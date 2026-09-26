Judecătoarea Chiș, propusă ministru, a înclinat balanța morală a Justiției. Opinii pro și contra

Propunerea lui Siegfried Mureșan, aflat acum în poziția de candidat-înlocuitor al lui Ilie Bolojan, a împărțit portofoliile presupusului Guvern pe care ar urma să-l conducă. La Justiție o vrea pe fosta judecătoare Andrea Chiș, de la Cluj, un magistrat care a fost îndrăgostit de procedurile Binomului. Hai să vedem prin ce s-a remarcat!

Românii sunt interesați să afle informații despre persoanele propuse să le aducă bunăstarea în viața de zi cu zi, după perioada neagră oferită de Guvernul Bolojan prin reformele care le-a adus sărăcia.

Propusul europarlamentar Mureșan pentru funcția de premier este normal ca să-și laude nominalizații. Dar au aceștia atât de multe bile albe în activitatea lor încât să ne asigure că noii miniștri desemnați vor aduce măcar un pic de lumină în instituțiile unde au fost propuși?

Andrea Chiș ne informează cum a cucerit UDMR

Andrea Chiș este o judecătoare din Cluj care a ieșit la pensie în floarea vârstei profesionale, la 52 de ani, ca și colegul Cristian Danileț. Nominalizarea ei ne-a amintit de anii când, în activitate fiind, milita pentru „curățenia” făcută de Kovesi cu procurorii DNA și ofițerii SRI. Era un magistrat din zona activiștilor care și-a asumat acest statut prin opiniile publice, deși făcea parte și din CSM.

După desemnarea lui Siegfried Mureșan, care ne-a prezentat-o ca o persoană independentă, Andrea Chiș a postat un text pe Facebook. Din lectura lui, un lucru sare în ochi și înțeapă ca o așchie: propusa a câștigat susținerea UDMR fiindcă e copilul unei familii mixte – mama unguroaică!

„Nominalizarea mea este, așadar, rezultatul unui acord. Ea nu vine, așadar, doar din partea unui anume partid sau a unei minorități care reprezintă jumătate din mine, fiind vorba de limba mea maternă”, scrie Chiș.

Corectă, ne menționează și de ce a acceptat propunerea de a conduce Justiția, de la București: „Am acceptat, pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM”.

Nu doar că a candidat la CSM, dar Andrea Chiș a făcut parte din CSM ani de zile (2017-2023). Deci a fost fix în miezul reformei justiției, pentru că din 2015 și până în 2023, când s-a pensionat, miniștrii Justiției au fost numai de la PNL, în guvernele Cioloș, Cîțu, Grindeanu, Dăncilă (doar 6 luni Ana Birchall), Orban, Ciolacu, Ciucă.

Ce o reprezintă pe judecătoarea Chiș

Nu voi face trimitere la articolele scrise de-a lungul timpului în Evenimentul zilei despre activitatea și poziționările judecătoarei atunci când era în activitate. O să citez caracterizările pro și contra ale altor jurnaliști și voi pune doar accente în situații care necesită și punctul meu de vedere, ca „un dinozaur” al presei democrate ce mă aflu.

Site-ul G4media scrie ce o reprezintă pe propusa candidată:

„Andrea Chiș este considerată un reprezentat de seamă a aripii reformatoare din magistratura română.

Ea s-a numărat printre magistrații care au criticat existența Secției Speciale de investigare a magistraților, a participat activ la protestele pentru independența Justiției în perioada Dragnea și a fost unul dintre magistrații care au vorbit deschis despre probelemele Justiției în documentarul recorder „Justiție capturată”.

Nimic mai mult. De aceea, așteptăm să aflăm un răspuns (poate dat comisiei parlamentare la audiere!) ce va face din calitatea de ministru cu cealaltă aripă, nereformatoare, din Justiție? Pe Lia Savonea și echipa de la Înalta Curte nu le poate desființa, așa cum s-a făcut cu Secția Specială de investigare a magistraților, unde se anchetau procurorii și judecătorii care au dovedit exces de zel în colaborarea cu Binomul.

Ce acuză azi fosta membră a CSM

PressHub, un site care s-a poziționat mereu lângă asociația magistraților reziști, ne arată că Andrea Chiș este o luptătoare împotriva colegilor din instanțe care nu se luptă cu sistemul (?) și cu Lia Savonea. Prezintă o înregistrare video a acestei activiste independente a justiției, făcută recent la o întâlnire de la Timișoara, în care acuză magistrații care au rămas în sălile de judecată.

„Fostă judecătoare și membru CSM, Chiș a vorbit la conferința Inițiativei Timișoara despre problemele structurale din sistem: dosare mutate între completuri până la prescriere, lipsa de transparență și presiunile exercitate asupra magistraților care își asumă poziții publice”.

Întrebare (retorică): De ce nu a dinamitat sistemul Andrea Chiș când făcea parte din el, de ce nu a venit către presă cu probe care să arate „dosarele mutate până la prescriere” și „presiunile exercitate”? A fost în CSM timp de 6 ani!

Vorbește de presiuni, de tăceri ale altor magistrați. Articolele din presa care nu s-a poziționat către niciuna din tabere au relatat scandalurile din Justiție. Iar Andrea Chiș a fost parte din ele de multe ori.

Divorțul a adus-o în prim-plan pe judecătoarea Chiș

Și eu, dar și alți mulți jurnaliști din presa bucureșteană, am aflat despre judecătoarea Andrea Chiș de la Cluj cu mulți ani în urmă, în urma unei postări a ei, extrem de emoționantă. Femeia și-a afișat trăirile de după despărțirea de procurorul Doru Țuluș.

Empatia de atunci cu femeia care se urca pe motocicletă și pleca puternică spre o viață nouă mi-a dispărut cu timpul. Intervențiile ei publice și vădit de partea sistemului care agita într-una cătușe politice mi-au arătat că moralitatea înclina balanța justiției, exact cu problemele pe care le reclamă azi Andrea Chiș.

Din calitatea de membru CSM, domniei sale nu i s-a apărut nimic greșit, imoral și periculos atunci când au fost publicate stenogramele rușinoase dintre procurorul Ardelean de la Oradea și Cristina Guseth. Era anul 2019, când era în CSM, când Coldea și Dumbravă nu mai erau la SRI și când Lia Savonea nu avea vreo mare funcție.

Iar în 2023, când Savonea era șefa CSM, aleasă de magistrați, nu de politicieni, Chiș a îmbrățișat teoria că procuroarele de la Secția Specială trebuie pedepsite pentru că au avizat interceptările telefonice a doi colegi procurori suspectați.

Marele scandal din timpul pandemiei

E greu de uitat scandalul din CSM din 2020, din timpul pandemiei, când se purtau măști. Nu este de ignorat având în vedere că magistratul-pensionar Andrea Chiș ar putea ajunge ministru. Ar cadra un asemenea comportament cu poziția și responsabilitatea unui șef al Justiției?

„Andrea Chiș a avut o ieșire furibunda la adresa colegei sale din CSM, Evelina Oprina, pe motiv că aceasta nu ar fi purtat masca în timpul ședintei. Asta deși Evelina Oprina, așa cum și ea însăși a explicat, și-a dat masca jos doar când a vorbit. Așa cum a făcut și judecatorul Bogdan Mateescu, asa cum a făcut chiar Andrea Chiș, și așa cum este normal până la urmă.

Cu toate acestea, supărată foc, Andrea Chiș a pârât-o pe Evelina Oprina la președinta Consiliului, Nicoleta Țint, pe motiv că nu poartă masca. Ulterior, Chiș a trecut la o nouă acuzație. Una halucinantă: Evelina Oprina nu a venit la serviciu în perioada stării de urgență”, a relatat site-ul de presă luju.ro, specializat pe activitatea din justiție.

Avocați și magistrați au criticat deopotrivă nominalizarea „independentei”

Sunt foarte multe comentarii și opinii pe rețelele sociale despre nominalizarea anunțată de Siegfried Mureșan, iar majoritatea vin de la oameni din sistemul de justiție. Își fac datoria și boții, dar, curios, sunt destul de puțini. Posibil sărăcie electorală sau nestăpânirea unor argumente juridice.

Reproduc, în încheiere, un fragment din caracterizarea unei judecătoare care, de ani de zile, își apără cu tărie activitatea și sesizează disfuncțiile existente în justiție. Adriana Stoicescu, judecător la Timișoara, care nu a ales pensionarea ca Andrea Chiș, atrage atenția asupra moralității unui om care a purtat roba, iar acum râvnește la puterea politică.

„Doamna Andreea Chiș a fost cea care și-a târât în fața inspecției colega propusă, ce să vezi, pentru aceeași funcție de ministru, doar pentru că a scris ceva o fițuică, tradiție continuată și în prezent de alți eroi care își acuză colegii de corupție, in prime time, cu voce gâtuită de emoție, fără probe și fără să clipească.

Doamna Andreea Chiș a dus o luptă pe viață și pe moarte cu conducerea Inspecției Judiciare, când s-a dat drumul robinetului cercetărilor disciplinare ale zeiței, ieșind astfel la iveală nenorocirile provocate judecătorilor care au avut tupeul să existe, să respire și să soluționeze contra vântului.

Doamna Andreea Chiș s-a pensionat în ultimele zile ale mandatului de membru CSM, bucurându-se de binefacerile legislative pe care astăzi le înfierează cu mânie proletară, că de, pensionarii lor speciali sunt mai buni decât ai noștri”, a scris judecătoarea Adriana Stoicescu.

De un astfel de personaj are nevoie România în fruntea celei de a treia puteri în stat?