De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13

Autostrada A7 București–Pașcani are șanse reale de finalizare până în 2026, dar proiectele A8 și A13 depind de finanțare. Experții avertizează: „După Pașcani, nu mai sunt bani.”

Timp de peste trei decenii, Regiunea Moldovei a rămas izolată de rețelele majore de infrastructură rutieră din România. După 1990, investițiile s-au concentrat în vestul și sudul țării, în timp ce estul a fost lăsat în urmă.

În ultimii ani, presiunea publică și decalajele economice au forțat Guvernul să accelereze proiectele promise de multă vreme. Cea mai avansată lucrare este Autostrada Moldovei (A7), drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Pașcani.

Dacă planurile oficiale se respectă, până la finalul anului 2026 se va putea circula neîntrerupt de la București până la Pașcani, pe o distanță totală de aproximativ 380 de kilometri – 60 km pe A3 (București–Ploiești) și 320 km pe A7 (Ploiești–Pașcani).

Autostrada A7 este împărțită în cinci mari tronsoane:

Ploiești – Buzău

Buzău – Focșani

Focșani – Bacău (cu subloturile Focșani–Domnești Târg, Domnești Târg–Răcăciuni, Răcăciuni–Bacău)

Centura Bacăului (deja finalizată și deschisă traficului din 2020)

Bacău – Pașcani

Potrivit calendarului CNAIR, până la sfârșitul anului 2025 autostrada ar trebui să ajungă până în sudul județului Bacău, urmând ca în primăvara lui 2026 să fie conectată complet la centura municipiului.

Adrian Covăsnianu, reprezentant al Asociației „Moldova Vrea Autostradă”, a declarat pentru Ziare.com că progresele sunt vizibile pe teren:

„Se lucrează intens, iar șansele să fie gata până în 2026 sunt reale. Important este ca antreprenorii să aibă bani garantați și vremea să le permită. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, ritmul va fi accelerat.”

Cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani au fost atribuite firmelor din grupul UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, același care execută și segmente importante din zona Focșani – Bacău.

Segmentul Pașcani – Suceava – Siret, care ar trebui să ducă autostrada până la granița cu Ucraina, este în impas.

Licitațiile pentru secțiunea Pașcani – Suceava s-au încheiat în primăvara acestui an, însă contractele nu au fost încă semnate. Doar primul lot valorează aproximativ 3 miliarde de lei, fără TVA.

Mai departe, pentru tronsonul Suceava – Siret, studiul de fezabilitate a fost aprobat abia în mai 2025, ceea ce înseamnă că urmează un drum lung până la faza de execuție – proiectare tehnică, avize, licitații și contractare.

Fără surse clare de finanțare, continuarea spre graniță riscă să rămână blocată pentru mai mulți ani.

Un alt proiect major pentru Moldova este A8 – Autostrada Unirii, care ar trebui să conecteze Transilvania de Moldova, între Târgu Mureș și Ungheni, pe o distanță de aproximativ 304 kilometri.

Autostrada este împărțită în cinci tronsoane, însă niciun kilometru nu este încă deschis traficului.

Lucrări efective există doar pe trei loturi, iar singura secțiune cu șanse reale să fie finalizată până în 2026 este Leghin – Târgu Neamț.

Finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost pierdută parțial, iar proiectul depinde acum de bugetul de stat și de fondurile europene alocate în următorul exercițiu financiar al UE.

Estimările optimiste ale autorităților indică anul 2033 pentru finalizarea completă, dar specialiștii consideră că termenul real ar putea fi 2035, în funcție de evoluția licitațiilor și a finanțării.

Proiectul Autostrăzii A13, care ar urma să lege Sibiul de Bacău, este încă într-o fază incipientă.

Traseul are o lungime totală de aproximativ 281 km, iar singura porțiune aflată în lucru este Sibiu – Făgăraș, cu termen estimat de finalizare în 2028.

Restul traseului, Făgăraș – Brașov – Bacău, se află încă la nivel de studii de fezabilitate, fără finanțare asigurată.

CNAIR estimează oficial anul 2033 pentru finalizarea completă, dar experții independenți avertizează că termenele sunt prea optimiste, având în vedere relieful dificil din zona montană și birocrația din fazele de avizare.

Atât A8, cât și A13 au fost eliminate din PNRR din cauza întârzierilor în implementare. În prezent, sursele de finanțare disponibile prin Programul Transport 2021–2027 sunt deja aproape epuizate.

Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, a declarat că gradul de supracontractare depășește 300%, ceea ce blochează semnarea unor noi proiecte majore:

„Problema e simplă: cu ce bani facem toate aceste proiecte? Nu se mai pot semna noi contracte de finanțare prin Programul Transport, pentru că deja gradul de supracontractare trece de 300%. Dincolo de Pașcani, nu mai avem bani din PNRR.”

Afirmațiile sale confirmă că autostrăzile Moldovei riscă să fie construite fragmentar, în funcție de bugete anuale, ceea ce poate întârzia finalizarea cu ani buni peste termenele anunțate public.