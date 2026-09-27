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Fragmente ale unei drone, descoperite în apropierea localității Volintiri din Republica Moldova

Fragmente ale unei drone, descoperite în apropierea localității Volintiri din Republica MoldovaDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite sâmbătă seara pe un câmp din apropierea localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova. Polițiștii de frontieră au ajuns în zonă după ce au fost alertați de localnici.

Fragmentele au fost descoperite în jurul orei 20:25

Potrivit Poliției de Frontieră din Republica Moldova, fragmentele au fost depistate în jurul orei 20:25, în extravilanul localității. Zona a fost imediat securizată, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili circumstanțele incidentului. Deocamdată, nu au fost oferite informații despre tipul aparatului de zbor sau proveniența acestuia. Poliția de Frontieră a anunțat că monitorizează situația împreună cu celelalte instituții competente și menține legătura cu autoritățile din Ucraina.

Recomandări pentru persoanele care găsesc fragmente de drone

Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie și să nu atingă eventuale fragmente de drone, muniții sau alte obiecte necunoscute. Persoanele care descoperă asemenea obiecte trebuie să părăsească zona și să anunțe Serviciul 112.

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