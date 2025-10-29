CNIR anunță contracte de 10 miliarde de lei pentru Autostrada Unirii (A8) şi Drumul Expres Focşani - Brăila

Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, a anunțat semnarea a două contracte majore de proiectare și execuție pentru autostrada A8 şi Drumul Expres Focşani – Brăila. „Am semnat încă două contracte de proiectare şi execuţie având o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA, respectiv 12,4 miliarde lei cu tot cu TVA, însumând o lungime de 105 km”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Primul contract se referă la sectorul 2B Grinţieş - Pipirig, parte a autostrăzii montane A8 – cunoscută și ca Autostrada Unirii – un tronson de 32 de kilometri descris drept „unul dintre cele mai provocatoare segmente”, datorită complexității structurilor și a tunelurilor incluse în proiect.

Cel de-al doilea contract vizează realizarea drumului expres Focşani - Brăila, menit să conecteze podul peste Dunăre de la Brăila cu autostrada A7, investiție care, potrivit lui Budescu, implică dificultăți tehnice specifice, în special din cauza „panzei freatice ridicate și a zonelor inundabile”. Oficialul a subliniat că aceste proiecte reprezintă etape esențiale în modernizarea infrastructurii strategice a României, fiecare cu propriile provocări inginerești.

Contractul pentru lucrările de proiectare și execuție ale lotului 2B Grințieș - Pipirig, considerat cel mai dificil segment al Autostrăzii Unirii, a fost încheiat cu Asocierea SA&PE Construct SRL (lider), Euro-Asfalt d.o.o., Tehnostrade SRL și Spedition UMB SRL, având o valoare totală de 5,97 miliarde lei.

Un al doilea contract, pentru realizarea Drumului Expres Focșani - Brăila, în lungime de 73,5 km, a fost atribuit luna trecută unei asocieri de constructori români: SA&PE Construct SRL (lider), Spedition UMB, Tehnostrade SRL și Arcada Company. Acest tronson, cel mai extins segment de drum de mare viteză construit în cadrul unui singur contract, are un termen de execuție de 42 de luni și o valoare de 4,29 miliarde lei.

Gabriel Budescu a precizat că, pentru tronsonul 2B al autostrăzii A8, contractul a fost atribuit unei asocieri româno-bosniace, în timp ce pentru drumul expres Focşani - Brăila au fost selectate exclusiv companii românești, fapt care, potrivit acestuia, reprezintă „un motiv suplimentar de satisfacție”.

Budescu a explicat că antreprenorii vor avea posibilitatea de a-și organiza în mod eficient șantierele pe întreaga lungime a proiectelor, asigurând accesul la resurse, materialele necesare și infrastructura tehnologică, cu posibilitatea de a deschide circulația pe loturi, pe măsură ce acestea sunt finalizate.

În plus, directorul CNIR a subliniat că, potrivit caietului de sarcini, spațiile de servicii trebuie finalizate cu șase luni înainte de termenul de finalizare a autostrăzii, astfel încât acestea să fie funcționale încă din momentul deschiderii traficului.

Calendarul de implementare prevede pentru tronsonul 2B al A8 o perioadă de proiectare de 14 luni și 40 de luni pentru execuție, iar pentru drumul expres Focşani - Brăila etapele sunt de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.