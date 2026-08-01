Câte ore de somn sunt necesare pentru a îmbătrâni sănătos. Studiu

Câte ore de somn sunt necesare pentru a îmbătrâni sănătos. Persoanele care dorm constant mai puțin de șase ore sau mai mult de opt ore pe noapte prezintă mai frecvent semne de îmbătrânire biologică accelerată, potrivit unui studiu realizat pe aproape jumătate de milion de participanți la UK Biobank. Cercetătorii au analizat efectele asociate somnului asupra creierului, inimii, plămânilor, ficatului, metabolismului și sistemului imunitar.

Echipa a folosit mai multe „ceasuri biologice ale îmbătrânirii”, instrumente prin care poate fi estimată diferența dintre vârsta cronologică a unei persoane și starea biologică a organismului.

Aceste modele utilizează învățarea automată și analizează date precum scanările cerebrale, proteinele din sânge și diferiți markeri chimici.

Cercetătorii au evaluat astfel modul în care durata somnului este asociată cu îmbătrânirea creierului, inimii, plămânilor, ficatului, pielii, sistemului imunitar și metabolismului.

Persoanele aflate în intervalul mediu de somn au prezentat cele mai mici diferențe între vârsta biologică și cea cronologică.

Somnul mai scurt de șase ore a fost asociat în special cu probleme care afectează creierul și sănătatea mintală, printre care depresia și anxietatea.

„Acest model general care leagă creierul de corp este important deoarece ne arată că durata somnului este o parte profund integrată în întreaga noastră fiziologie, cu efecte ample asupra întregului organism”, a declarat Junhao Wen, autorul principal al studiului și profesor asistent de radiologie la Vagelos College of Physicians and Surgeons al Universității Columbia din Statele Unite.

Somnul insuficient a mai fost asociat cu boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, astm și reflux gastroesofagian.

Rezultatele nu demonstrează însă că lipsa somnului provoacă direct aceste afecțiuni sau îmbătrânirea accelerată.

Și somnul mai lung de opt ore a fost asociat cu o îmbătrânire biologică mai rapidă și cu un risc mai mare pentru anumite probleme de sănătate.

Cercetătorii arată însă că durata mare a somnului poate fi uneori urmarea unei afecțiuni deja existente, nu neapărat cauza problemelor observate.

„Studiile anterioare au arătat că somnul este strâns legat de îmbătrânire și de povara patologică a creierului”, a afirmat Wen.

„Studiul nostru merge mai departe și arată că atât somnul insuficient, cât și cel excesiv sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă a aproape tuturor organelor, susținând ideea că somnul este important pentru menținerea sănătății organelor în cadrul unei rețele coordonate creier-corp, incluzând echilibrul metabolic și un sistem imunitar sănătos”, a adăugat Wen.

Autorii au atras atenția că rezultatele indică o asociere, dar nu pot demonstra că durata somnului provoacă în mod direct schimbările biologice observate.

O parte importantă a datelor a fost obținută din declarațiile participanților despre propriul program de somn. Aceste estimări pot fi mai puțin exacte decât măsurătorile realizate cu dispozitive speciale. Sunt necesare noi cercetări pentru a stabili dacă somnul de proastă calitate accelerează îmbătrânirea sau dacă anumite probleme de sănătate modifică, la rândul lor, durata somnului.

Cercetătorii recomandă ca studiile viitoare să includă măsurători mai precise și participanți din populații mai diverse.

O altă cercetare, publicată anterior în European Journal of Nutrition, a indicat o legătură în ambele sensuri între somn și alimentație: durata și calitatea odihnei pot influența alegerile alimentare, iar alimentele consumate pot afecta somnul.