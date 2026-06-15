Producția industrială a României a continuat să scadă în aprilie 2026, confirmând o tendință de încetinire a activității din sectorul industrial, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Față de luna martie, producția industrială a scăzut cu 10,3% ca serie brută. Totuși, după ajustarea seriei în funcție de numărul de zile lucrătoare și de efectele sezoniere, indicatorul a înregistrat o creștere de 1,5%.

Comparativ cu aprilie 2025, producția industrială a fost mai redusă cu 3,0% (serie brută) și cu 3,1% (serie ajustată). În primele patru luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, declinul a fost de 2,2% ca serie brută și de 2,6% ca serie ajustată.

În aprilie, toate cele trei mari ramuri industriale au înregistrat scăderi față de luna precedentă, ca serie brută: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 14,2%, industria prelucrătoare cu 9,9%, iar industria extractivă cu 7,8%.

După ajustări, industria prelucrătoare a consemnat o creștere de 2,0% față de martie, în timp ce industria extractivă a scăzut cu 2,9%, iar sectorul energetic cu 0,4%.

Față de aprilie 2025, industria prelucrătoare a înregistrat cele mai mari pierderi: -4,0% (serie brută) și -4,3% (serie ajustată). Industria extractivă a scăzut cu 0,9% respectiv 1,0%, în timp ce sectorul energetic a crescut cu 3,4% (serie brută) și cu 3,5% (serie ajustată).

În primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, industria prelucrătoare a scăzut cu 3,5% (serie brută) și cu 4,0% (serie ajustată). Industria extractivă a consemnat un declin de 1,0% în ambele serii, în timp ce producția și distribuția de energie a crescut cu 5,7% (serie brută) și cu 5,3% (serie ajustată).

Datele INS arată că industria românească traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderi consistente atât lunar, cât și anual, în special în sectorul prelucrător, motorul principal al economiei.