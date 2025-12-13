Autostrada prin Carpați. Când vor putea circula șoferii pe primii kilometri

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri ordinele de începere pentru încă 47 de kilometri din secțiunea montană a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, denumită și Autostrada Unirii. Este vorba despre două loturi deja contractate, ambele având antreprenori români în asociere:

-Lotul 1C Sărățeni – Joseni (32,4 km), proiectarea începe la 30 martie 2026;

-Lotul 1D Joseni – Ditrău (14,4 km), proiectarea începe la 12 ianuarie 2026;.

Cele două contracte însumează aproape 6 miliarde de lei, semnate în urmă cu două săptămâni. Prin aceste ordine, CNIR deschide oficial etapa de proiectare pentru o parte semnificativă a secțiunii montane.

Pentru întregul coridor montan dintre Sărățeni (Mureș) și Pipirig (Neamț), însumând 116 kilometri, termenele de începere sunt deja stabilite:

-Lotul 1C Sărățeni – Joseni (32,4 km), proiectare din 30 martie 2026

-Lotul 1D Joseni – Ditrău (14,4 km), proiectare din 12 ianuarie 2026

-Lotul 2A Ditrău – Grințieș (37,9 km), proiectare începută la 30 iunie 2025

-Lotul 2B Grințieș – Pipirig (31,5 km), proiectare din 30 martie 2026

„2026 va fi anul proiectării secțiunii de munte Sărățeni–Pipirig, pe cele patru loturi fiind prevăzute 180 de poduri și viaducte și 38 de tuneluri”, a transmis CNIR.

Autostrada A8 Ungheni – Iași – Târgu Neamț – Ditrău – Târgu Mureș, destinată să lege Moldova de Transilvania și, prin Ungheni, de Republica Moldova, va avea aproximativ 304 kilometri și un cost estimat de peste 4 miliarde de euro. Proiectul este împărțit în 13 tronsoane, gestionate de două instituții: CNAIR - 4 tronsoane, CNIR - restul de 9, inclusiv secțiunile montane. CNIR a scos deja la licitație toate segmentele aflate în responsabilitatea sa și a contractat porțiunile considerate cele mai dificile.

Porțiunea care traversează Carpații Orientali este considerată punctul critic al A8. Deși CNIR a emis ordinele de începere, anul 2026 va fi dedicat proiectării, deoarece temperaturile scăzute nu permit efectuarea studiilor geotehnice necesare în sezonul rece.

„2026 va fi anul proiectării A8 montan, când vor fi definite zeci de tuneluri, viaducte, ziduri de sprijin și soluții de consolidare”, adeclarat directorul CNIR, Gabriel Budescu.

Aceasta este și zona cu cel mai mare cost/kilometru din România: 38 milioane euro pentru un singur kilometru.

În partea estică, A8 se intersectează cu proiecte majore aflate în desfășurare, inclusiv Autostrada Moldovei A7. Un tronson esențial este Târgu Neamț – Târgu Frumos, necesar pentru legătura cu A7. Deși CNIR a desemnat câștigătorul (Danlin XXL), procedura a fost contestată de UMB.

Particularitatea acestui tronson este un „gol” de 10 kilometri, unde șantierul este ocupat de nodul turbion A7–A8, aflat deja în construcție. Prioritatea autorităților este finalizarea rapidă a legăturii Moțca - Pașcani pentru a pune nodul în funcțiune cât mai devreme.

Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani este în faza finală de atribuire. Contractul include și un drum nou de 5 km spre Iași, iar constructorul va primi punctaj suplimentar dacă livrează prioritar 4,5 km care pot deveni variantă ocolitoare la Podul Iloaiei, unul dintre cele mai aglomerate puncte de pe DN28.

CNIR estimează că această porțiune poate fi dată în circulație în 2027, mai ales că A7 ar ajunge la Pașcani în 2026, crescând traficul spre Iași.

Între Lețcani și nord-vestul Iașiului se află unul dintre cele mai scumpe tronsoane de autostradă propuse în România:

-17,7 km lungime

-peste 1 miliard de euro valoare

-55 milioane euro/km

-6 tuneluri, 18 poduri, 2 noduri rutiere

-Tuneluri cu trei benzi pe sens, inclusiv una pentru vehicule grele

-12 oferte depuse

Între Iași și Ungheni au rămas două tronsoane neatribuite: 12,7 km și 2,77 km, până la viitorul pod peste Prut. Contestațiile au dus la suspendarea procedurilor, iar CNIR va relua licitațiile de la zero.

Noile documentații trebuie să îndeplinească cerințe pentru finanțarea europeană prin programul SAFE, inclusiv demonstrarea unui impact transfrontalier.

A8 nu va fi dată în exploatare deodată. Deschiderea se va face etapizat, în funcție de stadiul licitațiilor, proiectării și lucrărilor.

Deși legislația indică finalizarea în intervalul 2030–2032, unele porțiuni pot fi finalizate mai devreme, în timp ce altele sunt deja întârziate.

Cele mai avansate sunt două tronsoane montane, însumând aproximativ 52 km:

-Târgu Mureș – Miercurea Nirajului;

-Leghin – Târgu Neamț;

-Ambele au contracte cu UMB și Nurol și pot fi deschise în 2026, dacă execuția nu întâmpină blocaje.

-Segmentul Leghin – Golăiești: termen oficial 2030–2032, dar posibil mai devreme

Legea stabilește finalizarea între 2030 și 2032, dar scenariile optimiste indică posibil un termen 2028–2030, dacă licitațiile se încheie fără contestații, iar proiectarea este accelerată.

Porțiunea care include viitorul pod peste Prut rămâne cea mai întârziată. Progresul depinde de reluarea licitațiilor, acordul româno–moldovean, finanțarea prin SAFE, calendarul podului peste Prut.