O parte din contribuția obligatorie pentru sănătate ar putea fi direcționată către un asigurător privat, potrivit unui proiect aflat în continuare în Parlament.

Propunerea urmărește introducerea unui sistem de asigurări private de sănătate de bază, în care pacientul să poată alege cine administrează o parte din banii plătiți prin CASS.

Inițiativa este readusă în atenție pe fondul unei probleme reclamate frecvent de pacienți: contribuția la sistemul public este obligatorie, însă consultațiile, analizele sau investigațiile efectuate în privat sunt adesea plătite separat.

Proiectul nu a fost însă adoptat și are în prezent raport de respingere în Camera Deputaților.

Proiectul de lege PL-x 186/2024 propune acordarea posibilității ca asiguratul să își aleagă un asigurător privat pentru pachetul de servicii medicale de bază.

În acest scenariu, o parte din banii colectați în prezent prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar urma să fie transferată către asigurătorul ales de contribuabil.

Scopul declarat al inițiativei este „demonopolizarea” sistemului și introducerea concurenței între administratorii asigurărilor de sănătate. Proiectul se află la Camera Deputaților, care este for decizional.

În forma inițială a proiectului, suma care putea fi transferată către un asigurător privat era plafonată la maximum 50% din contribuția de asigurări de sănătate aferentă unui salariu minim brut. Nu era vorba, așadar, despre transferarea automată către privat a jumătății din CASS-ul achitat efectiv de fiecare persoană.

Susținătorii proiectului pornesc de la situația în care un pacient achită contribuția obligatorie la sănătate, dar apelează ulterior la servicii private atunci când dorește un consult sau o investigație într-un timp mai scurt.

În această situație, costul serviciului privat este suportat direct de pacient, chiar dacă acesta contribuie deja lunar la sistemul public de sănătate.

Ideea exprimată în susținerea proiectului este ca o parte din finanțarea aferentă asigurării de bază să poată „urma pacientul”, indiferent dacă acesta alege un furnizor public sau unul privat.

Sistemul actual permite deja accesul la unele servicii medicale în clinici și spitale private.

Furnizorii privați care au contract cu casele de asigurări pot acorda servicii medicale decontate din fondurile publice, în condițiile și limitele stabilite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Prin urmare, nu orice serviciu medical efectuat într-o clinică privată trebuie plătit integral de pacient. Decontarea depinde însă de existența unui contract cu casa de asigurări, de tipul serviciului și de regulile aplicabile.

Diferența esențială față de modelul propus prin proiect este că, în prezent, contribuțiile sunt administrate prin sistemul public, iar pacientul nu poate alege un asigurător privat pentru administrarea unei părți din contribuția obligatorie.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Camera Deputaților în martie 2024 și are ca inițiatori 40 de parlamentari. Senatul a respins proiectul în 11 martie 2024, iar Camera Deputaților este forul care trebuie să ia decizia finală.

În prezent, fișa oficială a proiectului indică stadiul „raport depus; urmează să intre pe ordinea de zi”. Prin urmare, schimbarea nu se aplică în acest moment și nu modifică modul în care este colectat sau utilizat CASS.

Proiectul a întâmpinat și opoziție instituțională, iar Guvernul a transmis un punct de vedere negativ. În forma analizată, inițiativa nu a fost considerată suficient de bine reglementată pentru complexitatea sistemului de asigurări de sănătate.

Dacă un astfel de sistem ar fi adoptat, pacientul ar avea posibilitatea să aleagă între sistemul public și un asigurător privat pentru administrarea componentei de bază prevăzute de lege.

Modelul ar schimba astfel mecanismul actual, în care CNAS reprezintă principalul administrator al fondurilor publice destinate asigurărilor sociale de sănătate.

O astfel de reformă ar necesita însă reguli clare privind nivelul contribuției care poate fi redirecționată, serviciile incluse în pachetul de bază, obligațiile asigurătorilor și protejarea principiului solidarității în sistemul de sănătate.

Discuția despre o posibilă redirecționare a CASS apare într-un sistem în care românii suportă direct o parte importantă din cheltuielile medicale.

Raportul „Romania: Health System Review 2026”, publicat de European Observatory on Health Systems and Policies, arată că plățile directe ale gospodăriilor reprezintă o proporție semnificativă din cheltuielile totale pentru sănătate.

Medicamentele și serviciile stomatologice se numără printre domeniile în care pacienții suportă o parte importantă din costuri.

Deocamdată, sistemul nu se schimbă. Proiectul privind posibilitatea alegerii unui asigurător privat pentru sănătatea de bază se află încă în procedură parlamentară și are raport de respingere.

Dacă va fi supus din nou dezbaterii și va fi adoptat, ar fi necesară stabilirea prin lege a mecanismului exact prin care o parte din CASS ar putea fi direcționată către asigurători privați.