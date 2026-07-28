Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia a respins categoric declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut că Polonia ar intenționa să preia controlul asupra unor teritorii din vestul Ucrainei. Oficialii polonezi au catalogat afirmațiile venite de la Kremlin drept tentative dezinformative menite să dezbine alianțele regionale, anunță dpa.

Reprezentanții Ministerului de Externe polonez au reafirmat sprijinul necondiționat pentru statul vecin și au clarificat faptul că nu există nicio pretenție asupra granițelor stabilite.

„Polonia nu a formulat nicio revendicare teritorială împotriva Ucrainei, nu formulează în prezent nicio revendicare şi nu intenţionează să o facă în viitor”, a transmis marţi Ministerul polonez de Externe.

De asemenea, diplomația poloneză a subliniat că recunoaște pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute la nivel internațional.

„Insinuările Moscovei cu privire la presupusele planuri de anexare a teritoriilor vestice ale Ucrainei, inclusiv de către Polonia, constituie o tentativă grosolană de dezinformare”, a adăugat diplomaţia poloneză.

Declarațiile controversate ale liderului rus vin în contextul în care Polonia este un pilon central în acordarea de ajutor militar și umanitar Ucrainei de la izbucnirea invaziei din februarie 2022. Cu toate acestea, Moscova insistă pe un discurs al divizării teritoriale.

Liderul de la Kremlin a susținut din nou ideea că Ucraina ar fi scindată politic de cursul râului Nipru.

„Ucraina de pe malul stâng (estic) a fost întotdeauna considerată nu doar pro-rusă, ci şi parte a Rusiei”, a declarat el la Sankt Petersburg, conform Kremlinului.

Această viziune depășește granițele teritoriilor din estul și sudul Ucrainei pe care Rusia le-a declarat deja anexate în mod ilegal.

Tensiunile informaționale alimentate de Moscova se suprapun și pe fondul unor discuții istorice sensibile între Varșovia și Kiev, legate de masacrele comise împotriva cetățenilor polonezi de către naționaliștii ucraineni în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial.

Înainte de a doua conflagrație mondială, părți importante din vestul Ucrainei de astăzi, inclusiv orașul Liov, s-au aflat în componența Poloniei. Harta regiunii include și alte zone cu un trecut istoric divers: partea de sud a regiunii Odesa a aparținut României, iar în regiunea Transcarpatia trăiește o comunitate maghiară semnificativă. Cu toate acestea, Varșovia își menține ferm sprijinul strategic pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.