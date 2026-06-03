Aproximativ 30 de companii media din Europa și America de Nord au aderat miercuri la coaliția SPUR, inițiativă lansată de mai multe organizații de presă internaționale pentru a apăra drepturile editorilor în relația cu dezvoltatorii de inteligență artificială. Anunțul a fost făcut în cadrul Congresului Mondial al Editorilor de Presă, unde reprezentanții industriei au cerut mecanisme prin care utilizarea conținutului jurnalistic să fie remunerată echitabil.

Coaliția SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), creată pentru reprezentarea intereselor editorilor în raport cu companiile de inteligență artificială, și-a extins miercuri numărul de membri prin aderarea a aproximativ 30 de organizații media din Europa și America de Nord.

Printre noii membri se află grupurile franceze CMA Media și SIPA Ouest-France, compania elvețiană Ringier, precum și mai multe instituții media din Canada, inclusiv The Globe and Mail, CBC/Radio-Canada și La Presse.

CMA Media, divizia media a grupului CMA CGM, va face parte și din consiliul de administrație al organizației. SPUR a fost fondată de BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media Group și grupul belgian Mediahuis, care deține publicații în mai multe state europene.

În cadrul Congresului Asociației Mondiale a Editorilor de Presă (WAN-IFRA), reprezentanții noii alianțe au cerut stabilirea unor reguli clare privind utilizarea conținutului jurnalistic de către sistemele de inteligență artificială.

"A venit momentul pentru un 'nou acord' între editori, platforme şi autorităţile publice, bazat pe o partajare echitabilă a valorii şi pe apărarea unui jurnalism fiabil şi independent", a declarat Jean-Christophe Tortora, director general adjunct al CMA Media.

Acesta i-a solicitat președintelui Franței să promoveze inițiativa denumită „Apelul de la Marsilia” în cadrul reuniunii liderilor G7 care urmează să aibă loc în perioada următoare.

Tema inteligenței artificiale a dominat lucrările congresului WAN-IFRA, unde numeroși reprezentanți ai industriei media și-au exprimat preocupările privind impactul noilor tehnologii asupra modelului economic al presei.

Una dintre cele mai dure intervenții a aparținut lui Arthur Gregg Sulzberger, conducătorul publicației The New York Times, care a criticat practicile unor companii din domeniul inteligenței artificiale.

Acesta a acuzat firme precum OpenAI și Anthropic de "(jefuirea) site-urilor de ştiri fără autorizaţie sau compensaţie" pentru dezvoltarea modelelor lingvistice.

Inițiativa are ca obiectiv principal stabilirea unor standarde prin care editorii să poată urmări și măsura modul în care conținutul lor este utilizat de sistemele de inteligență artificială. De asemenea, organizația intenționează să dezvolte mecanisme de licențiere care să permită remunerarea instituțiilor media pentru folosirea materialelor jurnalistice.

Potrivit reprezentanților coaliției, extinderea numărului de membri oferă proiectului o reprezentare mai largă la nivel internațional.