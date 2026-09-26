Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad până la 15 grade

Vremea va trece printr-o schimbare importantă în România începând de la mijlocul săptămânii, când temperaturile vor scădea în special în sudul și estul țării. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi slabe, intensificări ale vântului și maxime care vor coborî în București până la aproximativ 17 grade joi.

Vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în centru, sud și est, dar și în zona montană, în timp ce în restul regiunilor va fi predominant senin.

Izolat, sunt posibile averse slabe pe litoral, iar în a doua parte a zilei acestea pot apărea în Carpații Meridionali și Orientali și, posibil, în zona submontană a Olteniei și Munteniei. Vântul se va intensifica în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de 40-50 km/h. În timpul nopții, în Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Maximele se vor situa între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în Banat și vestul-sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 2 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea se poate forma ceață, izolat.

În București, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Maxima va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima se va situa între 9 și 11 grade. Vântul poate atinge în timpul zilei viteze de până la 40 km/h.

În vestul și nord-vestul țării, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, în timp ce în centru, sud și est valorile termice vor rămâne apropiate de normal.

Temporar vor apărea înnorări și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-5 l/mp.

Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 45-55 km/h. În Carpații de Curbură, acestea vor atinge 60-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, iar minimele se vor încadra între 5 și 15 grade.

În București, maxima va ajunge la 22-23 de grade, iar minima va fi de 10-12 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar în special noaptea sunt posibile ploi slabe.

Valorile termice vor rămâne apropiate de cele înregistrate luni. Cerul va fi variabil, însă vor exista perioade cu înnorări și ploi slabe pe alocuri în sudul și estul țării și, posibil, izolat în centru.

Vântul va sufla mai puternic în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze de 40-55 km/h. În Carpații Orientali, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade, iar minimele între 3 și 15 grade. Izolat, va apărea ceața.

În Capitală sunt posibile ploi slabe în timpul zilei. Maxima va fi de 21-22 de grade, minima de 9-11 grade, iar vântul va atinge viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile vor intra pe o tendință de scădere în toată țara. Răcirea va fi mai pronunțată în est și sud-est, unde valorile termice vor ajunge ușor sub cele normale pentru această perioadă.

În jumătatea sud-estică vor fi înnorări, iar pe arii restrânse sunt așteptate ploi slabe. Vântul se va intensifica mai ales în regiunile extracarpatice și la munte, unde rafalele vor ajunge, în general, la 45-55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, iar minimele, în general, între 5 și 13 grade.

În București, vremea va deveni răcoroasă. Cerul va fi predominant noros, temporar va ploua slab, iar vântul se va intensifica pe parcursul zilei. Maxima va coborî la aproximativ 19 grade, iar minima se va situa între 9 și 11 grade.

Răcirea va continua în estul și sudul României. În regiunile extracarpatice, vremea va deveni local rece, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține apropiate de normal.

Probabilitatea de ploaie și de intensificări ale vântului va fi ridicată la munte, dar și în regiunile sudice și estice.

Maximele vor fi, în cea mai mare parte a țării, între 17 și 22 de grade, iar minimele între 7 și 12 grade.

În București, vremea va deveni rece. Temperatura maximă va ajunge la numai 17 grade, iar minima va fi cuprinsă între 9 și 11 grade. Sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului.

În regiunile extracarpatice, valorile termice vor crește ușor comparativ cu ziua precedentă, însă pe arii restrânse vor rămâne sub cele normale pentru această perioadă.

Vor exista înnorări, vânt mai puternic și, pe arii restrânse, ploi. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Maximele vor fi, în general, cuprinse între 19 și 23 de grade, iar minimele între 5 și 11 grade.

În București, temperaturile vor rămâne sub cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Maxima va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar minima se va situa între 9 și 11 grade. Probabilitatea de ploaie și de intensificări ale vântului va fi ridicată.

La nivelul întregii țări, temperaturile vor reveni în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Maximele vor fi, în general, cuprinse între 20 și 24 de grade, iar minimele între 4 și 10 grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special în sud-est.

În București, însă, valorile termice vor rămâne sub normal. Maxima va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima va coborî la 6-9 grade. Vântul va sufla moderat și se poate intensifica în timpul zilei.

În perioada 4-7 octombrie vor exista variații ale temperaturilor atât de la o zi la alta, cât și între diferitele regiuni ale țării.

În regiunile intracarpatice, valorile termice se vor situa în jurul mediilor normale, în timp ce în celelalte zone vor fi, în general, sub mediile multianuale.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului în sud-est, iar spre finalul perioadei în regiunile vestice.

În București, temperaturile se vor menține în general sub cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.