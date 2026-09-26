Prognoza meteo, 26 septembrie. Vremea va fi normală din punct de vedere termic în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie, local în zonele montane și în Dobrogea, precum și pe arii restrânse în sudul Moldovei și în estul Munteniei. În regiunile sud-estice există o probabilitate ridicată să se înregistreze izolat cantități de apă ce vor depăși 10...15 l/mp, conform ANM.

Noaptea, cerul se va curăța treptat în majoritatea regiunilor, doar în extremitatea de sud-est fiind posibile înnorări și, pe spații mici, ploi slabe de sub 1 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe litoral se vor semnala unele intensificări temporare, cu viteze ce vor atinge 40...45 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra în general între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori înregistrate în sudul Banatului și în sudul Olteniei. Minimele termice vor varia între 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 15 grade pe litoral. Atât dimineața, cât și noaptea, izolat se va forma ceață.

În Capitală, regimul termic se va menține în limitele normale pentru această perioadă. Cerul va avea unele înnorări temporare în timpul zilei, iar pe parcursul nopții va deveni mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 22 și 23 de grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la valori cuprinse între 8 și 11 grade.

Prognoza meteo pentru mâine: rafale de vânt la munte și în sud-est În cursul zilei de mâine, valorile termice se vor menține apropiate de normele climatologice ale perioadei în aproape toate regiunile. Cerul va fi variabil, însă vor exista înnorări trecătoare și, cu totul izolat, averse slabe de 1...2 l/mp la munte și posibil în zone din Moldova, Oltenia și Muntenia.

Vântul va prezenta intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde se vor atinge viteze la rafală de 40...50 km/h. Pe parcursul nopții, intensificările se vor extinde și în Carpații de Curbură, unde viteza vântului va ajunge la 60...70 km/h.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 18 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și sudul Olteniei. Minimele nopții vor fi cuprinse între 3 grade în estul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În București, vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin în orele dimineții, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi de aproximativ 23 de grade, iar minima se va încadra între 8 și 11 grade.