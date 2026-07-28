Rusia, chemată să dea explicații la Bruxelles după incidentul dronelor din România

Comisia Europeană l-a convocat marți, la Bruxelles, pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse, după ce trei drone rusești au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian al României. Executivul european a condamnat incidentul, pe care îl consideră o escaladare gravă, și a anunțat că sunt pregătite sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Măsura a fost anunțată de Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți.

Convocarea reprezentantului rus a avut loc în contextul incidentelor produse la granița României cu Ucraina. România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu statul ucrainean, aflat de peste patru ani în război cu Federația Rusă.

Anouar El Anouni a spus că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României reprezintă un incident grav, care afectează securitatea Uniunii Europene. Potrivit oficialului european, acest „act imprudent” reprezintă „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”.

Convocarea diplomatului rus a fost anunțată inițial vineri de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Întrebat marți dacă măsura a fost pusă în aplicare, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că reprezentantul Moscovei a fost chemat la sediul instituției.

„Într-adevăr. L-am convocat astăzi pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Comisia Europeană, ca parte a răspunsului nostru la survolarea spațiului aerian al României de către drone rusești și la distrugerea consulatului onorific al Letoniei. Am exprimat condamnarea noastră fermă față de încălcarea intenționată a spațiului aerian al României de către drone rusești.”, a declarat Anouar El Anouni.

Demersul Comisiei Europene a vizat atât incursiunea dronelor în România, cât și atacul rusesc în urma căruia a fost avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei. Instituția a anunțat că România și Letonia beneficiază de „solidaritatea și sprijinul deplin” al Uniunii Europene.

Anouar El Anouni a afirmat că cele două incidente reprezintă o nouă escaladare din partea Federației Ruse și că sprijinul acordat celor două state membre rămâne deplin.

„Acest act imprudent semnifică o escaladare gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. România și Letonia se bucură de solidaritatea și sprijinul nostru deplin, iar noi, în calitate de UE, vom continua să susținem cu fermitate o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional.”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a propus statelor membre adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare împotriva Federației Ruse. Propunerea are legătură atât cu pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României, cât și cu atacul care a avariat reprezentanța onorifică a Letoniei din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Uniunea Europeană va continua să exercite presiuni asupra Moscovei pentru oprirea războiului din Ucraina.

„De asemenea, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta războiul de agresiune, în special prin sancțiuni, iar Înaltul Reprezentant a prezentat o nouă propunere privind introducerea pe listă a unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei este mai puternică ca niciodată.”, a mai declarat acesta.

Comisia Europeană l-a convocat marți, la Bruxelles, pe însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse, după ce trei drone rusești au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian al României. Executivul european a condamnat incidentul, pe care îl consideră o escaladare gravă, și a anunțat că sunt pregătite sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei. Măsura a fost anunțată de Anouar El Anouni, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți.

Convocarea reprezentantului rus a avut loc în contextul incidentelor produse la granița României cu Ucraina. România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu statul ucrainean, aflat de peste patru ani în război cu Federația Rusă.

Anouar El Anouni a spus că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României reprezintă un incident grav, care afectează securitatea Uniunii Europene.

Potrivit oficialului european, acest „act imprudent” reprezintă „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”.

Convocarea diplomatului rus a fost anunțată inițial vineri de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Întrebat marți dacă măsura a fost pusă în aplicare, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că reprezentantul Moscovei a fost chemat la sediul instituției.

„Într-adevăr. L-am convocat astăzi pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Comisia Europeană, ca parte a răspunsului nostru la survolarea spațiului aerian al României de către drone rusești și la distrugerea consulatului onorific al Letoniei. Am exprimat condamnarea noastră fermă față de încălcarea intenționată a spațiului aerian al României de către drone rusești.”, a declarat Anouar El Anouni.

Demersul Comisiei Europene a vizat atât incursiunea dronelor în România, cât și atacul rusesc în urma căruia a fost avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

Instituția a anunțat că România și Letonia beneficiază de „solidaritatea și sprijinul deplin” al Uniunii Europene.

Anouar El Anouni a afirmat că cele două incidente reprezintă o nouă escaladare din partea Federației Ruse și că sprijinul acordat celor două state membre rămâne deplin.

„Acest act imprudent semnifică o escaladare gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională. România și Letonia se bucură de solidaritatea și sprijinul nostru deplin, iar noi, în calitate de UE, vom continua să susținem cu fermitate o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina, bazată pe Carta ONU și pe dreptul internațional.”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a propus statelor membre adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare împotriva Federației Ruse.

Propunerea are legătură atât cu pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al României, cât și cu atacul care a avariat reprezentanța onorifică a Letoniei din estul Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Uniunea Europeană va continua să exercite presiuni asupra Moscovei pentru oprirea războiului din Ucraina.

„De asemenea, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta războiul de agresiune, în special prin sancțiuni, iar Înaltul Reprezentant a prezentat o nouă propunere privind introducerea pe listă a unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Hotărârea noastră de a sprijini Ucraina și poporul său în apărarea împotriva Rusiei este mai puternică ca niciodată.”, a mai declarat acesta.