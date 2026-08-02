Cea mai bună legumă pentru creier și inimă. De ce o recomandă nutriționiștii

Cea mai bună legumă pentru creier și inimă. Legumele cu frunze verzi și cele crucifere sunt recomandate de doi nutriționiști autorizați pentru susținerea sănătății creierului, inimii și intestinelor, datorită conținutului de fibre, vitamine, minerale și antioxidanți, potrivit Real Simple. Specialiștii au indicat și alte alimente care pot completa o dietă variată.

Legumele cu frunze verzi se află în fruntea listei alimentelor recomandate pentru sănătatea creierului, a inimii și a sistemului digestiv. Doi nutriționiști autorizați au ales această categorie atunci când au fost întrebați ce legume ar trebui consumate cu prioritate.

Specialiștii arată că beneficiile nu provin dintr-un singur nutrient, ci din combinația de vitamine, minerale, fibre, polifenoli și antioxidanți pe care legumele o oferă organismului.

Dieteticiana Avery Zenker explică faptul că fiecare legumă are o structură nutritivă diferită. Potrivit acesteia, efectul asupra organismului trebuie analizat prin raportare la întregul aliment, nu doar la un anumit compus.

Antioxidanții din legume pot contribui la reducerea stresului oxidativ de la nivelul creierului. Alimentația bogată în legume a fost asociată și cu o memorie mai bună, iar proprietățile antiinflamatoare pot susține sănătatea cardiovasculară pe termen lung. În cazul intestinelor, un rol important îl au fibrele. Acestea hrănesc bacteriile benefice și contribuie la menținerea diversității microbiomului intestinal.

Compușii produși în urma proceselor desfășurate la nivelul intestinului pot reduce inflamația și pot influența indirect funcționarea creierului.

Avery Zenker plasează pe primul loc legumele cu frunze verzi. Printre variantele recomandate se numără spanacul, varza kale, rucola și mangoldul. Lista include și frunzele de sfeclă, bok choy și varza de Bruxelles. Aceste alimente conțin fibre, magneziu, acid folic, fier, calciu și mai multe vitamine.

Magneziul participă la reglarea tensiunii arteriale și la procesele care susțin energia creierului. Fierul este necesar pentru transportarea oxigenului către inimă și creier.

Dieteticiana Johannah Katz recomandă legumele crucifere și acordă o atenție specială lăstarilor de broccoli. Aceștia conțin o cantitate mai mare de sulforafan decât broccoli matur și preparat termic.

„Lăstarii de broccoli sunt cea mai puternică sursă naturală de sulforafan”, spune Katz.

Sulforafanul contribuie la reglarea sistemelor antioxidante, sprijină microbiomul intestinal și participă la procesele de detoxifiere ale organismului. Legumele crucifere conțin, de asemenea, fibre și glucozinolați.

Cei doi nutriționiști includ printre recomandări și sfecla, usturoiul și ceapa. Sfecla furnizează nitrați, care sunt transformați în organism în oxid nitric.

Acest compus poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea circulației sângelui. Usturoiul și ceapa conțin compuși cu sulf, asociați cu beneficii pentru inimă și intestine.

Specialiștii atrag atenția că alimentația nu ar trebui să se bazeze pe o singură legumă. Alternarea mai multor tipuri poate asigura o gamă mai largă de nutrienți și compuși benefici.