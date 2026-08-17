Anchetă în Senat după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR

Update ora 16.23. Senatul respinge comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan–Tănăsescu

Biroul Permanent al Senatului a respins luni cererea pentru înființarea unei comisii de anchetă privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Solicitarea nu a întrunit numărul necesar de semnături, însă o cerere separată referitoare la verificarea aspectelor de constituționalitate a fost transmisă Comisiei de constituționalitate spre informare, a declarat pentru Agerpres liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

Cererea pentru constituirea comisiei de anchetă fusese depusă de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România, în legătură cu întâlnirea care ar fi avut loc pe 14 august, în incinta Parlamentului.

Daniel Fenechiu a declarat că Biroul Permanent a respins solicitarea deoarece aceasta nu a fost susținută de numărul necesar de semnături. În paralel, senatorul Ninel Peia depusese și o altă cerere, prin care solicita sesizarea Comisiei de constituționalitate pentru verificarea aspectelor legate de întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu. Biroul Permanent a decis ca această solicitare să fie transmisă Comisiei de constituționalitate spre informare.

Dacă va considera necesar, Comisia de constituționalitate se poate adresa Biroului Permanent pentru verificarea condițiilor în care s-a desfășurat întâlnirea. Verificările ar putea viza eventuale încălcări ale normelor deontologice sau ale legislației în vigoare.

Astfel, deși cererea pentru înființarea unei comisii speciale de anchetă a fost respinsă, subiectul poate rămâne în atenția Comisiei de constituționalitate.

Daniel Fenechiu a mai declarat că Biroul Permanent al Senatului a decis trimiterea către comisiile avizatoare a două proiecte de lege.

Primul este o propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 5, alineatul (3), din OG nr. 80/200, referitoare la stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

Cel de-al doilea este un proiect de lege privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală.

Știrea inițială: Întâlnirea avută vineri de premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului va fi verificată de Comisia pentru constituționalitate.

Potrivit unor surse politice citate de știripesurse.ro, cei doi urmează să fie invitați la audieri, după ce grupurile PACE și PSD nu au reușit să strângă semnăturile necesare pentru constituirea unei comisii speciale de anchetă. Conducerea Senatului s-a reunit luni pentru a discuta despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.

Grupurile PACE și PSD din Senat nu au strâns cele 45 de semnături necesare pentru înființarea unei comisii speciale de anchetă, potrivit surselor citate. În aceste condiții, verificările vor fi făcute de Comisia pentru constituționalitate, una dintre comisiile permanente ale Senatului.

Regulamentul permite unei comisii de specialitate să efectueze anchete parlamentare în domeniul său de activitate și să înainteze conducerii Senatului un raport după încheierea verificărilor. Sursele citate au declarat că Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor fi invitați la audieri.

„În vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita, pentru a da relații, orice demnitar, funcționar sau angajat al Guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Persoanele invitate pentru audiere vor fi înștiințate despre subiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte”, conform regulilor din Senat.

Chestorul Senatului, Ninel Peia, din grupul PACE, i-a acuzat luni pe senatorii AUR că au refuzat să semneze pentru înființarea comisiei speciale de anchetă.

„AUR + Bolojan = LOVE! AUR îl scapă pe Bolojan de ancheta Parlamentului. Dragoste mare, monșer!”, a transmis acesta, într-un comunicat de presă.

Peia a susținut că senatorilor AUR li s-a cerut doar să susțină constituirea unei comisii care să clarifice circumstanțele întâlnirii.

„Azi, senatorilor AUR li s-a cerut un lucru simplu, să semneze alături de PACE - Întâi România pentru ca Senatul României să poată clarifica, printr-o comisie parlamentară de anchetă, împrejurările întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Nu le-am cerut să-l declare vinovat pe Bolojan. Nu le-am cerut să o condamne pe președinta CCR. Nu le-am cerut să semneze vreo sentință. Le-am cerut să semneze pentru aflarea adevărului. Și au refuzat”, a precizat acesta.

Acesta s-a întrebat ulterior de ce senatorii AUR nu au vrut să semneze pentru anchetarea împrejurărilor întâlnirii Bolojan-Tănăsescu.

Ilie Bolojan a fost întrebat luni, la Oradea, despre întrevederea cu președinta CCR și a declarat că subiectul este exagerat.

„Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă”, a spus Ilie Bolojan.

El a afirmat că ocuparea unei funcții publice presupune inclusiv întâlniri cu reprezentanții altor instituții pentru rezolvarea unor probleme administrative.

„Atunci când eram primar în Oradea şi se reabilita sediul Curţii de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susţină (...) proiectul, cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilităţi, să se lucreze în paralel şi atunci sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituţionale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol (...). Aşa este şi în astfel de cazuri şi mai mult de atât nu are rost să vă spun", a declarat Bolojan.

Simina Tănăsescu a reacționat sâmbătă, după apariția informațiilor despre întâlnire, și a respins posibilitatea ca dosarele aflate pe rolul CCR să fi fost discutate în afara cadrului legal.

„Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal", a transmis șefa CCR.

Ulterior, aceasta a răspuns și criticilor venite din partea magistraților care i-au cerut explicații în legătură cu întâlnirea. Curtea Constituțională a transmis duminică seara că întrevederile președintelui instituției cu reprezentanții puterii executive vizează exclusiv probleme administrative și organizatorice.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, a transmis CCR.

Instituția a anunțat și că dosarele aflate pe rol nu pot fi discutate în afara procedurilor prevăzute de lege.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”, potrivit CCR.

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.ro, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan s-au întâlnit vineri în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea s-a terminat în jurul orei 14.30, când cei doi au fost văzuți ieșind, pe rând, din birou.

Nici Ilie Bolojan, nici Simina Tănăsescu nu au negat că întrevederea a avut loc.

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat că întâlnirea nu este una „uzuală”, mai ales prin raportare la momentul în care s-a produs, cu câteva zile înaintea unor decizii importante ale Curții.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a afirmat că legea nu interzice asemenea întâlniri și că simpla lor desfășurare nu poate produce consecințe juridice, dar a invocat separația puterilor, necesitatea unui cadru instituțional transparent și percepția publică generată de o întrevedere neanunțată.