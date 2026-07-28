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Finlanda închide o parte din spațiul aerian la granița cu Rusia. Riscul unor drone a declanșat măsuri de securitate

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Finlanda închide o parte din spațiul aerian la granița cu Rusia. Riscul unor drone a declanșat măsuri de securitateFinlanda și Rusia graniță / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Forțele de Apărare din Finlanda au închis marți o porțiune a spațiului aerian din sudul țării, în apropierea graniței cu Rusia, din cauza riscului ca drone rătăcite să pătrundă în zonă, potrivit agenției Reuters.

Măsura a fost confirmată de un purtător de cuvânt al armatei finlandeze și vine în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea în regiunea Mării Baltice.

În paralel, autoritățile au impus și restricții pentru traficul maritim din aceeași zonă. Anunțul a fost făcut de Forțele de Apărare ale Finlandei printr-o postare publicată pe platforma X.

Măsuri preventive în apropierea frontierei cu Rusia

Potrivit informațiilor transmise de armata finlandeză, restricțiile au fost adoptate ca măsură de precauție, pe fondul posibilității ca drone aflate în afara controlului să ajungă în spațiul aerian al Finlandei.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare nu a oferit detalii privind numărul aparatelor fără pilot care ar fi putut reprezenta un risc și nici nu a precizat dacă acestea au fost detectate efectiv în apropierea frontierei. De asemenea, nu au fost comunicate informații despre eventuale incidente sau încălcări confirmate ale spațiului aerian finlandez.

Restricțiile vizează și circulația pe mare

Pe lângă închiderea temporară a unei părți din spațiul aerian, autoritățile militare au decis limitarea traficului maritim în zona afectată. Astfel de măsuri sunt aplicate pentru a reduce riscurile în cazul unor incidente care implică drone sau alte obiecte aeriene necontrolate.

Dronă marină

Sursa foto: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța/ Facebook

Finlanda monitorizează atent activitatea din apropierea frontierei sale estice, care se întinde pe aproximativ 1.340 de kilometri și reprezintă cea mai lungă graniță terestră dintre un stat membru NATO și Rusia.

Context regional marcat de măsuri sporite de securitate

De la aderarea Finlandei la NATO, în aprilie 2023, autoritățile de la Helsinki au intensificat măsurile de supraveghere și protecție a frontierelor.

În ultimii ani, statele din regiunea Mării Baltice au raportat mai multe incidente care au implicat drone, obiecte aeriene neidentificate și suspiciuni privind activități de supraveghere în apropierea infrastructurii critice.

Deocamdată, Forțele de Apărare ale Finlandei nu au anunțat cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile și nici dacă acestea vor fi extinse în funcție de evoluția situației.

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