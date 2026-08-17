Bolojan, prima reacție despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Premierul demis Ilie Bolojan a comentat, luni, controversa apărută în jurul întâlnirii sale cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, spunând că „se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”.

Bolojan a explicat că, de-a lungul timpului, a avut discuţii cu reprezentanţi ai mai multor instituţii publice pentru rezolvarea unor probleme administrative, fără ca acest lucru să însemne intervenţii în activitatea acestora.

„Atunci când eram preşedinte de Consiliu Judeţean, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme şi mi-aduc aminte că Parchetul dorea să-şi facă un sediu. Şi am avut întâlniri din nou cu reprezentanţi ai conducerii Parchetului şi am identificat un teren şi le-am pus terenul la dispoziţie pentru a face sediu. Dar, din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru. Aşa este şi în astfel de cazuri şi mai mult de atâta n-are rost să vă spun”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întâlnirea dintre premier şi şefa CCR a generat însă reacţii din partea principalelor instituţii ale autorităţii judecătoreşti. ÎCCJ, CSM şi reprezentanţii instanţelor din ţară au cerut lămuriri privind circumstanţele întrevederii, în condiţiile în care Curtea Constituţională are pe rol inclusiv un conflict juridic iniţiat de Ilie Bolojan.

„Situaţia prezintă o gravitate instituţională aparte (...). Într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituţional trebuie nu doar să fie independent şi imparţial, ci să se situeze, fără echivoc, în afara oricărei aparenţe rezonabile de influenţă sau de apropiere faţă de una dintre părţi”, preciza, luni dimineaţă, ÎCCJ.

CCR a transmis, la rândul său, că discuţiile purtate de preşedinta instituţiei cu reprezentanţii Executivului privesc exclusiv chestiuni administrative.

„Conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei CCR, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, menţiona CCR.

Simina Tănăsescu a subliniat, de asemenea, că dosarele aflate în analiză nu pot fi discutate în afara procedurilor prevăzute de lege.

„nicio cauză aflată pe rolul Curţii „nu face şi nu poate face obiectul unor discuţii în afara cadrului procedural şi legal în care aceasta urmează să fie soluţionată”.

Controversa apare chiar înaintea şedinţei CCR programate luni, 17 august, de la ora 11.00, când judecătorii constituţionali sunt aşteptaţi să se pronunţe asupra sesizărilor privind Legile integrităţii şi biodiversităţii.