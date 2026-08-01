Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului Pulmonar, marcată în fiecare an la data de 1 august, Societatea Română de Pneumologie trage un semnal de alarmă în privința impactului devastator pe care această boală îl are asupra populației. Experții subliniază importanța prevenției, a depistării timpurii și a accesului neîntrerupt la investigații imagistice și terapii moderne personalizate, conform news.ro.

În ciuda avansului tehnologic și medical din ultimii ani, care a adus pe piață metode mai precise de investigare și scheme terapeutice inovatoare, cancerul pulmonar continuă să rămână o cauză principală de mortalitate oncologică în România. Problematic este faptul că majoritatea cazurilor sunt diagnosticate în stadii avansate, etapă în care opțiunile terapeutice sunt considerabil diminuate.

Conform datelor furnizate de platforma GLOBOCAN, în anul 2024 au fost raportate aproximativ 98.829 de cazuri noi de cancer în România. Dintre acestea, 12.407 au fost reprezentate de tumori maligne la nivelul plămânilor. Statisticile plasează cancerul pulmonar pe locul al doilea ca frecvență la nivel național, fiind depășit doar de cancerul colorectal, cu o pondere de 12,6% din totalul îmbolnăvirilor oncologice.

În ceea ce privește rata mortalității, cifrele sunt la fel de îngrijorătoare. Din cele 53.326 de decese cauzate de boli oncologice în 2024, un număr de 10.486 au fost atribuite cancerului pulmonar. Aceste date arată că aproape unul din cinci decese cauzate de cancer este provocat de această patologie, plasând-o pe primul loc în topul mortalității prin cancer în țara noastră.

Evoluția cancerului pulmonar poate fi asimptomatică pentru o perioadă îndelungată sau poate genera simptome minore, ușor de confundat cu efectele fumatului, ale unei viroze respiratorii sau ale procesului natural de îmbătrânire. Din această cauză, mulți pacienți ajung la consult de specialitate într-o fază tardivă a afecțiunii.

Organizația Mondială a Sănătății arată că identificarea timpurie a persoanelor vulnerabile și diagnosticarea în faze incipiente sporesc considerabil șansele de reușită ale tratamentului și rata de supraviețuire. Pentru persoanele aflate în categorii de risc, mai ales fumătorii sau foștii fumători cu un istoric lung de expunere la tutun, efectuarea unui screening prin tomografie computerizată cu doză redusă de radiații poate detecta modificările țesutului pulmonar înainte ca primele simptome să devină vizibile. Recomandarea pentru o astfel de investigație trebuie făcută individual, de către medic, în cadrul unor programe structurate de screening.

„În faţa unor simptome respiratorii persistente, amânarea nu este o soluţie. O tuse care nu trece, dificultăţile de respiraţie, durerea toracică sau apariţia sângelui în spută trebuie evaluate medical, chiar dacă par uşor de explicat. O consultaţie făcută la timp poate aduce claritate, poate grăbi diagnosticul şi poate deschide mai devreme accesul la opţiunile potrivite de tratament. De aceea, orice simptom respirator persistent trebuie evaluat medical, fără amânare”, a spus Prof. Dr. Florin Dumitru Mihălțan, Preşedintele Societăţii Române de Pneumologie

Deși fumatul reprezintă cel mai frecvent factor incriminat în apariția cancerului pulmonar, boala poate fi diagnosticată și la pacienți care nu au fumat niciodată. Expunerea cronică la fumul de țigară ca fumător pasiv, poluarea atmosferică, inhalarea de radon, azbest, dioxid de siliciu sau emisii ale motoarelor diesel, alături de alți agenți nocivi din mediul profesional, pot declanșa boala. De asemenea, prezența unor afecțiuni pulmonare cronice și factorii genetici contribuie la riscul individual.

Specialiștii subliniază că discuțiile legate de prevenție trebuie purtate fără stigmatizare, deoarece oricine poate avea nevoie de investigații amănunțite, indiferent de istoricul legat de fumat.

Societatea Română de Pneumologie atrage atenția asupra principalelor simptome care trebuie să trimită un pacient la cabinetul medical:

tusea persistentă sau schimbarea caracterului unei tuse mai vechi;

tusea cu eliminare de sânge;

durerile localizate la nivelul pieptului;

senzația de lipsă de aer și dificultățile de respirație;

infecțiile respiratorii frecvente sau recidivante;

starea generală de oboseală fără o cauză clară;

scăderea nejustificată în greutate.

Prezența acestor manifestări nu înseamnă automat existența unei tumori maligne, însă impune un control medical amănunțit, în special dacă simptomele persistă sau devin mai severe.

Efectele cancerului pulmonar depășesc sfera suferinței individuale sau de familie, generând costuri enorme pentru întreaga societate. Estimările oferite de International Respiratory Coalition indică faptul că, în anul 2021, impactul financiar al acestei boli în România a atins nivelul de aproximativ 17,3 miliarde de lei. Cifra include valoarea anilor de viață sănătoasă pierduți de populație, nu doar cheltuielile direct legate de tratamentul spitalicesc.

În acest context complex, Societatea Română de Pneumologie consideră esențială aplicarea unor măsuri urgente:

reducerea timpului dintre momentul suspiciunii bolii, stabilirea diagnosticului și începerea efectivă a tratamentului;

asigurarea unui acces echitabil la analize, testări moleculare și terapii moderne;

dezvoltarea și întărirea echipelor medicale multidisciplinare;

derularea continuă a programelor destinate renunțării la fumat;

diminuarea expunerii populației la agenți poluanți și substanțe toxice din mediul de lucru;

sprijinirea programelor naționale de screening prin tomografie computerizată toracică.

Marcată anual la 1 august, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului Pulmonar reprezintă un moment de conștientizare și un apel ferm la acțiune pentru întreaga comunitate. Prevenția, atenția acordată simptomelor, identificarea corectă a persoanelor vulnerabile și accesul rapid la diagnostic trebuie să se afle printre prioritățile din sistemul de sănătate publică.

Membrii Societății Române de Pneumologie îi îndeamnă pe toți cei care se confruntă cu simptome respiratorii de lungă durată să nu amâne vizita la medic și să consulte medicul de familie sau specialistul pneumolog pentru investigații detaliate.