizația atrage atenția că refuzul unei persoane de a participa la un astfel de test nu ar trebui să reprezinte un motiv pentru eliminarea sa din procesul de recrutare.

În acest context, BNS solicită Inspecției Muncii să desfășoare controale și să aplice sancțiuni în cazurile în care angajatorii utilizează testele poligraf la angajare.

Totodată, sindicaliștii le cer reprezentanților Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să verifice legalitatea prelucrării informațiilor obținute prin aceste proceduri, iar Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să analizeze eventualele efecte discriminatorii.

Pe lângă măsurile de control, BNS solicită și modificarea legislației, astfel încât folosirea testelor poligraf în recrutare să fie interzisă în mod explicit.